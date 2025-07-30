Кроты и полевки больше не будут терроризировать ваш сад. Достаточно сделать настой из этого растения

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Опубликовано: 30.07.2025 19:02 , Обновлено: 30.07.2025

Присутствие кротов и полёвок на садовом участке может доставить немало хлопот. Эти животные повреждают корневую систему растений, что приводит к их гибели. Однако существует эффективное народное средство – настой из бузины, который помогает отпугнуть нежелательных гостей.

Кроты и полёвки – незваные гости

Если растения внезапно начали сохнуть, а на газоне появились холмики земли или небольшие норки, скорее всего, в огороде завелись кроты или полёвки.

Садоводы говорят, что эти вредители способны нанести серьёзный ущерб, особенно если вовремя не принять меры.

Кроты, кстати, питаются личинками насекомых и слизнями, что может быть полезно для участка. Однако при рытье подземных ходов они повреждают корни растений и оставляют неэстетичные кучи земли.

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Полёвки, в свою очередь, грызут не только корни, но и кору деревьев, а также питаются семенами и плодами. Их неглубокие норы легко распознать по характерным отверстиям в почве.

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Как приготовить настой из бузины против вредителей?

Эффективным народным методом борьбы садоводы считают настой из бузины. Для его приготовления понадобятся:

1 кг побегов, листьев и цветков бузины;

10 литров воды.

Смесь настаивается около двух недель. Готовность можно определить по прекращению пенообразования и появлению резкого запаха.

Готовый настой нужно залить в норы – его запах отпугнёт вредителей.

При этом стоит учитывать, что запах может привлекать мух, поэтому использовать настой лучше вечером. Остатки можно отправить в компост – они богаты азотом и полезны для почвы.

Что еще может помочь?

Ранее Telegraf.news публиковал еще несколько простых и безопасных для животных способов избавления участка от кротов:

Отпугивание звуком.

Использование репеллентов.

Установка ловушек.

Затопление водой.

Посадка растений, которые не любят кроты.

Привлечение естественных врагов.

Установка механического барьера.

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