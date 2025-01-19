Опрыскайте туи этой дешевой смесью в феврале. Они отблагодарят вас зеленой и пышной кроной

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Опубликовано: 19.01.2025 17:18 , Обновлено: 19.01.2025

Зима - сложное время для садовых растений. Хотя туи не требовательны к уходу, в феврале стоит попробовать один трюк, чтобы позже наслаждаться пышными и зелеными деревьями.

Туи - это растения, которые белорусы (и не только) часто выращивают в своих садах. Они относительно недороги, просты в содержании и не требуют сложного ухода. До наступления весны стоит позаботиться о них, чтобы они прекрасно росли весь следующий год. Способ нехитрый, а эффект - сенсационный.

Как ухаживать за туями зимой?

Главное правило зимой - стряхивать снег. Хрупкие веточки могут деформироваться или даже сломаться под его тяжестью, что помешает их здоровому росту. Однако делать это нужно аккуратно, например, мягкой метлой.

Хотя туи могут обходиться зимой и без агроволокна, использовать его все же стоит. Этот материал не только защитит и убережет растение от сильных морозов, но и укрепит его. Особенно это необходимо для молодых экземпляров.

[info_b] Агроволокно - универсальный материал для сада и огорода, который защищает растения от негативного внешнего воздействия. При этом искусственное нетканое полотно с ячеистой структурой хорошо пропускает воду, воздух, солнечный свет.[/info_b]

Лучший месяц, чтобы снять агроволокно - март. Однако для давно укоренившихся растений это можно сделать и в феврале. Тогда же рекомендуется провести первые опрыскивания, чтобы укрепить туи, стимулировать их здоровый рост, защитить от побурения хвои и отпугнуть возможных вредителей.

Спрей для укрепления туй в домашних условиях

В качестве спрея для туи лучше всего использовать натуральную и недорогую смесь. Она поможет отпугнуть любых вредителей, таких как тля или паутинный клещ. Помимо того, что она безопасна для растений, смесь укрепляет их, а также обладает бактерицидным и фунгицидным действием.

Просто добавьте чайную ложку пищевой соды и 5 мл хозяйственного мыла на 2 литра воды. Тщательно перемешайте этот раствор и перелейте его в бутылку с распылителем.

Первое опрыскивание начните уже в феврале, распыляя жидкость по всей туе. Если вы заметите насекомых или ослабленное растение, стоит повторить опрыскивание.

Эффект превзойдет все ваши ожидания, и весной туя будет радовать вас зелеными и густыми ветвями.

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