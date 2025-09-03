Не пропустите эти 6 работ на участке в сентябре. Иначе весной будете жалеть

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Опубликовано: 03.09.2025 14:05 , Обновлено: 03.09.2025

Погода в начале осени порадовала белорусов летним теплом и светом. Поэтому сейчас отличное время заняться завершением дел в огороде и саду. Вот 6 важнейших задач, которые необходимо выполнить в этом месяце.

Соберите семена

Прежде чем в саду по-настоящему наступит осень, пора подумать о подготовке к следующему сезону. Одна из важнейших задач — обеспечить посадку однолетних растений на следующий год.

Они уже созреваю или созрели. Однолетники обычно цветут и увядают в течение одного сезона.

Некоторые растения размножаются самосевом по всему саду, но стоит собрать семена, чтобы посеять их на нужных местах после зимы.

Эксперт по садоводству из Великобритании посоветовала положить их в конверт и хранить в месте, защищенном от мороза.

В свою очередь Королевское садоводческое общество Великобритании также дало другую рекомендацию: собирайте семена в сухие солнечные дни, как только созреют семенные головки. Это предотвратит попадание влаги и возможное появление плесени.

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Как определить, когда семена готовы к сбору?

Обычно они меняют цвет около головки с зелёного на коричневый, красный или чёрный. Семена следует собирать до того, как они раскроются и высвободят своё содержимое.

Семена можно собирать по отдельности или вместе с плодоножкой.

Лучше всего разложить их сушиться в тёплом, хорошо проветриваемом месте, например, на солнечном подоконнике. После высыхания семена легче извлекать из стручков или шишек. При правильном хранении они будут пригодны для посева в течение многих лет.

Посейте однолетники

Сентябрь — также идеальное время для посева морозостойких однолетних растений, которые перезимуют в почве и зацветут весной или в начале лета. Это отличный способ продлить безупречный вид вашего сада.

[inf]Однако помните, что не все растения подходят для этого, и некоторые семена могут не пережить вегетационный период.[/inf]

Выкопайте гладиолусы

Не забудьте о гладиолусах, иначе у вас ничего не останется. В сентябре самое время выкопать клубни перед зимой.

Оставленные на грядке, они, скорее всего, сгниют ещё до наступления заморозков. Чем раньше вы их выкопаете, тем больше времени у клубней будет для того, чтобы хорошенько просохнуть перед тем, как их уберут на хранение, например, в сарай.

Высаживать их обратно в землю следует весной, когда им больше не будут угрожать заморозки.

Купите луковицы цветов

Первый месяц осени - прекрасное время для посещения садового центра или покупок в интернете. Это хорошее время для планирования весенних клумб и покупки луковиц ранних весенних растений и цветов.

Закажите тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие цветы вашей мечты.

Хотя их пока нельзя сажать, стоит купить их, пока самые красивые экземпляры не исчезли из магазинов непосредственно перед посадкой. Храните их в сарае или другом подходящем месте.

Лучше всего начинать посадку в конце октября или ноябре (в зависимости от погоды).

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Подготовьте к зиме газон

Слышали ли вы о скарификации? Это обработка газона для обеспечения его хорошей аэрации. Она включает в себя прорезание дерна и вычесывание травы граблями, чтобы удалить всю солому и мох, выросшие за последние недели.

Этот процесс значительно помогает обновить газон и насытить корни ценными питательными веществами. Сентябрь — отличное время для этой работы.

Размножьте многолетники

Это последнее дело, которое нужно выполнить в сентябре, но его результаты будут очень радовать в следующем сезоне. Сентябрь и октябрь также идеальное время для чудесного размножения растений делением.

Этот метод лучше всего подходит для многолетников. По словам экспертов, можно делить, среди прочего:

анемоны,

астры,

герань,

декоративные травы,

шалфей,

вербену,

и другие.

Размноженные растения растут быстро, и вместо того, чтобы тратить целое состояние на новые цветы в садовом центре, вы получаете вдвое больше растений.

Даже если вы не планируете выращивать больше цветов, сделайте это. Многолетники следует делить каждые два, три или четыре года, чтобы они восстановили свою силу.

Выкопанный куст разбивают лопатой или разделяют ножом и закапывают в выбранных местах. После посадки растение нужно полить. Вот и всё.

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