На листьях груши появились ржавые пятна? Эти 4 домашних средства могут спасти урожай

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Опубликовано: 06.09.2024 13:24 , Обновлено: 06.09.2024

Груши – одни из самых популярных фруктовых деревьев в садах белорусов. Однако, как и другие садовые деревья, они подвержены атакам различных заболеваний и вредителей. Нередко на листьях груши можно заметить появление ярких рыжих пятен. После этого дерево начинает ослабевать и терять недозревшие плоды. Что это за заболевание и как с ним бороться?

Многие садовники, занимающиеся выращиванием груш на своём приусадебном участке, могли заметить появление странных оранжевых, рыжих и чёрных пятен на листья дерева. Это ржавчина груши.

[info_b]Ржавчина груши — грибковое заболевание грушевых деревьев, вызываемое паразитическим грибом Gymnosporangium sabinae. Наряду с паршой, это одно из самых распространенных заболеваний груш в домашних садах.[/info_b]

Как определить ржавчину груши?

Не заметить первые признаки ржавчины груш едва ли удастся. Заболевание проявляет себя яркими оранжевыми пятнами на листьях , и очаги поражения быстро увеличиваются в размерах. Эти оранжевые пятна с тёмной серединой на листьях являются местом формирования грибковых спор.

С нижней стороны листьев груши появляются характерные толстые наросты, на которых образуются жёлтые споры .

На начальном этапе ржавчина не наносит большого вреда груше. Но если с ней не бороться, то она распространится по всему растению. Листья на груше покроются ржавыми пятнами, начнут преждевременно слетать, побеги замедлят свой рост, приобретут короткую и толстую форму .

Плоды начнут опадать недозревшими.

Из-за преждевременной потери листьев дерево не получит достаточно продуктов фотосинтеза, у него ослабнет иммунитет. Оно станет менее устойчивым к заболеванию паршей и вредителям.

Кроме того, будет более подвержено воздействию холода и может просто не пережить зимних заморозков.

Почему груша поражается ржавчиной?

Следует знать, что грушевая ржавчина развивается не только на грушевых деревьях – к её хозяевам относятся также кизильник, боярышник и рябина, но чаще всего можжевельник.

Дело в том, что грибок ржавчины является “болезнью двух домов”, т. е. для завершения всего цикла его развития необходимы два хозяина. Первый хозяин – некоторые сорта можжевельника, второй – культурные виды груши.

Именно присутствие этого растения неподалёку является ключевым фактором поражения груши ржавчиной.

[info_b] Заражающими сортами можжевельника являются не все, а лишь некоторые из них: казацкий, высокий, обыкновенный и красный.[/info_b]

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Как не допустить развитие ржавчины груши?

Для борьбы с этим грибком можно использовать экологичные домашние опрыскивания из жидкого навоза или настоя измельченных зубчиков чеснока, хвоща или лука .

Также следует собирать опавшие и зараженные листья . Грибница зимует на побегах можжевельника, весной перемещаясь на плодовые деревья, поэтому удалять листья необходимо. Однако помните, что их нельзя компостировать. Собранную листву лучше всего сжечь . Именно так можно уничтожить споры грушевой ржавчины и других грибковых заболеваний.

Профилактическими мерами, которые помогут избежать покраснения листьев груши, будут также обрезка веток весной и дезинфекция деревьев . Последнее делается при помощи пятипроцентного раствора медного купороса.

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Домашние опрыскивания от ржавчины груши

Обработать грушевые деревья, поражённые ржавчиной, можно домашними средствами, которые хорошо борются с мицелием и спорами. Вот несколько эффективных домашних рецептов: приготовите их по следующим рецептам :

Луковый спрей. Можно использовать либо 75 г целого лука, либо 500 г его кожуры. Нарежьте их и залейте 10 л воды, поставьте на плиту и варите около 30 минут. Дайте остыть и процедите.

Можно использовать либо 75 г целого лука, либо 500 г его кожуры. Нарежьте их и залейте 10 л воды, поставьте на плиту и варите около 30 минут. Дайте остыть и процедите. Навоз из хвоща. На 10 литров воды нужно 20 мг сушеного или 1 кг свежего хвоща. Оставьте на ночь, затем доведите до кипения и варите 30 минут.

На 10 литров воды нужно 20 мг сушеного или 1 кг свежего хвоща. Оставьте на ночь, затем доведите до кипения и варите 30 минут. Чесночный настой. Около 75 г измельченных зубчиков чеснока залить 10 л кипятка. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте примерно на полчаса.

Около 75 г измельченных зубчиков чеснока залить 10 л кипятка. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте примерно на полчаса. Раствор пищевой соды. Примерно 50 г пищевой соды на 10 литров воды – тщательно смешайте пищевую соду с тёплой водой.

Эти опрыскиватели безопасны и эффективны не только в случае ржавчины, но и других грибковых заболеваний и некоторых вредителей. Однако необходимо помнить, что однократное лечение не поможет избавиться от заболевания. Опрыскивание следует повторять регулярно каждые 7–14 дней и не забывать о профилактических мерах.

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