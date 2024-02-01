Всходы появятся уже на третий день. Как белорусам быстро вырастить огурцы при помощи кипятка?

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Опубликовано: 01.02.2024 19:11 , Обновлено: 01.02.2024

Опытные дачники давно практикуют такой способ выращивания огурцов. И утверждают, что это позволяет получить быстрые побеги. И что применить его можно как для проращивания рассады, так и для посевов в почву. В целом, большая часть процесса – стандартна. Но если на определенном этапе использовать горячую воду, получится значительно быстрее.

Как делали в колхозах

Способ этот старый и хорошо себя зарекомендовал, рассказали на tsn.ua. Еще в 1970-х годах прошлого века в колхозах рассаду овощей выращивали в парниках именно так. Проводился посев в середине или конце февраля. Делали подушку из навоза, поверх выкладывали слой плодородной почвы, на которой в бороздки глубиной в полсантиметра сеяли семена и прижимали его почвой. Всходы нужно было получить быстро, поэтому, чтобы прогреть почву, на глубину 5 см ее поливали кипятком. Пар был виден издалека.

После этого посевы накрывали остекленными рамами, а поверх них – соломенными или камышовыми матами. Через пару дней уже поглядывали молодые растения. Когда они появлялись, маты на день снимали, чтобы сеянцы получали свет через стекло, а на ночь снова накрывали.

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Как сделать своими руками

Чтобы посадить огурцы в кипяток на рассаду или для открытого грунта в домашних условиях, нужно подготовить емкости и землю. И далее:

Наполнить емкости землей, полить кипятком.

На поверхность положить семена и чуть-чуть вдавить внутрь, после чего слегка прикрыть землей.

Емкости затянуть пленкой и поставить в теплое место.

Когда появятся ростки, пленку снять и ухаживать за огурцами, как обычно.

Всходы появятся уже на третий день, максимум на четвертый – в зависимости от сорта. Пока под пленкой не станет виден росток, снимать ее нельзя.

Таким образом в кипяток можно сеять и семена других овощных культур.

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