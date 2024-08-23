Как заставить лилии "ломиться" от цветов? Нашли рецепт подкормки за 0 рублей

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Опубликовано: 23.08.2024 13:20 , Обновлено: 23.08.2024

Лилии - одни из самых любимых цветов у многих белорусок. Красивые и ароматные, они становятся настоящим украшением любого сада. Для того чтобы лилии подолгу радовали пышным и обильным цветением, необходимо обеспечить им должные условия и подкормку. Рассказываем, как приготовить простое домашнее удобрение, которое заставит эти растения буквально ломиться от цветов.

Лилии пользуются большой популярностью благодаря своему очаровательному внешнему виду. Этот прибывший с Востока цветок очень разнообразен и имеет множество сортов, среди которых каждый может найти что-то особенное для себя.

Однако для того чтобы эти растения цвели как можно дольше и радовали глаз своей красотой, стоит уделять внимание уходу за ними и удобрять время от времени. Простая подкормка из кухонных отходов отлично подойдет для этой цели.

Как ухаживать за лилиями?

Чтобы лилии хорошо развивались и долго цвели, совсем необязательно покупать профессиональные и дорогостоящие удобрения в магазине. Домашние подкормки также отлично работают, и их можно сделать быстро и без труда.

Не менее важен и правильный уход при выращивании лилий. Эти растения нуждаются в достаточном солнечном свете, регулярном поливе и гигроскопичной почве. Она должна быть плодородной, слабокислой и обогащённой гумусом.

Не стоит слишком часто поливать лилии, так как это может привести к загниванию луковиц. Однако и забывать о регулярном поливе нельзя. Он должен быть систематическим, но умеренным. Также важно удобрять лилии и удалять отцветшие цветки .

Оба действия продлят цветение этих растений.

Развитие цветов поддержат удобрения, богатые фосфором. А продлить цветение помогут обогащённые калием удобрения. Удаление отцветших соцветий – это способ не дать растению тратить силы на производство семян и сосредоточиться на производстве новых цветочных почек.

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Как сделать домашнюю подкормку для лилий?

Домашнее удобрение для лилий поможет подпитать растения и побудить их цвести дольше и интенсивнее. При этом такая подкормка, как правило, не требует затрат и очень проста в приготовлении.

Для домашнего удобрения для лилий достаточно использовать кухонные отходы в виде банановую кожуры. Она как раз богата и калием и фосфором, в которых нуждается лилия.

Залейте кожуру 2 бананов литром воды и оставьте на 24 часа. По прошествии времени процедите жидкость и полейте ею лилии. Использовать такое удобрение можно каждые 2-3 недели.

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