Пришло время обязательно обрезать кусты смородины. Как добиться обильного урожая в следующем сезоне?

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Опубликовано: 01.09.2025 16:12 , Обновлено: 01.09.2025

Смородина, наверное, самый популярный куст на участках белорусов. Эта ягода славится своей неприхотливостью и устойчивостью к условиям, в которых растет. Тем не менее, правильный и несложный уход гарантирует обильный урожай в последующие сезоны. И обрезка кустов после снятия урожая - важный шаг.

Обрезка кустов смородины — лучший способ увеличить количество и качество плодов. Это обусловлено не только повышением продуктивности молодых побегов, но и улучшением циркуляции воздуха и доступа света, что, в свою очередь, способствует созреванию ягод. Кроме того, удаление старых побегов снижает риск распространения болезней и вредителей.

Правильно сформированные кусты выглядят лучше, за ними легче ухаживать и собирать урожай.

На самом деле обрезку можно проводить не только в сентябре. Ее следует делать или сразу после сбора урожая, в августе или сентябре, или позже осенью (но не позднее октября). Также подойдёт и вариант - ранней весной, после того как пройдут самые сильные заморозки.

Как обрезать черную, красную и белую смородину?

Стоит помнить, что чёрная смородина лучше всего плодоносит на однолетних и трёхлетних побегах. Красная смородина даёт наибольший урожай на однолетних и трёхлетних, но и на пяти- и шестилетних побегах грозди тоже будут.

При обрезке красной и белой смородины удалите сломанные, больные, повреждённые и стелющиеся по земле побеги, а также однолетние ветви, чрезмерно загущающие крону. Кроме того, удалите побеги в возрасте 7 лет и старше. У кустов в возрасте 3 лет и старше однолетние побеги можно обрезать наполовину - это стимулирует ветвление.

[inf]Итак, идеально будет оставить 5-6 однолетних побегов, 3-4 двухлетних и столько же трёхлетних. Не бойтесь удалять побеги, которые чрезмерно выросли за пределы куста, даже если они однолетние. [/inf]

Для смородины у вас есть широкий выбор инструментов. Однако для обрезки толстых, одревесневших побегов лучше всего подходит секатор, а для более тонких ветвей достаточно и ножниц.

После обрезки не забудьте внести удобрения. Лучшими являются внекорневые подкормки, содержащие цинк и бор. Кустарники накопят их в побегах и используют уже в следующем сезоне. Кроме того, эти питательные вещества повышают морозостойкость кустов. Также стоит внести в почву удобрения, содержащие калий и фосфор. Чуть позже осенью уберите из-под кустов опавшие листья, так как они могут стать источником инфекции в следующем сезоне.