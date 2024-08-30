Эти 7 признаков укажут на то, что яблоки точно созрели. Дело совсем не в цвете

Опубликовано: 30.08.2024 10:49 , Обновлено: 30.08.2024

Плоды на многих яблонях уже светятся желто-красным и так и манят перекусить ими. Однако яблоки следует есть только тогда, когда они действительно созрели. Вот 4 признака, которые помогут это распознать. В таком деле важен вовсе не цвет.

Яблоки - это изюминка сезона сбора урожая, но правильное время их сбора имеет решающее значение для их вкуса и качества.

Существуют различные признаки, которые помогут вам определить спелость ваших яблок. Только правильно собранные плоды полностью раскрывают свой вкус и часто остаются свежими в течение нескольких месяцев.

Хотя цвет – и самый очевидный признак (яблоко меняет окрас с зеленого на желтый или красный, в зависимости от сорта), однако важно обращать и на другие факторы.

[info_b]Дело в том, что некоторые сорта яблонь не имеют таких явных признаков. Кожица может покраснеть до полного созревания плода, а зеленая часть может пожелтеть лишь через несколько месяцев после сбора. В этом случае учитывайте цвет яблока под кожурой и не торопитесь собирать все плоды. Если внутренняя часть яблока изменила цвет со светло-зеленого на белый, значит, пора собирать урожай.[/info_b]

Например, в Саксонской садовой академии (Германия) посоветовали обращать внимание на эти 4 признака.

Яблоко легко отрывается от ветки, когда вы его срываете. Старайтесь не тянуть плод и не прилагайте усилий. При этом если плоды начинают падать со здорового дерева, скорее всего, они немного переспели, их следует собирать как можно скорее. Благодаря содержащемуся в яблоках газу этилену яблоки пахнут вкусно и свежо. Плоды становятся блестящими и даже могут показаться слегка жирными. Посмотрите на окраску углубления возле плода. У спелых яблок эта область становится светлее.

[info_b]Стоит учитывать, что яблоки летних сортов, а иногда и осенних и зимних сортов созревают не одновременно.[/info_b]

Другие опытные садоводы также советуют обращать внимание и на семена яблок . Они должны быть темно-коричневыми. У неспелых семена белые. Однако это правило не распространяется на плоды раннеспелых яблок: в таких семена могут оставаться светлыми или темнеть за несколько недель до полного созревания. Поэтому всегда желательно знать сорт яблок, которые растут в вашем саду.

Кроме того, можно проверить яблоко на мягкость . Полностью созревшие плоды становятся немного мягче недозрелых. Попробуйте слегка нажать на яблоко рукой. Если на поверхности останутся небольшие вмятины, значит, фрукт спелый.

Окончательный тест на зрелость — это проверка на вкус . Мякоть яблока должна быть сладкой или терпкой в ​​зависимости от сорта, мягче, чем у незрелого плода, но не слишком мягкой. Не стоит пугаться, если по внешним признакам пора собирать урожай, но они недостаточно сладкие. Некоторые сорта становятся сладкими лишь через некоторое время.

Как правильно хранить яблоки?

Яблоки желательно хранить при температуре от 1 до 4 градусов Цельсия. Это может быть подвал дома или другое прохладное место на кухне, например, холодильник. Это сохранит фрукты свежими в течение многих недель и даже месяцев.

Сухой воздух ускорит старение плодов, которые быстро испортятся. Вы можете предотвратить это, поставив рядом с ящиками емкости с водой.

Многие люди кладут яблоки в бумажный пакет. Благодаря этому вы можете ускорить их созревание. Однако эти плоды не следует хранить таким образом длительное время, так как отсутствие доступа свежего воздуха приведет к их более быстрому гниению.

Важно, чтобы яблоки, предназначенные для длительного хранения, были здоровыми и без механических повреждений. Кроме того, чтобы максимально продлить свежесть фруктов, емкости должны быть чистыми (если они пластиковые, их стоит даже промыть дезинфицирующим средством).

К слову, ранее Telegraf.news писал, что если вы храните яблоки с другими фруктами, вы совершаете большую ошибку. А значит, если вы хотите наслаждаться ими долгое время, стоит пересмотреть подход к их хранению.

Храните яблоки в холодильнике с другими фруктами? Это большая ошибка