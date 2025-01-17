"Не покупайте по красивой картинке" - Садовод назвал 3 фактора, которые не дадут "промахнуться" при выборе семян помидоров

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Опубликовано: 17.01.2025 11:25 , Обновлено: 17.01.2025

Каждую подготовку к новому огородному сезону неизменно сопровождает процесс закупки семян овощей. Придя в магазин и столкнувшись с огромным многообразием видов и сортов, многие огородники часто теряются и предпочитают покупать семена, ориентируясь на изображение на картинке. Опытный садовод и главный редактор газеты "6 соток" рассказал в TikTok, на что следует обращать внимание при закупке семян помидоров, чтобы не разочароваться урожаями. Telegraf.news записал подробно эти рекомендации.

Андрей Туманов, помимо выпуска газеты для садоводов и огородников «6 соток», также является председателем общества «Садоводы России». Он активно занимается выращиванием овощей и фруктов самостоятельно и делится своими знаниями и опытом в своём аккаунте в TikTok.

В одном из роликов мужчина подробно рассказал, на что обращать внимание при выборе семян в магазине.

Картинка не должна быть определяющим фактором

По словам эксперта, выбирая семена, не стоит «вестись» на красивое изображение плодов на упаковке, поскольку они могут не соответствовать тому, что покупатель получит на выходе.

«Никогда не покупайте семена по красивой картинке. Эти фотографии делают мастера-фотографы. Они подкрашивают плоды красной помадой и корректируют в фотошопе», — рассказал Андрей Туманов в TikTok.

По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на описание гибрида или сорта на упаковке. Но и здесь он призвал не доверяться полностью. Эксперт подчеркнул, что часто такие описания составляются не селекционерами, а маркетологами.

«Узнайте название сорта и сами поищите о нём информацию в интернете. Не верьте очень разрекламированным сортам. Как правило, в их стоимость включена та самая навязчивая реклама, которую вы могли видеть. Не переплачивайте за это. Часто за рекламой скрываются низкокачественные семена», — пояснил эксперт.

Садовод подчеркнул, что даже к “старым и добрым” сортам стоит относиться скептически. Так, например, широко известное “Бычье сердце” включает по меньшей мере 35 зарегистрированных видов в реестре селекционных достижений. А множество “бычьих сердец”, которые имеются в продаже, не зарегистрированы.

Также эксперт посоветовал не поддаваться на зазывную рекламу о высокоурожайных сортах. По его словам, верить таким аргументам не стоит, поскольку высокая урожайность томатов возможна только при соблюдении ряда условий, в том числе климатических, которых в вашем регионе может попросту не быть.

“Высокоурожайные сорта, как правило, позднеспелые, и если у вас нет теплицы или вы не живёте в Краснодарском крае, то такого урожая не получите”, - объяснил садовод и заметил, что “хороших и плохих сортов не бывает”, у каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

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Обратите внимание на тип томатов

Как отметил эксперт, ознакомившись с информацией на упаковке, в первую очередь нужно обратить внимание на тип томатов. Они могут быть детерминантными, полудетерминантными и индетерминантными.

Детерминантные

Как правило, это скороспелые сорта, которые вырастают небольшого размера. Такие растения больше всего подходят огородникам с небольшим опытом и гарантированно принесут пусть и небольшой, но урожай.

[info_b]Детерминантные томаты — это разновидность помидоров, которые прекращают свой рост после формирования определённого количества завязей. Такие растения останавливают своё развитие после появления 3–6 плодовых кистей. Высота куста может варьироваться от 30 см до 1,5 метров в зависимости от конкретного сорта.[/info_b]

Индетерминантные

Этот тип томатов высокорослый и, как правило, позднеспелый, но встречаются и раннеспелые сорта. Они растут и плодоносят на протяжении всего тёплого сезона и дают обильный урожай. Хорошо подходят для выращивания в теплице и не только.

[info_b]Индетерминантные томаты способны продолжать расти и плодоносить при оптимальных условиях более года. В открытом грунте их высота обычно не превышает 2 метров, а в теплицах может достигать 3 метров и более.[/info_b]

Полудетерминантные

Такие томаты сочетают в себе черты вышеупомянутых типов. Они могут быть как раннеспелыми, так и поздними.

[info_b]Полудетерминантные томаты часто достаточно высокорослые. У них соцветия формируются через каждые 2-3 листа, а плоды созревают одновременно и равномерно на протяжении всего вегетационного периода. Эти помидоры обладают мощной и хорошо разветвлённой корневой системой.[/info_b]

“Опытные садоводы не выращивают что-то одно. В теплице можно посадить индетерминантные виды, а детерминантными, например, многие садоводы уплотняют посадку”, — рассказал эксперт.

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Покупайте разнообразные сорта

Эксперт посоветовал обращать внимание на период посадки рассады помидоров. Поздние сорта, как правило, необходимо высевать раньше. Иногда в начале февраля — начале марта, в то время как рассаду раннеспелых помидоров нужно сеять в апреле, а иногда и в начале мая. Это необходимо учитывать.

Также садовод призвал не ограничиваться лишь крупноплодными сортами. Такие помидоры, хоть и бывают большими и вкусными, часто непрактичны.

«По возможности надо разнообразить сорта гибридов и томатов. Пусть у вас будет несколько кустиков крупноплодных, несколько среднеплодных и черри», — посоветовал эксперт.

https://www.tiktok.com/@andreytumanov01/video/7455245437210053895?_r=1&_t=ZS-8t7CLP66ras

Он отметил, что хорошим решением будет посев разноцветных сортов помидоров. Это позволит не запутаться в них во время выращивания рассады и в период её плодоношения. Все наблюдения Андрей Туманов посоветовал записывать, чтобы знать в будущем, какие томаты лучше всего растут и плодоносят в ваших условиях.

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