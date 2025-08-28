Когда белорусам сажать озимый чеснок в 2025 году? Список благоприятных дней на всю осень
Озимый чеснок - одна из наиболее популярных среди белорусов культур. И для его развития решающее значение имеет правильный срок посадки. Обычно это делать начинают со второй половины сентября. Однако готовится нужно уже сейчас.
В чем польза?
Озимый чеснок — чрезвычайно полезное растение. Он не требует особого ухода и радует высоким качеством урожая.
Одним из важнейших преимуществ озимого чеснока является то, что его вегетация начинается очень рано, значительно раньше, чем у других овощей. Это означает, что чеснок начинает получать пользу от первых солнечных лучей и естественной влаги от выпавшего снега в то время, когда большинство растений еще «спят».
Процесс развития динамичен, а сами головки достигают значительных размеров и имеют ярко выраженный вкус.
Это делает зимний чеснок особенно ценным ингредиентом на кухне.
Когда правильно сажать чеснок осенью?
Слишком ранняя посадка может привести к тому, что растение прорастет до наступления зимы, что подвергнет его повреждению заморозками.
С другой стороны, слишком поздняя посадка не даст зубчикам достаточно времени для того, чтобы хорошо укорениться в почве, что ослабит их устойчивость и ухудшит состояние.
Оптимальное время посадки озимого чеснока обычно приходится на вторую половину сентября и конец октября. В более теплых регионах Беларуси эту дату можно сдвинуть немного позже, а в более холодных регионах стоит сажать чеснок раньше, чтобы он успел развить мощную корневую систему до зимы.
Растение с корнями, но без видимых надземных побегов, лучше всего переживет зимние морозы и начнет бурно расти ранней весной.
Благоприятные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю — в сентябре, октябре и ноябре
Опытные садоводы и огородники, которые следят за датами посадки по лунному календарю, знают, что лучшее время для озимого чеснока - во время убывающей Луны в знаках земной и водной стихии. По их словам, в это время корни активно развиваются, а растение набирает силу, чтобы хорошо пережить зиму.
При этом недопустимые дни для посадок – дни новолуний и затмений.
Так, согласно лунному посевному календарю садовода-огородника на 2025 год, опубликованному на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеке им. И.С. Лупиновича НАН, благоприятные дни:
- сентябрь — 9,10, 24, 29.
- октябрь — 6, 22 - 26;
- ноябрь — 3,4,18,19,21,22,30.
Как подготовить почву и чеснок перед посадкой?
Во-первых, опытные огородники советуют начинать подготавливать почву для озимого чеснока за 10 дней до посадки. Так, нужно внести в землю:
- доломитовую, известковую муку или известь, если pH низкий;
- сульфат калия - 30 гр на 1 квадратный метр/ золу от подсолнечника;
- фосфор - суперфосфат или костная/рыбная мука;
- песок - если почва тяжелая;
- хорошо перепревший компост.
Также перед посадкой выберите крупные, здоровые, крепкие зубчики чеснока, без признаков плесени или механических повреждений, поскольку они обладают наибольшим потенциалом для образования крепких растений и плотных головок.
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Зубчики меньшего размера лучше оставить для кулинарных целей; сажать их не стоит, так как они, как правило, не дают полноценного урожая.
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Чтобы повысить устойчивость к болезням, зубчики перед посадкой можно обработать, то есть замочить на несколько часов в натуральных препаратах, например, настое ромашки, хвоща или чеснока.
Также садоводы используют медный купорос, марганцовку, или специальные средства.
Такая обработка оказывает дезинфицирующее действие и защищает посадочный материал от грибковых и бактериальных инфекций.
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