Больше никаких грызунов в саду. Садовод показал 2 способа, как не дать перезимовать мышам на участке

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Опубликовано: 14.10.2024 08:53 , Обновлено: 14.10.2024

С приходом осенних холодов мыши устремляются в сады и на грядки в поисках тёплого укрытия на зиму. Часто грызуны ютятся в местах под мульчей и начинают копать ходы, сооружать место зимовки. В процессе мыши подгрызают посаженные растения, луковицы, ветки кустарников и роз, принося немало хлопот и огорчений владельцам садов. Биолог белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok рассказал, что сделать на участке, не прибегая к химии, чтобы мыши обходили его стороной.

Полевые мыши часто предпочитают зимовать поблизости с людьми, ведь здесь они могут найти теплый приют и много пищи. В садах и на грядках грызуны селятся под толстым слоем устланной мульчи и в приствольных кругах деревьев. Почва в таких местах тёплая, подолгу не промерзает и лучше поддается рыхлению. Это в свою очередь очень удобно для мышей. Что делать, чтобы прогнать их с участка?

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Для того чтобы отбить у грызунов желание зимовать и жить на вашем участке можно прибегнуть к простым и безопасным средствам. Одно из них - использование резких и неприятных для грызунов запахов.

Посыпьте мульчу молотым перцем корицей, и цветочками ароматной гвоздики либо пролейте уксусом. Резкий и специфический запах этих продуктов надолго отвадит грызунов с этого места, однако ароматы нужно будет периодически “обновлять”.

Вторым способом прогнать грызунов, который посоветовал садовод Сергей Жардецкий, является выращивание ароматных растений поблизости с местами, где селятся мыши. Например, мяты, нарциссов, рябчика императорского и бархатцев. Грызуны не выносят их запаха и будут обходить подобные места стороной. К слову, некоторые растения можно использовать и в качестве отпугивающей мульчи.

Например, бархатцы — отличный материал для укрытия растений на зиму. Для этого кустики бархатцев используют целиком или измельчают. Они не только защитят растения от заморозков и отпугнут вредителей своим запахом, но и удобрят землю.

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На этом способы борьбы с грызунами не заканчиваются. Пользователи TikTok поделились своими проверенными способами борьбы с грызунами на участке под видероликом в блоге Procvetok.

“Капаю мазь Вишневского под каждый куст. И днём с огнём мышей не найдешь”, - написал один из комментаторов под видео.

“Посадите крысогон (чернокорень). Очень хорошо помогает”, - посоветовали под видео.

“Я дёгтем полила”, - рассказала другая пользовательница.

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Как ещё защитить участок от зимовки мышей?

Если грызуны на грядках - частая и надоедливая проблема, то стоит предпринять дополнительные ряд действий.

По возможности не используйте мульчу на грядках либо используйте укрытия на зиму из ароматных и неудобных для грызунов материалов, например, елового лапника.

Также можно обильно посыпать грядки золой. Её запах отпугнёт мышей.

Позаботьтесь о том, чтобы на участке не оставалось куч скошенной травы, а весь урожай был тщательно убран, т.к. это источник питания для грызунов.

Почву между грядками желательно перекопать, чтобы разрушить подземные ходы грызунов.

Ещё один трюк для отпугивания мышей - использованный кошачий наполнитель. Рассыпьте его в местах, где мыши копают ходы. Запах присутствия хищника прогонит мышей с участка.

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