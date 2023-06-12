Как получить по 13 кг огурцов с каждого куста? Трижды полейте их этим домашний раствором

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Опубликовано: 12.06.2023 14:46 , Обновлено: 28.04.2024

Выращивание огурцов – не самое простое занятие. Их нужно хорошо поливать и правильно удобрять. Награда за настойчивость – много красивых зеленых плодов. Эксперты уверяют, что благодаря этому средству можно продлить период сбора урожая и дать возможность собрать с каждого куста до 11-13 кг огурцов. Хватит трех обработок, проводимых в нужное время.

Чтобы правильно развиваться и плодоносить, огурцы нуждаются в большом количестве питательных веществ. Один из способов накормить их — использовать пищевую соду. Хотя на первый взгляд это удобрение может показаться неочевидным выбором, вы быстро увидите, что оно дает отличные результаты в виде продолжительных и обильных урожаев.

Что дает пищевая сода огурцам?

Использование пищевой соды для удобрения огурцов на разных стадиях дает разные преимущества. Первое удобрение, внесенное вскоре после посадки, стимулирует рост. Это позволяет рассаде начать быстро развиваться.

Следующее удобрение, вносимое в период цветения, уменьшает количество прицветников и способствует появлению большего количества бутонов. Благодаря этому вы сможете рассчитывать на более высокий урожай с каждого куста (до нескольких килограммов).

Обработка, проводимая в период появления плодов на кустах, помогает продлить время сбора урожая и еще больше повысить урожайность.

Когда использовать пищевую соду для удобрения огурцов?

Как уже ранее упоминалось, для того чтобы использование пищевой соды при выращивании огурцов принесло свои плоды в виде более высоких урожаев, необходимо провести 3 обработки, пишет Genialne.

Первая подкормка огурцов пищевой содой должна быть проведена через 14 дней после высадки их в грунт. Еще через 14 дней необходимо провести вторую обработку пищевой содой. Третью обработку проводите, когда заметите, что на кустах начинают появляться плоды.

[info_b]Другие эксперты говорят, что первый раз полить огурцы содой под корень можно в первой декаде июля. Второй раз — в конце июля. Третий раз поливают огурцы содой, чтобы листья не желтели, в середине августа. [/info_b]

Как поливать пищевой содой огурцы?

Приготовить удобрение из пищевой соды очень просто. Вы можете сделать препарат непосредственно перед запланированной подкормкой.

Для первых двух обработок растворите 80 г пищевой соды (4 столовые ложки без горки) в 10 л теплой фильтрованной воды. Для третьей процедуры используйте 60 г пищевой соды (3 ст.л.) на 10 л воды и добавьте в смесь 3-4 капли йода. Всегда тщательно перемешивайте препарат. Поливайте огурцы удобрением из пищевой соды утром или вечером.

Пищевая сода от вредителей

Также с помощью пищевой соды можно бороться с вредителями и болезнями растений.

Чтобы приготовить эффективный содовый спрей от вредителей, достаточно смешать чайную ложку соды с двумя литрами теплой воды. Залейте этот раствор в распылитель и тщательно перемешивайте, энергично встряхивая.

Этот метод идеально подходит для борьбы с тлей, мучнистой росой или паутинным клещом – обработку повторяют в течение 3-4 дней.

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