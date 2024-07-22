Смертельно опасны. Медики предупредили, какие кабачки и огурцы есть запрещено

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Опубликовано: 22.07.2024 14:46 , Обновлено: 22.07.2024

Кабачки, как одни из самых распространенных овощей на белорусских огородах, не вызывают опасений. Однако есть случаи, когда что-то идёт не так и кабачок может стать опасным для здоровья. Определить, впрочем, это легко.

Кабачки могут стать частью диетического и здорового питания. Ведь в 100 граммах овоща содержится всего 17 ккал. При этом они являются отличным источником клетчатки, а также необходимых организму человека цинка, калия, кальция, фосфора и магния.

Так какие кабачки токсичны?

Чтобы понять, что кабачок не стоит есть, необходимо просто попробовать укусить кусочек. Если вы почувствуете горечь, такой овощ лучше отправить в компостную яму, так он принесет пользу на огороде и не повредит функциям организма человека.

[inf]Горький вкус кабачков – признак того, что в них много кукурбитацина. Это вещество (англ. cucurbitacin) — органическое вещество, обладающее горьким и неприятным вкусом, которое можно встретить в растениях из семейства тыквенных, латинское наименование которых — Cucurbitaceae. Кстати, это вещество дает горький привкус и огурцам.[/inf]

С одной стороны, это природное соединение обладает противопаразитарными свойствами и обычно не считается токсичным. Более того, при приеме в небольших количествах он оказывает положительное влияние на организм. Однако при чрезмерном употреблении кукурбитацин может нанести серьезный вред и вызвать множество различных побочных неприятных эффектов, которые в комплексе называются синдромом токсичной тыквы или ядовитой тыквы.

На какие симптомы стоит обратить внимание?

Употребление горьких кабачков часто приводит к таким симптомам:

сильная диарея,

непрекращающаяся рвота,

хроническая усталость и слабость.

Также люди, употребляющие в больших количествах горькие кабачки могут ощутить нарушения сна, галлюцинации, судороги или сильное потоотделение. Такие больные не могут нормально функционировать. Они также могут потерять значительное количество волос – не только на голове, но и на других участках тела, например под мышками.

Бывает, что пациенту требуется госпитализация. В крайних случаях отравление кукурбитацином приводит к смерти.

[inf]Особенно горькие кабачки опасны он для маленьких детей, пожилых, беременных женщин и людей с иммунодефицитом.[/inf]

Можно ли кабачки, отравленные кукурбитацином “спасти”?

Как уже мы писали, лучше горькие кабачки отправить в компост. Однако можно попытаться избавить овощи от горечи и чрезмерной концентрации вещества. Просто очистите кабачки от кожуры и нарежьте его на более мелкие кусочки, например ломтиками. Затем щедро посыпьте их солью, подождите около 30 минут, а затем промойте под проточной водой.

Однако стоит подчеркнуть, что данная процедура не дает стопроцентной гарантии того, что овощ перестанет горчить.

Ранее Telegraf.news писал, что кабачки в белорусской огородной традиции занимают особое место. Их выращивают все, однако не все хотят готовить и есть. Существует много шуток на тему, как съездить к родителям или бабушке с дедушкой в гости и не вернуться от них с полными сумками кабачков. Впрочем, как бы то ни было, всем хочется получить огромный урожай овощей. Мы нашли простой способ, который не будет стоить ни копейки.

Только не поливайте этим раствором за 0 копеек кабачки. Иначе не будете знать, куда девать аномальный урожай