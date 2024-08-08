Почему гниют завязи и плоды кабачков? Вот как решить проблему без покупки дорогих средств

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.08.2024 13:40 , Обновлено: 08.08.2024

Кабачки популярны у огородников из-за быстрого роста, неприхотливости к условиям и обильного урожая. Но при выращивании можно столкнуться с таким неприятным явлением, как гниение завязей и плодов растения. Справиться с проблемой можно, если вовремя обнаружить пострадавшие от гнили кабачки и принять необходимые меры.

Причины гниения завязей и плодов кабачков

Гниение завязей и плодов кабачков является распространённой проблемой среди огородников. Это может привести к значительным потерям урожая и снижению качества продукции. Кабачки могут начать гнить по разным причинам:

избыток влаги;

неправильный полив;

загущённые посадки;

несоблюдение севооборота;

недостаток питательных веществ;

болезни.

Избыток влаги

При высокой влажности у растений семейства тыквенные, к которому относятся и кабачки, начинают загнивать цветки, так как они хорошо впитывают влагу. Это может произойти из-за затяжных дождей и обильных поливах, особенно при сочетании с холодами.

Цветки нужно удалять, когда завяжется плод. Для этого можно слегка постучать по нему пальцем или аккуратно потянуть вверх. Если сразу удалить цветок не получается, повторите попытку на следующий день.

Если из-за избытка влаги загнил плод, поражённое место нужно аккуратно удалить и присыпать срез активированным углем.

[info_b]В белорусских аптеках пачку активированного угля (10 таблеток) можно найти за 28 копеек.

[/info_b]

Только не поливайте этим раствором за 0 копеек кабачки. Иначе не будете знать, куда девать аномальный урожай

Неправильный полив

Обильный полив и дождевание приводят к повышению влажности и, как результат, к загниваю завязей и плодов. Поливать кабачки нужно только по грунту, чтобы влага не попала на листья и цветки и не вызвала гниение.

Поливать кабачки нужно только после того, когда просохнет верхний слой грунта. Нижние листья, которые касаются земли, лучше удалять. Во-первых, это повысит воздухообмен, во-вторых, растения будут лучше освещаться солнцем.

Загущённые посадки

Часто посаженные кабачки получают мало света, и в корнях может задерживаться излишняя влага. Расстояние между растениями должно быть не меньше 60 см. Если кабачки слишком загущены, нужно удалить лишние листья и цветки на плодах.

Несоблюдение севооборота

Важно: при выращивании любых огородных культур нужно соблюдать правильный севооборот, чтобы растения хорошо росли, развивались и не болели.

Выращивать кабачки на одном месте можно не более 3 лет. Нельзя сажать кабачки на то место, где ранее росли другие тыквенные культуры — огурцы, тыквы, патиссоны и дыни. Хорошие предшественники для кабачков — любые бобовые культуры (горох, фасоль, бобы, чечевица).

Недостаток или избыток питательных веществ

Кабачки, как быстрорастущая культура, нуждаются в достаточном количестве азота, кальция, бора, йода, фосфора и калия для нормального развития. Если растения испытывают недостаток этих элементов, они могут начать гнить. Но также пагубно на завязях и молодых плодах может сказаться и переизбыток удобрений.

Азотные удобрения рекомендуется вносить в период набора растениями зелёной массы. Если допустить переизбыток азота в почве, это приведёт к загниванию и сбрасыванию завязей.

В период образования завязей и роста плодов кабачки нуждаются в подкормке йодом и бором. Недостаток этих веществ вызывает гниение завязей и плодов. Вносить бор и йод лучше вместе с фосфорно–калийными удобрениями.

Недостаток бора, из-за которого плоды начинают гнить у основания, можно восполнить опрыскиванием растений раствором борной кислоты из расчёта 2 г на 10 литров воды. Предварительно кристаллы бора следует растворить в горячей воде.

[info_b]Борная кислота в аптеках Беларуси стоит от 57 копеек за 10 г. [/info_b]

Чтобы восполнить недостаток йода, нужно растворить 15 капель йода в 10 литрах воды и пролить кабачки или опрыскать по листу полученным раствором.

[info_b]Цена на раствор йода стартует от 2,25 рубля. [/info_b]

Дефицит кальция плохо влияет на кабачки и может привести к гниению молодых плодов.

Чтобы восполнить недостаток кальция, рекомендуется использовать кальциевую селитру из расчёта 15 мл на 10 литров воды. Подкормка не допустит загнивания молодых плодов и поможет растению активно образовывать новые завязи. Дополнительно можно опрыскать кабачки по листу хелатом кальция.

Как приготовить кабачки фри? Этот рецепт у вас спросят даже те, кто не любит этот овощ

Грибковые заболевания

Одной из основных причин гниения завязей и плодов кабачков являются грибковые инфекции, такие как мучнистая роса и антракноз. Эти заболевания могут распространяться через заражённые семена, почву, инструменты и насекомых. Грибковые болезни чаще всего поражают растения в холодную и дождливую погоду, когда теплолюбивые кабачки наиболее уязвимы.

Самыми распространёнными заболеваниями, из-за которых завязи и плоды кабачков начинают гнить, являются:

мучнистая роса — стебли и листья растения покрываются мягким белёсым налётом, а впоследствии чернеют;

белая гниль — завязи темнеют и опадают, а молодые плоды деформируются.

При обнаружении первых симптомов этих заболеваний нужно удалить все поражённые грибком части растений. Далее следует обработать места срезов активированным углем или древесной золой и опрыскать кабачки любыми фунгицидами, например, «Фитовермом», «Превикуром», «Ридомилом» или «Томазом».

Против белой гнили кабачков также эффективны медный купорос и бордоская жидкость.

Кратко о методах борьбы с гниением завязей и плодов кабачков

Для предотвращения гниения завязей и плодов кабачков нужно принимать следующие меры:

соблюдать правильный режим полива;

вносить необходимые удобрения;

обеспечивать хорошую вентиляцию растений;

своевременно удалять поражённые листья и плоды;

регулярно проверять растения на наличие признаков болезней и вредителей;

применять фунгициды для борьбы с грибковыми инфекциями.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск гниения завязей и плодов кабачков и повысить урожайность.

Ранее Telegraf.news писал, что есть случаи, когда что-то идёт не так и кабачок может стать опасным для здоровья. Определить, впрочем, это легко. Чтобы понять, что кабачок не стоит есть, необходимо просто попробовать укусить кусочек.

Смертельно опасны. Медики предупредили, какие кабачки и огурцы есть запрещено