Как вырастить дома розмарин? Эти 2 способа навсегда избавят от необходимости покупать его в магазине

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Опубликовано: 18.11.2024 12:41 , Обновлено: 18.11.2024

Розмарин – одна из самых популярных и вкусных трав, используемых во многих кухнях мира. Средиземноморское растение давно полюбилось белорусам и особенно хорошо зарекомендовало себя при приготовлении мясных блюд, картофеля, а также как составная часть лечебных травяных смесей и домашних травяных масел. Однако немногие задумываются о том, что эту недешёвую специю можно успешно выращивать не только на грядках, но и дома. Ароматный розмарин украсит интерьер и будет снабжать свежей зеленью многие годы. Рассказываем, как его вырастить в комнатных условиях.

Зачем садить розмарин дома?

Розмарин относится к многолетним растениям, и этот факт дает ему неоспоримое преимущество перед другими пряными травами. Посаженный в горшок, при должном уходе он будет жить долгие годы на вашем подоконнике и радовать не только своим декоративным видом, но и наличием ароматной и свежей зелени, покупка которой обходилась бы недешево.

Для большинства белорусов выращивание розмарина в горшке — это едва ли не единственный вариант иметь эту свежую пряность на постоянной основе, ведь, учитывая погодные условия страны, теплолюбивое растение рискует не перенести зиму.

Пользы от домашнего розмарина множество. Растение благотворно влияет на здоровье, ведь выделяет полезные эфирные вещества.

[info_b]Запах розмарина способствует спокойствию и снимает нервное перенапряжение. Его можно расположить как в рабочей зоне, так и в месте отдыха.[/info_b]

Розмарин — это прекрасная добавка ко многим блюдам: рыбе, салатам, супам, выпечке и всевозможным мясным блюдам.

В народной медицине растение применяют для ухода за кожей и волосами, а также для лечения заболеваний дыхательной системы. На кухне розмарин станет красивым украшением интерьера.

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Как вырастить розмарин дома?

Существует несколько видов розмарина, однако для всех их условия выращивания практически не отличаются. Наиболее подходящими для комнатных условий являются сорта:

лекарственный,

ароматный или душистый,

ричард,

нежность,

росинка.

Розмарин можно вырастить тремя способами: делением куста, черенкованием и семенами. Третий способ наиболее трудоемкий. Семена розмарина имеют низкую всхожесть, и нередко прорастить их с первого раза не получается. Наиболее простой способ — с использованием черенков.

Как укоренить ветки розмарина?

Веточки пряности можно купить в магазине или получить из уже имеющегося куста.

Их можно укоренить двумя способами: поставив черенки в воду или посадив сразу в землю.

В первом случае поставьте веточки пряности в воду и ожидайте появления корней. Можно добавить в воду сок алоэ — это растение обладает отличными биостимулирующими свойствами и ускорит процесс корнеобразования.

Для второго варианта заполните горшок грунтом и сверху насыпьте 2 см песка или перлита. Пролейте почву водой с раствором триходермы — она защитит черенки от загнивания и простимулирует рост корней. Погрузите черенки в песок и накройте их пакетом для сохранения влажности. За 2 недели черенки розмарина укоренятся.

Для подсадки растения выбирайте хорошо дренированную почву с pH от нейтрального до щелочного. Подойдёт субстрат для рассады или земля из сада. Выбирая горшок, стоит отдать предпочтение ёмкостям из глины и керамики, так как этот материал лучше пропускает воздух. Обязательно, чтобы на дне горшка присутствовали дренажные отверстия, а нижний слой стоит усыпать керамзитом.

[info_b]Растение очень светолюбивое. Выбирайте для него в доме наиболее освещённые участки. При посадке в холодное время года лучше использовать дополнительную подсветку.[/info_b]

Розмарин - средиземноморское растение и очень любит влажный воздух. Чтобы обеспечить ему комфорт в домашних условиях керамзит следует разместить в поддоне. . Проливайте камушки время от времени. Вода будет испаряться, увлажняя растение.

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[info_b]Помните, что розмарин в горшке необходимо будет регулярно пересаживать, примерно раз в 3-4 года, а иногда и чаще. Это будет зависеть от скорости роста и размера горшка. Чтобы куст выглядел красиво и аккуратно, его нужно будет обрезать и регулярно поворачивать разными сторонами к свету (желательно раз в 3 дня).[/info_b]

Посадка розмарина семенами

Предварительно замочите 6-8 семян, а затем заделайте их в горшок на глубину примерно 0,5-1 см. Запаситесь терпением: розмарин очень долго прорастает (иногда больше месяца). Если все растения прорастут, разделите их и пересадите в отдельные контейнеры, чтобы расширить свой сад.

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Полив и подкормка розмарина

Розмарин не любит слишком влажную почву, поэтому поливайте его только после полного высыхания верхнего слоя почвы. Следите, чтобы вода не застаивалась у корней растения.

Удобрять розмарин можно каждые 3 недели жидким раствором удобрений. Также время от времени можно добавлять в почву яичную скорлупу.

[info_b]Если есть возможность на лето пересадить растение в открытый грунт, то обязательно нужно это сделать. На открытом воздухе в хорошо освещенном месте обеспечен рост в полную силу.[/info_b]

Какими полезными свойствами обладает розмарин?

Как и все травы и розмарин, помимо своего неповторимого аромата и вкуса, он также содержит ценные и полезные вещества.

Он содержит витамины A, C и B, а также кальций, железо, калий, жирные кислоты омега-3 и магний. Также растения обладает антисептическими и противовирусными свойствами, поддерживает защитные силы организма, улучшает пищеварение, поддерживает функцию печени и устраняет метеоризм.

Ещё розмарин оказывает мочегонное и дезинфицирующее действие. Он успокаивает нервную систему, поэтому с ним можно заваривать чай перед сном.

Кроме того, растение можно использовать в качестве добавки в соль для ванн, мази для тела. А ещё его можно добавлять в шампуни для темных волос, поскольку он способствует их росту, цвету и блеску.

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