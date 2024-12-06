Как вырастить руколу на подоконнике? Эти 2 способа избавят от необходимости покупать её в магазине

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Опубликовано: 06.12.2024 12:48 , Обновлено: 06.12.2024

Полезный средиземноморский салат рукола в последние годы всё активнее завоёвывает белорусский рынок и уже успел полюбиться многим любителям зелени. Это слегка пряное растение можно купить в магазинах в любое время года, однако совсем необязательно опустошать свой кошелёк для того, чтобы оно появилось на вашем столе. Вырастить руколу можно самостоятельно, причём зимой и в комнатных условиях. Всё, что вам нужно, – это подоконник, цветочный горшок и немного внимания.

Пряный, слегка ореховый вкус руколы прекрасно сочетается с салатами, сэндвичами, макаронами и пиццей. Это растение можно без труда вырастить в условиях квартиры, чтобы обеспечить свой рацион ценной и питательной зеленью отличного качества. Кроме того, выращивать руколу самостоятельно выгоднее, чем покупать в магазине. Сейчас, за 50-60 грамм этого вида зелени придётся заплатить от 3 до 5 белорусских рублей.

В чём польза руколы?

Рукола, или гусеничник посевной, — это замечательная всесезонная зелень, которая, как и многие другие крестоцветные растения, имеет богатый витаминный состав.

Она богата витаминами K, C и A, поддерживающими здоровье костей, иммунитет, а также хорошее состояние кожи и глаз.

[info_b]Каротиноиды, содержащиеся в руколе, такие как лютеин и зеаксантин, защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения.[/info_b]

Кроме того, рукола содержит фолиевую кислоту, кальций, магний и железо, которые необходимы для правильного функционирования организма.

Эта зелень — богатый источник антиоксидантов , которые противостоят свободным радикалам и снижают риск хронических заболеваний.

Благодаря высокому содержанию клетчатки рукола поддерживает пищеварение и помогает удерживать здоровый вес. Она также обладает противовоспалительными свойствами, а присутствующий в ней калий положительно влияет на кровяное давление и поддерживает работу сердца и системы кровообращения.

Как вырастить руколу дома шаг за шагом?

Вырастить руколу в домашних условиях несложно, и это не потребует много времени и места.

Для начала следует определиться с типом выращивания этой зелени. Возможны три варианта:

микрозелень,

минизелень,

взрослое растение.

Первые два варианта более просты, и для них достаточно света на подоконнике. А вот для того, чтобы вырастить взрослую руколу, лучше использовать досветку фитолампой.

Также стоит определиться с сортом. Для выращивания на подоконнике подойдут сорта с высокой всхожестью. Быстрее всего принесут урожай ультраранние и скороспелые сорта. В их числе:

«Диковина», «Гурман», «Стрелы Купидона», «Триция», «Оливетта», «Рокет», «Виктория», «Покер», «Пасьянс», “Рококо” и др.

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Шаг 1: подготовка

Для начала следует подготовить горшок или контейнер (лоток) глубиной 10 см и убедиться, что в нем есть дренажные отверстия.

Почву для посадки руколы выбирайте плодородную и проницаемую, желательно для трав и овощей.

Семена руколы покупайте в садовом магазине или на маркетплейсах.

Шаг 2: выбор места и посев

Выберите место с большим доступом дневного света — желательно подоконник, выходящий на юг или восток.

Затем приступайте к посадке. Наполните контейнер плодородной, хорошо дренированной почвой. Выровняйте поверхность почвы, а затем равномерно высейте семена, оставляя между ними небольшое расстояние (около 2-3 см). Прикройте семена тонким слоем почвы (около 0,5 см) и осторожно полейте.

Шаг 3: полив и уход

Руккола любит умеренно влажную почву, поэтому поливайте регулярно, но избегайте чрезмерного полива. Вода должна свободно стекать через дренажные отверстия. Поддерживайте почву влажной, но не позволяйте ей слишком пересыхать.

Растению необходимо не менее 4-6 часов света в день. Если у вас ограничен доступ дневного света, для освещения растений можно использовать лампу. Также поворачивайте горшки, чтобы все листья имели равномерный доступ к свету.

Семена руколы прорастают быстро — обычно в течение 4-7 дней. Как только растения достигнут высоты около 5 см, их можно слегка проредить, оставив самые сильные сеянцы на расстоянии около 5 см друг от друга.

Микрозелень

Если вы планируете выращивать микрозелень руколы, это можно сделать не только в грунте, но также в вермикулите или на специальном коврике для микрозелени. Просто высевайте на него семена, опрыскивайте водой из пульверизатора, и уже через 5-7 дней у вас будет микрозелень, которую можно добавлять в любимые блюда.

Взрослая рукола

В горшки с дренажными отверстиями посейте семена руколы и слегка присыпьте их землёй. Ожидайте всходов, после чего поместите горшочки под фитолампу и продолжайте выращивание. Через 26 дней взрослое растение готово к употреблению.

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Шаг 4: сбор урожая и употребление

Руккола растет очень быстро – первые листья можно собирать примерно через 3-4 недели после посева. Отрежьте ножницами внешние листья, оставив центр растения, чтобы оно могло продолжать расти (если выращиваете взрослое растение).

Чтобы у вас всегда был доступ к свежей руколе, сейте новые партии семян каждые 2-3 недели.

Выращивание рукколы в домашних условиях — отличный способ иметь постоянный доступ к свежим, полезным листьям, которые можно использовать в салатах, бутербродах или в качестве добавки к различным блюдам.

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