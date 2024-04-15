Обработайте картошку перед посадкой одним из этих домашних растворов. Кусты порадуют обилием здоровых клубней

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Опубликовано: 15.04.2024 09:35 , Обновлено: 15.04.2024

Для успешного выращивания картофеля необходимо создать правильные условия для его роста и развития. К сожалению, эти овощи очень восприимчивы к различным заболеваниям и атакам вредителей, поэтому стоит позаботиться об их правильной защите. Эффективной мерой является обработка картофеля перед посадкой. Это гарантирует, что клубни будут здоровыми и крепкими. Вот старые методы обработки картофеля, которые помогут ваш урожай обильным и здоровым.

Когда сажать картофель?

Картофель - один из основных продуктов на нашей кухне. Его можно приготовить огромным количеством способов - он универсален и вкусен в любом виде. Это один из самых распространенных овощей, выращиваемых на наших огородах.

Вырастить картофель самостоятельно довольно просто и не требует особых усилий. Успех во многом определяется сроками посадки. Когда сажать картофель?

Сроки зависят в первую очередь от температуры почвы. Если она прогрелась до 8-10 градусов Цельсия на глубине около 10 см, то можно приступать.

Наиболее оптимальными являются конец апреля — май.

[info_b]Стоит помнить, что помещение семенного картофеля в почву с более низкими температурами может привести к задержке и неравномерности всходов, а также к развитию грибкового заболевания ризоктониоз.[/info_b]

Подготовьте почву

Перед посадкой картофеля необходимо правильно подготовить почву - разрыхлить ее и прополоть.

Чтобы улучшить качество почвы, можно обогатить ее компостом.

Сажайте картофель на глубину от 4 до 8 см (на легких почвах - глубже). Расстояние между саженцами должно составлять около 30 см, а между рядами - 60-90 см.

Сразу после посадки клубни не нужно поливать, так как они накапливают достаточное количество воды. Однако в дальнейшем полив рекомендуется, особенно в периоды засухи.

Чем обработать картошку перед посадкой?

К сожалению, картофель, как и другие растения, подвержен различным заболеваниям, которые негативно влияют на качество и количество урожая. Кроме того, на него часто нападают вредители, которые могут нанести значительный ущерб.

Эффективным способом защиты урожая является обработка картофеля перед посадкой. Это процесс, при котором клубни покрываются специальным защитным препаратом. Его цель - обеспечить защиту картофеля от грибковых и бактериальных заболеваний, а также от вредителей (например, картофельного жука).

Хотя в продаже имеются различные виды протравителей, гораздо лучше приготовить их в домашних условиях. Вот старые, но проверенные способы обработки картофеля перед посадкой.

Чесночный раствор — 1 кг измельченного чеснока залейте 10 литрами воды и оставьте смесь на несколько часов. Опрыскайте картофель этим препаратом за 3 часа до посадки. Такая подкормка действует как защитный барьер, повышает сопротивляемость растений и способствует их здоровому росту.

— 1 кг измельченного чеснока залейте 10 литрами воды и оставьте смесь на несколько часов. Опрыскайте картофель этим препаратом за 3 часа до посадки. Такая подкормка действует как защитный барьер, повышает сопротивляемость растений и способствует их здоровому росту. Раствор марганцовки — на 10 литров воды добавьте 5 г марганцовки и тщательно перемешайте. Опрыскайте клубни этим препаратом перед посадкой (можно также замочить их в растворе на 15-20 минут).

на 10 литров воды добавьте 5 г марганцовки и тщательно перемешайте. Опрыскайте клубни этим препаратом перед посадкой (можно также замочить их в растворе на 15-20 минут). Раствор дегтярного мыла - просто соедините 40 г мыла и литр воды. Опрыскайте картофель перед посадкой, и никакая болезнь его не возьмет.

- просто соедините 40 г мыла и литр воды. Опрыскайте картофель перед посадкой, и никакая болезнь его не возьмет. Зольный раствор — смешайте 1 кг золы с 10 литрами воды. Окуните картофель в эту смесь. Перед посадкой клубни также можно обвалять в золе, это называется сухой подкормкой.

— смешайте 1 кг золы с 10 литрами воды. Окуните картофель в эту смесь. Перед посадкой клубни также можно обвалять в золе, это называется сухой подкормкой. Раствор аммиака — добавьте 40 мл аммиака в 10 литров воды и окуните в него клубни. Это остановит колорадского жука, который каждый год угрожает урожаю.

Ранее Telegraf.news писал, какие еще важные вещи нужно сделать перед посадкой картошки, чтобы клубни были действительно были большими и здоровыми. Секретами поделился известный белорусский агроном Петр Ломонос.

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