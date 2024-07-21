Только не поливайте этим раствором за 0 копеек кабачки. Иначе не будете знать, куда девать аномальный урожай

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Опубликовано: 21.07.2024 12:31 , Обновлено: 21.07.2024

Кабачки в белорусской огородной традиции занимают особое место. Их выращивают все, однако не все хотят готовить и есть. Существует много шуток на тему, как съездить к родителям или бабушке с дедушкой в гости и не вернуться от них с полными сумками кабачков.

Польза кабачков

А ведь кабачки богаты многими важными витаминами, минералами и антиоксидантами. В них высокое содержание клетчатки и низкое содержание углеводов. Клетчатка играет важную роль в пищеварении и может снизить вероятность возникновения различных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Небывалого урожая кабачков не так уж сложно добиться.

Питательные вещества в 100 граммах сырых кабачков:

Калорий: 55,

Белков: 4 грамма,

Жиров: 1 грамм,

Углеводов: 10 граммов,

Клетчатки: 3,2 грамма,

Сахара: 8 граммов.

Чем поливать кабачки для суперурожая?

Само по себе растение кабачка — очень простое в выращивании, идеально подходящее для начинающих садоводов. Оно редко поражается болезнями и вредителями, хорошо переносит небольшую недостачу воды и не требует каких-либо специальных процедур, типа подрезки.

Зато кабачки любят подкормку. К счастью, мы можем приготовить удобрение для них самостоятельно в домашних условиях. Такая подкормка восполнит недостаток питательных веществ в почве, простимулирует рост растения и даже защитит его от болезней!

Для смеси вам потребуется луковая шелуха, которая не только улучшает структуру почвы и снабжает ее ценными веществами, но и отпугивает муравьев и улиток. В свою очередь, чеснок, который мы тоже добавим в раствор, защитит от грибковых заболеваний и укрепляет растение.

Шелуха лука обладает сильными фитонцидными свойствами. Образуемые луком биологически активные вещества убивают или подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических грибов.

Поместите шелуху и чеснок в герметичную ёмкость, например, в трехлитровую банку, и залейте теплой водой. Затем поставьте в теплое место на семь дней. Время от времени проверяйте, не выделяет ли удобрение слишком много газа – если да, откройте ёмкость на несколько минут, чтобы газ вышел, и снова закройте его.

Готовое удобрение следует развести водой в соотношении 1:1 и затем полить им растения. Просто делайте это два раза в неделю, чтобы насладиться обильным урожаем!

[inf]Хотите, чтобы удобрение было еще сильнее? Помимо луковой и чесночной шелухи можно добавить еще несколько листьев молодой крапивы. Эффект вас наверняка приятно удивит[/inf].

Кстати, этот раствор поможет не только кабачкам. Подробнее о пользе смеси луковой шелухи и чеснока смотрите на видео:

Что делать с небывалым урожаем кабачков?

Если же вы всё-таки не удержались, и полили кабачки чудодейственным средством, то вот вам парочка рецептов, которые помогут приготовить из этих овощей прекрасные закуски. Например, кабачки фри — это более лёгкая альтернатива картофелю, и она имеет все шансы стать лучшей летней закуской. Как их приготовить?

Как приготовить кабачки фри? Этот рецепт у вас спросят даже те, кто не любит этот овощ

А ещё немногие знают, что в пищу пригодны не только плоды кабачка, но и его цветы. Более того, во многих странах блюда, приготовленные с добавлением цветков кабачка, считаются настоящим деликатесом. Чем они полезны, как их едят и почему на цветы кабачка стоит обратить внимание диабетикам?

Зачем есть цветы кабачков? Вот чем этот популярный в Италии деликатес полезен для здоровья и диабетиков

Вообще-то, рецептов приготовления этого вкусного и питательного овоща огромное множество. Предлагаем вам попробовать запечь кабачок с фаршем. Это блюдо станет великолепным вариантом для сытного ужина и накормит всю семью.

С этим рецептом семья перестанет отказываться от ваших кабачков. Блюдо станет хитом в летний сезон