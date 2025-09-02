Посейте на месте огурцов эти 4 растения в сентябре. Урожай получится небывалым в следующем году

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Опубликовано: 02.09.2025 10:19 , Обновлено: 02.09.2025

Огурцы — один из самых популярных овощей на огородах у белорусов, но их интенсивное выращивание может привести к истощению почвы. Правильный севооборот и выбор подходящих культур имеют решающее значение для поддержания плодородия почвы и здоровья будущих растений. Что следует сажать после огурцов?

Что посадить после огурцов в сентябре?

Во-первых, многие профессиональные садоводы советуют выращивать на месте огурцов сидераты.

Сидераты это растения, которые высевают на огороде с целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры и обогащения питательными веществами.

Отлично подойдут горчица белая, фацелия сибирская и озимая рожь — это виды, которые быстро растут, покрывают почву и предотвращают эрозию. Они также обогащают её органическими веществами после вспашки.

Кроме того, горчица обладает свойствами, ограничивающими развитие нематод и других почвенных вредителей.

Однако некоторые садоводы отмечают, что рожь весной может принести много дополнительных проблем. Так что ее можно заменить овсом - это универсальный сидерат, который улучшает структуру почвы, разрыхляя тяжелые грунты и укрепляя легкие, а также обогащает почву калием, фосфором и белками.

Промежуточные культуры

Кроме того, после сбора огурцов, вы можете высеять промежуточную культуру, чтобы собрать урожай новых растений даже поздней осенью.

Промежуточная культура – ​​это культура, выращиваемая в тот же сезон, после уборки основной культуры.

Так, в начале сентября можно высадить быстрорастущие овощи и зелень. Некоторые из них еще называют съедобными сидератами, так как они не просто дают урожай, но также помогают и почве.

Во-первых, можно посадить редис . Он отлично подходит тем, что он хорошо себя чувствует в свежей, рыхлой почве, которую оставляет после себя огурец и созревает за 3–4 недели. Сейте его рядами на расстоянии 5–7 см друг от друга, а также обеспечивайте регулярный полив для быстрого прорастания.

Рукола, по словам садоводов, также быстро растет. При этом она еще и улучшает структуру почвы, подавляет сорняки, борется с болезнями и привлекает полезных насекомых. В теплых регионах ее можно посеять даже в конце сентября, и тогда свежие листья получится собрать в ноябре.

Шпинат — еще одна подходящая культура для посева после огурцов. Он помогает от корневых гнилей, переносит полезные элементы из глубины почвы вверх. Его сеют до середины сентября рядами на расстоянии 20–25 см друг от друга.

Как подготовить участок к новым урожаям?

После сбора огурцов рекомендуется тщательно очистить участок от растительных остатков, которые могут быть источником болезней и вредителей.

Лучше всего удалить все увядшие побеги и выбросить их, особенно если растения были заражены болезнями.

Затем перекопайте почву, чтобы насытить её воздухом и подготовить к посадке новых культур. В это же время полезно проверить pH почвы и внести известь, если она слишком кислая.

Перед посадкой новых овощей или посевом промежуточной культуры рекомендуется обогатить почву компостом или другим органическим удобрением. Удобрение с высоким содержанием азота лучше всего подходит для листовой зелени, а с высоким содержанием калия и фосфора — для корнеплодов.

Ранее Telegraf.news писал, какие растение будет лучше всего посадить после картошки. Отлично подойдут те, которые помогут восполнить дефицит азота, фосфора и калия. Именно эти полезные вещества данная культура усваивает в большей степени при выращивании в земле.

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