Кроты и полевки больше не будут терроризировать ваш сад. Достаточно сделать настой из этого растения
Присутствие кротов и полёвок на садовом участке может доставить немало хлопот. Эти животные повреждают корневую систему растений, что приводит к их гибели. Однако существует эффективное народное средство – настой из бузины, который помогает отпугнуть нежелательных гостей.
Кроты и полёвки – незваные гости
Если растения внезапно начали сохнуть, а на газоне появились холмики земли или небольшие норки, скорее всего, в огороде завелись кроты или полёвки.
Садоводы говорят, что эти вредители способны нанести серьёзный ущерб, особенно если вовремя не принять меры.
Кроты, кстати, питаются личинками насекомых и слизнями, что может быть полезно для участка. Однако при рытье подземных ходов они повреждают корни растений и оставляют неэстетичные кучи земли.
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Полёвки, в свою очередь, грызут не только корни, но и кору деревьев, а также питаются семенами и плодами. Их неглубокие норы легко распознать по характерным отверстиям в почве.
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Как приготовить настой из бузины против вредителей?
Эффективным народным методом борьбы садоводы считают настой из бузины. Для его приготовления понадобятся:
- 1 кг побегов, листьев и цветков бузины;
- 10 литров воды.
Смесь настаивается около двух недель. Готовность можно определить по прекращению пенообразования и появлению резкого запаха.
Готовый настой нужно залить в норы – его запах отпугнёт вредителей.
При этом стоит учитывать, что запах может привлекать мух, поэтому использовать настой лучше вечером. Остатки можно отправить в компост – они богаты азотом и полезны для почвы.
Что еще может помочь?
Ранее Telegraf.news публиковал еще несколько простых и безопасных для животных способов избавления участка от кротов:
- Отпугивание звуком.
- Использование репеллентов.
- Установка ловушек.
- Затопление водой.
- Посадка растений, которые не любят кроты.
- Привлечение естественных врагов.
- Установка механического барьера.
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