Листья огурцов стали желтеть? Чтобы продлить урожай до сентября возьмите молоко и ещё кое-что

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Опубликовано: 30.07.2023 14:52 , Обновлено: 05.09.2023

В конце июля некоторые садоводы в Беларуси столкнулись с проблемой. Листья растений огурцов, которые только недавно начали давать урожай, вдруг пожелтели. Это проблему можно решить, а урожай огурцов можно продлить до сентября. Всего-то нужно сбегать в холодильник и аптечку.

Почему листья огурцов желтеют?

На это влияют несколько факторов, которые, к счастью, могут быть исправлены и сохранены культуры.

Чаще всего это происходит - с помидорами, кстати, тоже - в жаркую погоду. Если вовремя не разобраться с проблемой, то вы потеряете растение и потенциальный урожай. Поэтому в жаркие дни не забывайте прикрывать грядки с огурцами спанбондом.

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Другим фактором, который влияет на внешний вид желтых листьев огурца, является дефицит минералов. Пожелтевшие листья свидетельствуют о том, что растение явно ослаблено, не получает достаточно минералов из почвы, что заставляет листья умирать.

Но это и хорошая новость, так как решить проблему можно с помощью натурального удобрения, которое будет действовать как минеральная бомба. Рецепт не сложный, и после нанесения дает видимый эффект в считанные дни.

Средство от желтых огуречных листьев

Во-первых, вам не стоит сильно беспокоиться о потере огуречных растений. Если жёлтые листья только появились, просто сорвите их и примите профилактические меры по подкормке.

Вот пошаговая инструкция:

Растворите щепотку перманганата калия (марганцовки) в 3 литра воды.

Добавьте туда же один стакан молока и хорошо перемешайте.

При желании вы можете добавить ещё и 10 капель йода.

Когда раствор будет готов, перелейте 0,5 литра в другую ёмкость и добавьте к нему ложку пищевой соды. Хорошенько перемешайте.

Затем смешайте обе смеси друг с другом и снова хорошо перемешайте. У вас получился концентрат.

[info_b]Наносить на огурцы получившуюся смесь нужно способом распыления. Все, что вам нужно сделать, это взять стакан лекарства и разбавить его 5 литрами воды.[/info_b]

В следующий раз вы можете применить его через 3 недели.

Как получить по 13 кг огурцов с куста?

Кстати, выращивание огурцов – не самое простое занятие. Их нужно хорошо поливать и правильно удобрять. Награда за настойчивость – много красивых зеленых плодов. Эксперты уверяют, что благодаря этому средству можно продлить период сбора урожая и дать возможность собрать с каждого куста до 11-13 кг огурцов. Хватит трех обработок, проводимых в нужное время.

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