Что подготовить к сезону рассады уже сейчас? Агроном посоветовала копеечную подкормку и не только

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.01.2025 13:00 , Обновлено: 16.01.2025

Подготовка к новому рассадному сезону – важный этап для каждого садовода. Ведь от того, насколько тщательно вы подойдёте к этому процессу, зависит будущий урожай. Агрохимик-растениевод Виктория Карелина посоветовала начать подготовку к рассадному сезону уже в январе, чтобы быть во всеоружии. Журналисты Telegraf.news узнали, какие материалы, инструменты и знания вам понадобятся, чтобы начать сезон правильно и заложить основу для будущего урожая.

Семена

Качественный посадочный материал — основа отличного урожая. Если есть свои семена, важно обеспечить им сохранность. Оптимальная температура хранения семян составляет 14 градусов (для некоторых культур — 5 градусов), а влажность — не более 30%.

В квартире такие условия сложно организовать, поэтому рекомендуется хранить семена в хорошо проветриваемой упаковке в тёмном и сухом месте. Хранить семена в полиэтиленовых пакетах нельзя, так как они могут задохнуться и погибнуть. Да, как бы это ни странно звучало, но семена — это живые объекты, в которых в процессе хранение проходят различные биохимические процессы.

Ёмкости для рассады

Рассадные ящики для овощей и цветов должны быть высотой не менее 10 см. В такие же ящики удобно сажать лук — для него будет достаточно места. Если на дне ящиков нет дренажных отверстий, их нужно проделать самостоятельно.

Также можно использовать рассадные горшочки, у которых уже есть дренажные отверстия. Для них отдельно нужно купить поддоны с высокими бортиками. Они удобны для полива большого количества горшков через дренажные отверстия. Просто наливайте нужное количество воды в поддон, и не нужно будет поливать каждое растение по отдельности. Кроме того, при таком способе полива поверхность грунта будет оставаться сухой и не появятся мошки и грибные комарики. Также этот способ полива оптимален при выращивании мелкосемянных растений.

При покупке рассадных ёмкостей и поддонов выбирайте сделанные из мягкого, а не хрупкого пластика — они более прочные и прослужат вам дольше. Это же правило касается пластиковых тепличек для рассады.

Для проращивания рассады не обязательно покупать специальные ящики, горшочки и теплички. Их можно заменить пластиковыми ёмкостями из-под полуфабрикатов, зелени и других продуктов. Главное — чтобы они были достаточно глубокими и прочными. И не забывайте, что в них нужно проделать дренажные отверстия.

Для проращивания мелкосемянных и долго растущих растений лучше всего подходят торфяные таблетки.

Грунт

Специалисты агрофирмы «Семена Алтая» советуют использовать для рассады самостоятельно приготовленный грунт. Так вы можете быть спокойны за качество земли.

Хороший грунт для рассады должен состоять из следующих компонентов:

Торф (подойдёт самых дешёвый).

Разрыхлитель — чистый речной песок.

Влагоудерживающие компоненты — перлит или вермикулит. Перлит быстрее испаряет влагу, и грунт будет быстрее просыхать. Вермикулит дольше держит влагу, и грунт будет дольше оставаться влажным.

Органический компонент — например, биогумус (но не в жидком виде), перепревший навоз или компост.

Такой грунт является универсальным — он подходит для большинства комнатных растений и овощных культур.

Новость Телеграф

Инструменты

В рассадный сезон не обойтись без острого секатора. Он пригодится, чтобы открывать упаковки с грунтом и удобрениями, обрезать растения и других садоводческих работ.

Нелишним будет пластиковый мерный стакан для измерения количества удобрений, а также мерные ложки.

Один из необходимых инструментов огородника — распрыскиватель. Лучше выбрать компактный вариант с аккумуляторной батареей. Им удобно поливать рассаду, проводить обработку растений от вредителей и вносить удобрения.

Большой пластиковый ящик или высокий таз для смешивания грунта и работ с рассадой. В нём удобно как смешивать грунт, так и высаживать или пересаживать рассаду.

Учёт посевов

Если вы планируете заниматься рассадой серьёзно, например, намерены вырастить качественные огородные культуры или планируете выращивать большое количество растений, вам не обойтись без ведения записей посадок, проведения обработок и внесения удобрений растений.

Вести записи оптимально в тетради в твёрдом переплёте, разлинованной в клетку. Для записей лучше использовать обычный карандаш — написанное не расползётся при попадании воды.

Препараты для обработки рассады и удобрения

Нежная рассада нередко становится объектом атаки вредителей, поэтому стоит заранее запастись средствами борьбы с ними. Для уничтожения белокрылки, паутинного клеща, тли и других вредителей подходит фитоверм. На рынке он присутствует под разными названиями: «Фитоверм», «Клещевит» и другие.

Это биоинсектицид, который нетоксичен для растений и быстро разлагается в почве, не отравляя окружающую среду. Для обработки рассады, которая выращивается в закрытом помещении, фитоверма будет достаточно.

Для подкормки рассады подойдёт азофоска (комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение) или любое комплексное удобрение с одинаковым количеством компонентов. Покупать отдельно аммиачную селитру, монофосфат калия и прочие удобрения нет необходимости, так как рассада равномерно потребляет азот, калий и фосфор.

Агрохимик Виктория Карелина для стимулирования роста, повышения холодостойкости и сопротивляемости растения в будущем рекомендует проводить подкормки рассады янтарной кислотой. Она может быть в любой форме и фасовке — сухой, жидкой, гранулированной, отдельным препаратом или в составе комплексного удобрения. Стоит янтарная кислота копейки, а результат её применения приятно удивит.

[info_b]Журналисты Telegraf.news выяснили, что таблетки янтарной кислоты продают в белорусских аптеках. Стоимость за 10 штук по 100 мг начинается от 0,45 копеек.

Кроме того, янтарную кислоту можно найти и в садовых магазиах. [/info_b]

Полезными для рассады будут обработки препаратами-антистрессами, такими как «Эпин» и «Циркон». Они помогут растениям легче перенести этап пересадки из дома или теплицы в открытый грунт.

Ранее Telegraf.news писал, чтобы успешно вырастить помидоры, необходимо заранее подготовить рассаду. Помимо регулярного полива и освещения, для эффективного роста рассады очень важны удобрения. Чтобы укрепить молодые растения и ускорить их рост, рекомендуется приготовить настой из… лавровых листьев. Это обеспечит рассаде толстые стебли и крепкие корни, что приведет к богатому урожаю томатов.

Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни