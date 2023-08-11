Огурцы на огороде стали горчить? Ещё не поздно предотвратить появление в них кукурбитацина

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.08.2023 13:18 , Обновлено: 05.09.2023

Домашние огурцы - это не только вкусные, хрустящие овощи, но и до 13 кг полезного продукта с куста, который не содержат пестицидов (конечно, сли вы не получали их всякой химией без устали). К сожалению, во время выращивания многие допускают одну, кажется, несерьёзную ошибку. Но она приводит к тому, что на грядках появляются горькие огурцы. Вот, что вам нужно сделать.

За горький вкус в огурцах отвечает вещество кукурбитацин, естественным образом появляющееся в растениях, когда они начинают использовать защитный механизм. Оно содержится в листьях и побегах тыкв, родственником которых является и огурец. Тыквы, патиссоны и кабачки с помощью кукурбитацина защищаются от вредителей и паразитов.

Новость Телеграф

[info_b]Кукурбитацин — органическое вещество, обладающее горьким неприятным вкусом, обнаруженное в растениях из семейства тыквенных, латинское наименование ботанического семейства которых — Cucurbitaceae.[/info_b]

Как же получается, что некоторые овощи имеют из-за него горький вкус, а другие нет? Оказывается, причина кроется в стрессе! Когда огурцы чувствуют угрозу, они выделяют больше этого вещества — минимальное количество и так всегда содержится в овоще.

Стресс у растений вызывают не только вредители, но и недостаток воды. Если на лианах уже есть огурцы, но они страдают от засухи, то они переходят в оборонительный режим и заполняют растущие на нем плоды вышеупомянутым кукурбитацином. Избежать этого можно только регулярным поливом.

Но вот что еще вы должны сделать: Избегайте термического стресса. Резкие перепады температуры являются стрессом для огурцов и вызывают повышенную выработку кукурбитацина. Вы не всегда можете предсказать, какая будет погода, поэтому помогите своим растениям, используя спанбонд или пленку, чтобы защитить их от жары или холода.

Вот ещё парочку советов, чтобы огурцы оставались сладкими и негорькими.

Регулярный полив

Чрезмерное количество воды, а также слишком мало воды вредны для огурцов. Поливают их ранним утром и не опрыскивают листья, чтобы не создавать условий для развития грибковых заболеваний. Почва к вечеру должна быть лишь влажной, а не залитой водой.

Предотвратите появление вредителей

Как уже мв говорит, присутствие вредителей вызывает у растения стресс, которое сразу выделяет кукурбитацин. Поэтому используйте превентивные меры не только для борьбы с паразитами, но прежде всего для предотвращения их появления.

Не собирайте огурцы слишком поздно

Время сбора урожая также имеет значение. Помните, что перезревшие и крупные огурцы будут очень горькими и в пищу не годятся. Сохраните их для семян. Если растение увешано плодами (а такое случается если следовать нашим советам), собирайте их каждый день.

Вредно ли есть огурцы-переростки? Вот что с ними могут сделать белорусы

Теперь вы знаете, как предотвратить появление горьких огурцов.

Ранее Телеграф написал, что выращивание огурцов – не самое простое занятие. Их нужно хорошо поливать и правильно удобрять. Награда за настойчивость – много красивых зеленых плодов. Эксперты уверяют, что благодаря этому средству можно продлить период сбора урожая и дать возможность собрать с каждого куста до 11-13 кг огурцов. Хватит трех обработок, проводимых в нужное время.

Как получить по 13 кг огурцов с каждого куста? Трижды полейте их этим домашний раствором