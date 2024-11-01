Что посеять и посадить белорусам в ноябре? Большой список цветов, овощей, кустарников

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Опубликовано: 01.11.2024 12:49 , Обновлено: 15.11.2024

Осень в саду - это, прежде всего, время уборки в садах, огородах и на цветниках. Хотя все еще многие виды растений радуют нас красочными цветами, фруктами и художественно опадающими листьями, среди них появилось много места для новых образцов. Что сеять и сажать в ноябре? Не только луковичные цветы. Вот список растений, которые нужно успеть укоренить на участке перед зимой.

При осеннем посеве и посадке важно не опаздывать со сроками работ - заморозки в этот период появляются внезапно и тем самым эффективно перечеркивают шансы растений на безопасную адаптацию.

Хотите, чтобы с приходом весны в саду все ожило, озеленилось и красиво окрасилось? Приступайте к работе, потому что до заморозков осталось совсем немного.

Какие луковичные цветы посадить в ноябре?

Луковичные цветы являются первыми в списке определенных осенних предложений. Так, можно посадить:

тюльпаны;

крокусы;

ландыши;

нарциссы;

лилии;

гиацинты;

чеснок декоративный.

Хотя согласно календарю садоводства, дата посадки многих из них приходится на октябрь, теплые дни и отсутствие заморозков в прогнозах на ближайшее время позволяют выбрать эти предложения для устройства и обогащения весенней части вашего цветочного сада.

Посадка кустарников и деревьев в ноябре

В начале месяца вы все еще можете заняться работой по посадке выбранных видов растений, включая плодоносящие деревья и кустарники. Когда погода благоприятная, достаточно теплая и солнечная, а настоящие морозы еще не наступили, стоит подумать о посадке таких экземпляров, как:

яблони;

вишни;

черешня;

избранные сорта груши.

Из морозостойких видов кустарников для посадки в ноябре также подходят:

черноплодная рябина;

смородина;

малина;

крыжовник;

брусника.

Интересно, что в начале ноября можно при необходимости перенести молодые растения на новое место выращивания.

После переселения в новую, заранее подготовленную почву стоит окружить молодые саженцы дополнительным уходом, а именно сразу же насыпать земли на высоту не менее 25 см. Таким образом, вы, естественно, защитите их.

При осенней посадке растений, необходимо обратить внимание на то, как вы размещаете их в субстрате. Придерживайтесь правила, которое гласит, что:

плодовые деревья должны попадать в землю на такую глубину, чтобы место окулировки находилось примерно на 10 см выше поверхности;

плодовые кусты должны попадать в землю на глубину не менее 5 см больше, чем они были ранее посажены в горшок.

Если вы решили посадить деревья с голыми корнями, имейте в виду, что безопасный срок для их высадки на новое место - не позднее первой недели ноября. Он может увеличиться, если погода будет очень благоприятной.

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Что посеять в ноябре?

В течение всего месяца можно продолжать сеять семена различных многолетников. В список садовых красавиц, посеянных в ноябре, входят:

фиалка душистая;

примула обыкновенная;

чемерица белая;

купальница европейская.

Почему именно этим экземплярам служит посев в грунт непосредственно перед зимой? Эти простые, перечисленные выше виды для правильного развития и прорастания требуют процедуры временного переохлаждения.

В земле весной также будут ждать такие виды, как лаванда, дельфиниум, пиретрум, васильки, орланы или мальвы. Посеянные непосредственно перед промерзанием почвы, они прорастут весной.

Какие овощи сажать в ноябре?

После того, как грядки будут тщательно очищены от остатков сезонного урожая, можно заняться посевом новых растений в огород.

Соблюдая правила, вы можете сажать урожай практически без перерыва, наслаждаясь богатством. Еще до наступления заморозков настало время высевать выбранные виды под озимые культуры.

В почву в ноябре попадают:

морковь;

петрушка;

озимый чеснок;

озимый лук;

укроп садовый;

пастернак;

салат;

шпинат.

[info_b]Помните, что некоторые из вышеперечисленных видов овощей во время зимнего выращивания требуют дополнительной защиты, например, специальным нетканым материалом.[/info_b]

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Растения на балконе и террасе в ноябре

Список комнатных растений для посадки в ноябре на балконе и террасе включает в себя:

разноцветные верески и вересковые;

осеннецветущие хризантемы;

камелии;

лавр;

кипарисы;

можжевельники;

карликовые сосны;

тростник;

карликовые хвойные деревья;

плющи;

туи;

бамбуки.

Особого внимания заслуживают те растения, которые остаются зелеными независимо от времени года и не требуют специальной обработки, а также виды, которые очень долго сохраняют свои красочные плоды.

Если вам больше всего подходят более строгие хвойные композиции, отличным выбором для посадки в горшки на зиму станет белая ель, черная сосна или канадская елка.

Предпочитаете более восточную атмосферу? Тогда сделайте ставку на морозостойкий бамбук, который позволяет создавать вечнозеленые ширмы.

Интересный эффект даст также адаптированная к горшечному выращиванию пальма из семейства Арековые или чрезвычайно выносливая Юкка, одетая в шаровидный шлейф серебристых листьев.

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