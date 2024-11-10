Десяток плодов убьют взрослого? Вот с каким декоративным кустарником нужно быть осторожным белорусским садоводам

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Опубликовано: 10.11.2024 19:22 , Обновлено: 10.11.2024

Внешняя красота часто бывает губительной. Это хорошо известно опытным садоводам, которые прекрасно знают, что с виду безобидные и очень красивые растения способны таить в себе смертельную опасность. И увы, с приходом осени опасностей в саду и лесах меньше не становится - на многих деревьях и кустарниках, в том числе декоративных, созревшие плоды сохраняются до самых морозов.

Одним из таких потенциально опасных декоративных растений является бересклет европейский . Осенью на фоне увядающей природы он выделяется своими яркими декоративными плодами и листьями, которые с приходом холодов приобретают красный оттенок.

Именно благодаря этой его особенности бересклет европейский полюбили садоводы: его часто используют в ландшафтном дизайне, например, высаживая вдоль заборов, создавая живую изгородь, поскольку это растение достаточно хорошо переносит обрезку.

Водится это растение и в наших широтах - его саженцы можно найти в продаже белорусских интернет-магазинов для садоводов за немалые деньги - от 65 рублей. Наибольшей популярностью пользуется вид Red Cascade, который отличается ярко розовыми листьями и может стать центральным акцентом в осеннем саду. Однако, о потенциальной опасности этого кустарника, как правило, продавцы предпочитают умалчивать.

Между тем, как заявил польский лесник Давид Контный, достаточно всего 25-35 крохотных плодов этого кустарника, чтобы убить взрослого человека, передал польский портал o2.pl.

[info_b]Плоды бересклета имеют форму коробочки, в которой спрятаны 3-4 белых семчка. Когда плод бересклета европейского созревает, семена приобретают интересную и необычную форму сережек ярко-оранжевого цвета.[/info_b]

По словам польского специалиста, ядовито всё растение, но именно плоды обладают максимальной токсичностью. В прошлом сок плодов бересклета европейского использовали в качестве яда, отравляя им наконечники стрел. Поэтому если кто-то захочет узнать, каковы на вкус розово-оранжевые плоды, выглядящие так, будто их создали кондитеры, эксперимент может закончиться сильным отравлением и даже смертью.

Чрезвычайно токсичным бересклет европейский делают особые органические соединения - кардиотонические гликозиды , такие как эвобиозид, эвомонозид и эвоносиды. В первую очередь от действия этих соединений страдает сердце, а первые симптомы отравления могут появиться примерно через 12 часов после употребления.

По словам Контного, наиболее распространенными симптомами отравления бересклетом европейским являются:

рвота,

острая диарея,

галлюцинации,

сердечная аритмия,

судороги .

“Без медицинской помощи нам осталось немного и наша жизнь закончится параличом, комой и вечным сном в Стране Вечной Охоты”, - пояснил эффект кардиотонических гликозидов польский эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с осенним похолоданием в лесах и на лугах распускаются симпатичные фиолетовые цветы, похожие на весенние крокусы, которые притягивают к себе взгляд и так и просятся в букет. Однако специалисты предостерегают от таких поспешных действий, ведь цветы эти настолько ядовиты, что их даже называют “растительным мышьяком”. Объясняем, как белорусам отличить абсолютно безвредные крокусы от опасного двойника.

В лесах и на лугах расцвёл смертельно ядовитый осенний цветок. Как белорусам не перепутать с крокусом?