Что сделать с розами перед зимой? Эта простая процедура поможет им пережить сильные морозы

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Опубликовано: 03.11.2024 07:38 , Обновлено: 02.11.2024

Зима - сложное время для роз. Отрицательные температуры, иссушающие ветра и промерзшая почва - далеко не идеальные условия для выращивания этих прекрасных цветов. Поэтому их нужно правильно подготовить, чтобы они смогли дожить до весны и затем пышно зацвести. Что нужно сделать с розами перед зимой? Как справиться с длинными побегами роз осенью?

Как ухаживать за розами поздней осенью?

Розы перед зимой нужно окружить особым уходом. Различные виды и сорта этих кустарников обладают разной морозостойкостью, но все они нуждаются в защите от холода.

В суровые зимы даже относительно устойчивые к морозам розы подвергаются обмерзанию. Хуже всего переносят холода крупноцветковые розы, чуть лучше - вьющиеся, парковые и исторические. Если вы хотите наслаждаться их цветением в следующем сезоне, необходимо выполнить несколько простых действий.

Чтобы защитить их от морозов, запомните следующие действия:

Полив. Д ля того чтобы розы хорошо перезимовали, поливайте их осенью. Прекратите полив до наступления морозов; Уборка опавших листьев. Перед укрытием роз уберите все опавшие листья с земли (они могут быть источником болезнетворных микроорганизмов и угрожать растениям в следующем сезоне); Насыпь. Сделайте вокруг стеблей роз насыпь из смеси легкой садовой земли и компоста. Его высота должна составлять не менее 20 см. Вы также можете покрыть его мульчей по вашему выбору или хвойными ветками; Мульчирование. Розы, которые трудно замульчировать, можно укрыть хвоей, корой, сеном или сухими листьями.

Длинные побеги роз - как с ними бороться осенью?

Самое проблематичное осенью - защитить на зиму розы с очень длинными стеблями. Многие сорта от природы растут кустистыми, поэтому в конце сезона у них очень высокие стебли. Чаще всего это генетическая особенность, хотя причиной также могут быть ошибки в уходе (например, недостаточная обрезка) или слишком затененное местоположение.

Буйный, длинный стебель розы часто бывает насыщенно красным, как и появляющиеся листья. Многие садоводы задаются вопросом, не являются ли необычно окрашенные, сильные отростки признаком поумнения розы.

Важно научиться отличать побеги диких роз от благородных. Распознавание окажется простым, если посмотреть на листья. На побегах, выросших из корневища, они гораздо меньше, тусклые и оливково-зеленые. Такие побеги не повторяют цветения - цветы на них появляются только один раз.

Сильные и здоровые красные побеги на розе не являются признаком одичания. Чаще всего это просто молодые однолетние побеги, которые постепенно зеленеют по мере созревания.

Способ борьбы с ними зависит от их вида.

Длинные побеги дикой розы. Обнажите корень куста и выдерните побег, крепко удерживая остальную часть куста. Никогда не удаляйте дикую поросль секатором, так как из фрагмента, оставшегося от корней, вырастет еще больше нежелательных стеблей, которые ослабят розы и ухудшат их состояние перед зимой.

Обнажите корень куста и выдерните побег, крепко удерживая остальную часть куста. Никогда не удаляйте дикую поросль секатором, так как из фрагмента, оставшегося от корней, вырастет еще больше нежелательных стеблей, которые ослабят розы и ухудшат их состояние перед зимой. Длинные благородные стебли роз. Общее правило гласит, что розы не следует обрезать осенью. Однако если благородные побеги очень длинные и их нельзя укрыть, можно отрезать концы. Таким образом, будет удален верхний прирост, поэтому они не будут продолжать расти и успеют одревеснеть до наступления морозов.

Хорошо бы защитить места срезов садовой мазью. Если же вы боитесь проводить радикальную процедуру осенью, можно пригнуть слишком длинный побег к земле и привязать его к колышку неподалеку (не засыпайте конец стебля землей). Затем пригнутую розу можно обернуть, например, соломенной подстилкой.

Подготовка роз к зиме очень важна, если вы хотите насладиться обильным цветением в следующем сезоне. Однако перед тем как укрыть кусты, приведите в порядок все кустистые побеги.

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