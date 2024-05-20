Когда сеять огурцы в открытый грунт в мае и июне 2024? Важны не только эти даты, но и глубина

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.05.2024 10:35 , Обновлено: 20.05.2024

Огурцы прекрасно растут в белорусском климате, и при соблюдении некоторых правил (а также везении), вы можете рассчитывать на действительно успешный урожай. Выращивание плодов в открытом грунте на огороде не составит труда даже для начинающих — это проще, чем вы думаете, особенно если вы выберете лучшие семена. Когда сеять огурцы в грунт в мае? И что делать, если опоздали с посевом?

Когда сеять огурцы в открытый грунт?

Огурцы — теплолюбивые растения с высокой чувствительностью к холоду. Даже небольшой заморозок может повредить молодую рассаду. Поэтому самое подходящее время для посева огурцов в грунт - после 15 мая. В это время риск заморозков невелик. Однако перед посевом всегда необходимо следить за прогнозом погоды.

[info_b]Если заморозки наступили после посева, необходимо накрыть посеянные огурцы, например, агротекстильной тканью.[/info_b]

Идеальное время для посева огурцов в грунт - с середины мая до середины июня.

Лунный календарь

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посева огурцов в открытый грунт являются:

20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 мая;

3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30 июня.

Без этого ваши огурцы и клубника могут погибнуть. Какие важные правила во время полива нужно соблюдать?

Можно ли сеять огурцы в грунт в июле?

Если вы задавались вопросом, можно ли сеять грунтовые огурцы в июле, то ответ - да. Огурцы вырастут не менее пышными, лишь бы лето было долгим, теплым и солнечным. Тогда у вас есть все шансы на действительно успешный урожай.

О чем стоит помнить, высевая огурцы в более поздние сроки? Эти растения не любят интенсивного воздействия солнечных лучей. Поэтому молодые листья и новые побеги следует защищать от палящих солнечных лучей. Также важно очень интенсивно поливать растения - обильный ежедневный полив просто необходим, особенно если огуречная грядка находится на солнечном месте.

Благоприятные дни для высадки огурцов по лунному календарю в июле:

1-5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 28-31 июля;

Надежные сорта огурцов - выносливые, не подверженные болезням

В хороших садовых магазинах продаются семена надежных сортов огурцов - выносливых, не подверженных болезням и прекрасно адаптированных к белорусскому климату. Лучше выбирать те, что отмечены символом F1.

Это подтверждает, что вы покупаете семена сортов, выведенных в результате долгого тестирования скрещивания высшего качества, поэтому они обладают лучшими чертами «родителей», более устойчивы, отличаются быстрым, беспроблемным ростом, более крупными плодами и обильным урожаем.

Обычно для посева в открытый грунт выбирают такие сорта огурцов:

Олимп F1 - урожайный салатный сорт огурцов для выращивания в грунте;

Бинго F1 — урожайный неприхотливый сорт, отлично завязывает плоды;

Зозуля F1 — урожайный сорт, устойчив ко многим огуречным вирусам;

Delicius - салатный сорт, очень вкусный, урожайный и сильнорослый;

Полан F1 - выносливый грунтовый огурец, среднеранний, отлично подходит для консервирования;

Соплица F1 - грунтовый огурец, урожайный, устойчивый к болезням, хорошо подходит для маринования;

Крак F1 - среднеранний сорт, отлично подходит для консервирования.

Как сеять огурцы в грунт?

Огурцам необходимо теплое и защищенное от ветра место. Также важно соблюдать правильную глубину посадки и расстояние между рядами, чтобы получить обильный урожай.

Идеальное место для посева огурцов в грунт - достаточно солнечный уголок, где земля быстро прогревается. Обратите внимание, что даже при посеве температура почвы не должна быть ниже 10 градусов Цельсия.

Место посева

Решая, где посеять огурцы, учитывайте также компанию других овощей. Огурцы любят соседствовать с:

салатом;

луком;

чесноком;

сельдереем;

бобовыми (фасоль и горох).

Плохим выбором будет посев огурцов рядом с растениями из семейства огуречных. К ним относятся кабачки, тыква, дыня и арбуз. Если посеять их рядом с огурцами, повышается риск заражения последних грибковыми заболеваниями, которые могут уничтожить огуречную грядку за несколько дней.

Когда и зачем пасынковать помидоры, огурцы и другие культуры? Важно запомнить эти правила

Глубина посева

Второй важный совет при посеве огурцов - соблюдение правильной глубины посева. Огурцы выращивают рядами. Для них необходимо подготовить лунки глубиной около 2 см. Высевайте их с интервалом около 20 см.

Поскольку эти растения отличаются интенсивным ростом, не забывайте располагать один ряд на расстоянии не менее 60 см от другого. У сильно ползучих сортов это расстояние может достигать 100 см, чтобы побеги могли свободно распространяться по грядке. Огурцы лучше всего растут, когда у них достаточно места для распространения молодых побегов.

Другой способ выращивания огурцов - использование опор (струн) или специальных сеток. Это позволяет получить большой урожай на меньшей площади, но при этом необходимо следить за тем, чтобы не пересушить молодые побеги, которые гораздо больше подвержены воздействию солнечных лучей.

Почва

Огурцы - овощи с низкими требованиями к почве. Они прекрасно растут и на обычной, супесчаной почве (так их успешно выращивали еще наши бабушки). Однако вы получите максимальный урожай, если обеспечите огурцы почвой с большим количеством питательных веществ.

Поэтому перед посевом или - что еще лучше - осенью предыдущего сезона стоит смешать почву с компостом или навозом и разрыхлить ее.

Проращивание

Время прорастания огурцов обычно составляет около 10 дней, если условия благоприятны. Растения лучше всего всходят при температуре воздуха 20-22⁰C и высокой влажности. Обязательно проращивайте растения после прорастания, оставляя в лунке 1-2 самых сильных, так как они дадут больше всего плодов.

Ранее Telegraf.news писал, как быстро вырастить огурцы при помощи кипятка? Опытные дачники давно практикуют такой способ выращивания огурцов. И утверждают, что это позволяет получить быстрые побеги. И что применить его можно как для проращивания рассады, так и для посевов в почву. В целом, большая часть процесса – стандартна. Но если на определенном этапе использовать горячую воду, получится значительно быстрее.

Всходы появятся уже на третий день. Как белорусам быстро вырастить огурцы при помощи кипятка?