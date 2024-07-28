Можно ли белорусам срывать соседские груши и яблоки, если ветка свисает на их огород? В Минюсте разъяснили

Опубликовано: 28.07.2024 13:24 , Обновлено: 28.07.2024

Наверняка у вас или у ваших знакомых была ситуация, когда на участок свисали ветки соседского дерева — груши, вишни, яблони, черешни и т.п. Рука сама собой тянется за вкусненьким, ведь... территория-то моя. А значит, и дары природы — тоже. Или всё-таки нет? В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома раз и навсегда поставили точку в этом вопросе.

Возможно, для кого-то станет шоком, но срывать плоды в данном случае нельзя. Деревья, которые растут в границах земельных участков, предоставленных для коллективного садоводства и дачного строительства, являются собственностью белорусов. Поэтому урожай на дереве соседей, в том числе на ветках, которые свисают в ваш огород, срывать нельзя. При этом в ведомстве не уточнили, является ли это кражей, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.

“В силу гражданского законодательства плоды принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества”, — подчеркнули в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском областном УВД предложили белорусам обращаться в милицию, чтобы те “навели порядок” на соседских участках. Присмотреться повнимательнее к чужому огороду нужно для того, чтобы обнаружить там два запрещённых растения.

«Могут пострадать не только грядки» — Белорусам предложили жаловаться на эти два растения на участках соседей