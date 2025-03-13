Сделайте это с туями в марте - и они порадуют зеленью. Нашли рецепт простой подкормки для борьбы с "порыжением"

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Опубликовано: 13.03.2025 09:37 , Обновлено: 14.03.2025

В последние годы туи завоевали сады и участки многих белорусов, что неудивительно. Они не требуют много времени и сил для ухода и при этом радуют своей зеленью долгие годы. После зим туи нуждаются в особой процедуре ухода, ведь уже сейчас можно заметить, как веточки этих деревьев начинают коричневеть и высыхать. С чем это связано и как вернуть туям благородный зелёный вид? Журналист Telegraf.news разобралась в причинах и узнала, какой уход нужно обеспечить растениям в марте.

Туи всё чаще становятся фаворитами среди зелёных насаждений на приусадебных участках белорусов. С их помощью можно создавать живые изгороди, которые, кроме того что, украшают и защищают участок от ветра, ещё и содействуют его приватности. Также эти хвойные растения прекрасно смотрятся в многовидовых композициях на клумбах и даже в горшках на балконе. Туи не требовательны в уходе, но одно им нужно круглый год – вода.

Физиологическая засуха губит тую

Фото: Pixabay

Каждый, у кого в саду растут туи, должен помнить, что их можно и нужно поливать на протяжении всего года, включая зиму и раннюю весну. Дело в том, что это вечнозеленое растение уязвимо к возникновению так называемой физиологической засухи.

Речь идет о состоянии, при котором растение неспособно поглощать воду из замерзшей почвы. Между тем туя в этом очень нуждается, поскольку она постоянно теряет воду через свои чешуйчатые листья – даже в самые холодные месяцы года.

Процесс испарения воды еще больше ускоряется из-за морозных ветров, которым туи подвергаются зимой.

Физиологическая засуха губительна для туй, но, к счастью, ее можно предотвратить.

Для этого крайне важно обильно поливать туи поздней осенью, до наступления заморозков, чтобы у них был запас воды. Также стоит их замульчировать.

В дальнейшем можно поливать туи и зимой, особенно если зима слабая и бесснежная, какой была в Беларуси в сезон 2024-2025.

Продолжать поливать туи нужно и ранней весной. Но помните, поливать их следует только тогда, когда наступает оттепель и оттаивает земля.

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Полейте туи в марте этой домашней смесью

Фото: plantaddicts.com

Чтобы туи зарядились энергией и восстановились после зимы, можно применить простую и дешёвую домашнюю подкормку. Её можно вносить как в феврале, так и в начале марта. Для её приготовления вам понадобится пищевой желатин .

Этот продукт можно использовать в качестве удобрения, поскольку он является источником азота, необходимого растениям. Но сначала нам нужно растворить его в соответствующем количестве воды.

Вот инструкция по приготовлению весеннего кондиционера для туи:

Отмерьте 1 чайную ложку желатина и залейте его 4 столовыми ложками тёплой воды. Подождите, пока он набухнет.

Добавьте ½ стакана тёплой воды и размешивайте до полного растворения желатина.

Наконец, смешайте с 3 стаканами отстоянной воды комнатной температуры.

Полейте смесью тую. Приготовленного объёма достаточно для 1 деревца.

Помните, что использовать его можно начинать с ранней весны, когда тепло и земля уже оттаяла. Использовать домашнее желатиновое удобрение можно вплоть до июля, но применять его следует не чаще одного раза в месяц в качестве дополнения к основному удобрению для туи, которое удовлетворяет потребности этих растений во всех питательных веществах.

[info_b]Для здорового роста туи также лучше использовать специализированные удобрения для хвойных растений, которые содержат не только азот, но и другие важные элементы (фосфор, калий, магний, микроэлементы).[/info_b]

Какие ещё домашние подкормки подойдут?

Помимо удобрения на основе желатина, в домашних условиях также можно сделать подкормку из кожуры бананов . Она является прекрасным источником калия и фосфора для туи. Эти элементы способствуют укреплению деревьев и повышению их устойчивости. Как его приготовить и использовать узнайте по ссылке ниже.

Эта домашнее удобрение сделает туи зеленее и гуще. Как приготовить недорогую подкормку?

Ранее Telegraf.news писал о том, что всё чаще различные сорта туй появляются на приусадебных участках белорусов, что неудивительно. Однако всё очарование этих растений уходит, как только они начинают желтеть. Причин этого явления может быть несколько. Если вовремя отреагировать, туя вернет себе здоровый вид и продолжит вас радовать. В чём же может быть причина пожелтения туи и как ей помочь?

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