Зачем развешивать на плодовых деревьях мешки с водой? Вот как это поможет будущему урожаю

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Опубликовано: 03.06.2024 10:44 , Обновлено: 03.06.2024

Каждый садовод мечтает об обильном урожае своих плодовых деревьев. К сожалению, несмотря на должный уход, они могут стать жертвой различных вредителей, которые способны не только уничтожить урожай, но и ослабить все растение. Чтобы избежать этой проблемы, опытные садоводы вешают на деревья... мешки с водой. Они утверждают, что это эффективный способ защиты.

Какие вредители атакуют деревья?

Многие люди мечтают иметь дома ягодно-фруктовый сад, ведь ничто не может заменить вкус плодов, собранных прямо с дерева.

Для того чтобы деревья росли и давали хороший урожай, им необходимо правильное место с определенными условиями, а также уход, такой как полив, удобрение, обрезка и защита на зиму. Также важно защищать их от болезней и насекомых, которые могут привести к потере урожая и ослабить рост наших растений. Какие вредители атакуют деревья? К числу наиболее распространенных относятся:

тля - эти маленькие насекомые могут быть самых разных цветов и форм. Они нападают как на плодовые деревья, так и на овощи и декоративные виды. Они питаются соком растений, что может привести к их ослаблению или гибели;

яблоневый цветоед - это маленькие жуки, личинки которых питаются внутренней частью бутона цветка и обкусывают лепестки. Чаще всего они поражают яблони и вишни;

терновая моль - бабочка семейства щупальцевых, обитающая, в частности, на вишнях, черешнях, персиках и сливах. Она уничтожает цветы и плодовые почки;

шелкопряд - один из самых опасных вредителей яблонь, но не только (груша и айва тоже страдают). Он питается побегами и корой, что значительно ослабляет растения и снижает их плодоношение (также снижается качество плодов);

паутинные клещи - наиболее распространены на яблонях и сливах, но встречаются и на многих других плодовых деревьях, кустарниках и однолетних растениях. У сильно зараженных деревьев снижается скорость цветения и плодоношения, а ветви или даже целые экземпляры могут погибнуть;

вишневая муха - вид насекомых, наиболее распространенный на вишневых деревьях. Его личинки питаются мякотью плодов, в результате чего они становятся червивыми. Зараженные вишни быстро гниют, делая их непригодными для употребления;

сливовая плодожорка - в основном поражает сливовые и яблоневые деревья. Она высасывает сок из растений, что приводит к усыханию побегов и снижению урожая.

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Мешок с водой и монеты на дереве

Опытные садоводы, чтобы защитить деревья от вредителей, наполняют обычный полиэтиленовый пакет водой, а затем бросают в него 5-7 монет. Эту «ловушку» вешают на дерево таким образом, чтобы на нее падал солнечный свет.

Почему этот метод эффективен? Оказывается, у насекомых так называемый сложный глаз (без зрачков), поэтому они не могут контролировать количество света, попадающего на их зрительные рецепторы. Поэтому любые вспышки или отражения света ослепляют их и, как следствие, отпугивают.

Поэтому такой способ поможет защитить плодовый деревья от вредителей (без использования химикатов). В результате вы получите здоровый и обильный урожай.

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