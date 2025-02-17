Когда сажать овощи, зелень и цветы на рассаду в Беларуси в 2025 году? Лучшие дни по лунному календарю

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Опубликовано: 17.02.2025 10:49 , Обновлено: 17.02.2025

Хотя научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению о влиянии Луны на растения, многие садоводы продолжают использовать лунный календарь как дополнительный инструмент планирования своих работ. Для некоторых это просто традиция, а для других – проверенный временем метод повышения урожайности. Посмотрели для вас благоприятные и неблагоприятные дни для посева овощных культур и цветов в феврале и марте, основываясь на лунном посевном календаре.

Фазы Луны

Лунный календарь делит месяц на четыре фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Каждая фаза имеет свои особенности влияния на рост растений:

Новолуние — период, когда Луна почти невидима, однако её гравитационные силы усиливаются, а уровень освещения постепенно увеличивается. Согласно лунному посадочному календарю, новолуние – оптимальное время для высаживания зелёных листовых культур, таких как салат, шпинат или петрушка. Семена, посаженные в данный период, обычно быстро всходят и активно растут.

— период, когда Луна почти невидима, однако её гравитационные силы усиливаются, а уровень освещения постепенно увеличивается. Согласно лунному посадочному календарю, новолуние – оптимальное время для высаживания зелёных листовых культур, таких как салат, шпинат или петрушка. Семена, посаженные в данный период, обычно быстро всходят и активно растут. Растущая луна считается наиболее подходящей для посадки культур, плоды которых развиваются над землёй: томатов, перца, огурцов и бобовых.

считается наиболее подходящей для посадки культур, плоды которых развиваются над землёй: томатов, перца, огурцов и бобовых. В полнолуние соки в растениях начинают перемещаться от вершин к корням, поэтому по лунному календарю самое время сажать корнеплоды: морковь, свёклу, редис и картофель.

соки в растениях начинают перемещаться от вершин к корням, поэтому по лунному календарю самое время сажать корнеплоды: морковь, свёклу, редис и картофель. Убывающая луна — это фаза покоя для растений, когда лучше воздержаться от посева семян.

Фото иллюстрационное/Pinterest

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Когда белорусам сеять семена на рассаду в феврале?

Февраль — месяц активного подготовительного этапа перед новым сезоном. В этот период рекомендуется заняться посевом рассады ранних культур, уходом за садовыми деревьями и кустарниками, а также провести ревизию семян. Кроме того, стоит уделить внимание посадке зелени, уходу за комнатными растениями и планированию будущих посадочных работ.

В первую половину февраля оптимально сеять те растения, которым требуется продолжительное развитие до момента пересадки в открытый грунт:

помидоры;

перец;

баклажаны.

Помимо этого, можно начать посев зелени:

укропа

петрушки;

салата.

К концу месяца пора задуматься о высадке цветов и корнеплодов на рассаду.

Фазы Луны в феврале 2025 года

Новолуние: 27–28 февраля. В эти дни не стоит работать с растениями.

27–28 февраля. В эти дни не стоит работать с растениями. Растущая Луна: 1–10 февраля. Это благоприятное время для посева семян тех растений, плоды которых формируются над землёй. В эти дни можно сажать на рассаду томаты, перцы (сладкие и острые), баклажаны. Также с 1 по 10 февраля благоприятные дни для посадки на рассаду зелени (укроп, петрушка, салат, базилик), а также декоративных цветов.

1–10 февраля. Это благоприятное время для посева семян тех растений, плоды которых формируются над землёй. В эти дни можно сажать на рассаду томаты, перцы (сладкие и острые), баклажаны. Также с 1 по 10 февраля благоприятные дни для посадки на рассаду зелени (укроп, петрушка, салат, базилик), а также декоративных цветов. Полнолуние: 11–14 февраля. В эти дни лучше отказаться от посадочных работ, однако можно посвятить время борьбе с сорняками и вредителями.

11–14 февраля. В эти дни лучше отказаться от посадочных работ, однако можно посвятить время борьбе с сорняками и вредителями. Убывающая Луна: 15–26 февраля. Этот период подходит для посадки корнеплодов и луковичных растений, а также для проведения различных агротехнических мероприятий по обработке почвы.

Лучшие дни для посева на рассаду в марте 2025 года

Март знаменует собой начало активной работы в саду и огороде. В этот период рекомендуется сеять на рассаду поздние овощи, зелень и цветы.

Фазы Луны в марте 2025 года

Новолуние: 1, 28, 29, 30 марта. В эти дни лучше избегать любой деятельности, связанной с растениями.

1, 28, 29, 30 марта. В эти дни лучше избегать любой деятельности, связанной с растениями. Растущая Луна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 марта. Это благоприятный период для посева семян и посадки растений, которые дают плоды над землёй. В эти дни можно сажать на рассаду томаты, огурцы, перец, капусту, бобовые, баклажаны, тыкву, кабачки, зелень и цветы.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 марта. Это благоприятный период для посева семян и посадки растений, которые дают плоды над землёй. В эти дни можно сажать на рассаду томаты, огурцы, перец, капусту, бобовые, баклажаны, тыкву, кабачки, зелень и цветы. Полнолуние: 13, 14, 15, 16 марта. В эти дни лучше воздержаться от посадочных работ, однако можно заняться прополкой и борьбой с вредителями.

13, 14, 15, 16 марта. В эти дни лучше воздержаться от посадочных работ, однако можно заняться прополкой и борьбой с вредителями. Убывающая Луна: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта. Этот период подходит для посадки корнеплодов и проведения различных обработок почвы. На убывающую Луну сажают топинамбур, репку, чеснок, морковь, редис и свёклу.

От чего зависит всхожесть семян

Посадка семян на рассаду по лунному календарю не гарантирует их 100-% всхожести. Гораздо важнее другие факторы, такие как:

Качество семян

Для посадки нужно отбирать здоровые и свежие семена без повреждений. Старые семена могут терять свою жизнеспособность со временем. Поэтому важно выбирать качественные семена проверенных производителей.

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Возраст семян

Чем старше семена, тем ниже их способность к прорастанию. Для большинства культур оптимальный возраст семян составляет 1–2 года. Некоторые растения сохраняют всхожесть дольше, но для большинства срок хранения ограничен.

Обработка семян перед посадкой

Некоторые виды семян требуют специальной обработки перед посадкой, такой как замачивание, стратификация (имитация зимних условий) или скарификация (механическое повреждение оболочки). Это помогает ускорить процесс прорастания и повысить всхожесть.

Правильная почва

Она должна быть рыхлой, хорошо дренированной и плодородной.

Глубина посева

Слишком глубокая посадка может затруднить прорастание, так как семенам будет сложно пробиться через слой земли. С другой стороны, слишком мелкая посадка может привести к высыханию семян до того, как они успеют прорасти.

Температура

Большинство семян требуют определённой температуры для успешного прорастания. Например, некоторые культуры лучше всего прорастают при температуре около +20°C, а другие предпочитают более низкие или высокие температуры.

Освещение

Семенам требуется большое количество света для успешного прорастания. При необходимости нужно использовать дополнительное освещение фитолампами.

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Влажность и полив

Чрезмерная влажность может привести к загниванию семян. Важно поддерживать умеренную влажность почвы, избегая пересыхания и переувлажнения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете увеличить шансы на успешную всхожесть семян и получить здоровый урожай.

Как правильный план посадок увеличивает урожайность?

Ранее Telegraf.news писал, что опытные огородники знают: перед тем как приступить к новому сезону, необходимо тщательно продумать план посадок. Этот шаг не менее значим, чем покупка качественных семян или подготовка почвы с помощью удобрений. Грамотно составленная схема, учитывающая все важные аспекты, способна преобразить ваш садовый участок в настоящий оазис плодородия. Помидоры порадуют вас своей спелостью и насыщенным ароматом, огурцы будут хрустящими, а остальные огородные растения удивят своими размерами и отменным вкусом.

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