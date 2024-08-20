Эта домашнее удобрение сделает туи зеленее и гуще. Как приготовить недорогую подкормку?

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Опубликовано: 20.08.2024 15:53 , Обновлено: 03.09.2024

Зелёные насаждения туй всё чаще украшают дворы белорусов. Однако не всегда посадки этих растений вырастают густыми и красивыми. Кажется, что для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо отправляться в специализированный магазин за дорогими удобрениями, но не спешите. Существуют и простые домашние средства, способные сделать туи гуще и здоровее.

Насаждения из туй не только красиво преображают пространство, но и способны выполнять роль настоящего ограждения, которое защитит участок его от любопытных взглядов соседей. Каждый, кто садит туи в своём дворе, предполагается, что они вырастут густыми и ярко-зелёными.

Но на деле не всегда выходит так. Случается, что туи могут начать желтеть, а сами веточки становятся редкими и слабыми. Что делать в такой ситуации? В этом случае вы можете использовать для подкормки некоторые продукты из вашего кухонного шкафчика.

Желатин для густых и здоровых туй

Туи начинают желтеть и редеть из-за недостаточного количества питательных веществ. Вы можете регенерировать свои насаждения простым домашним методом, используя желатин, который является источником азота, поддерживающего рост растений.

Просто растворите одну чайную ложку желатина в стакане тёплой воды. Затем разведите раствор в трёх стаканах воды. Эффект будет заметен уже через несколько дней. Деревья воспрянут и станут зеленее.

Подкормка из банановой кожуры

Кроме желатинового удобрения, стоит использовать и подкормку из банановой кожуры. Она отлично снабдит тую калием и фосфором. Благодаря этим элементам деревья будут крепкими и устойчивыми.

Чтобы приготовить подкормку, нужно залить банановую кожуру тёплой водой и оставить на 2 дня. По истечении этого времени процедите жидкость и разбавьте ее водой в соотношении 1:1.

Поливайте растения приготовленным таким образом удобрением.

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Стрижка туи

Помимо удобрения туи, важным фактором, обеспечивающим её густоту и здоровье, является регулярная стрижка растения. Благодаря этой процедуре деревья будут здоровыми и красивыми на протяжении круглого года.

Обрезка туи позволяет придать кустарнику красивую форму. Делать это следует дважды за сезон: весной и летом.

[info_b]Помните, что не следует обрезать ветки слишком резко. Просто обрежьте их примерно на 1/3 их длины. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что зелёные и аккуратно подстриженные деревца туй мгновенно облагораживают пространство и радуют глаз. Однако всё очарование этих растений уходит, как только туи начинают желтеть. Причин этого явления может быть несколько. Если вовремя отреагировать, туя вернет себе здоровый вид и продолжит вас радовать. Итак, в чём же может быть причина пожелтения туи и как ей помочь?

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