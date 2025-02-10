Замочите семена перца в этих настоях - и рассада вырастет крепкой. Садовод раскрыла формулу идеальной даты посева

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Опубликовано: 10.02.2025 09:48 , Обновлено: 13.02.2025

В феврале прилавки магазинов заполняются семенами, грунтом и прочими принадлежностями для посева рассады. Многие белорусы уже потирают руки в предвкушении посева любимых овощей, и, как водится, одними из первых на очереди оказываются перцы. Telegraf.news поговорил с садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, как правильно рассчитать дату посева и успешно вырастить идеальную рассаду перцев.

[info_b]Екатерина Ямочка — опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода [link href=“https://www.instagram.com/dobry_gaspadar/” target=“_blank” rel=“noopener”] «Добры гаспадар» [/link]. Ведёт блог, посвящённый выращиванию овощей и цветов в TikTok и Instagram. [/info_b]

Когда сеять перцы на рассаду?

Готовая рассада перцев. Фото: архив Екатерины Ямочки

Некоторые садоводы предпочитают сеять рассаду с оглядкой на лунный календарь, но по мнению Екатерины, его эффективность пока “бездоказательна”. Сама садовод сеет рассаду, ориентируясь на профильные научно-популярные издания, например, “Современные технологии в овощеводстве» под редакцией доктора сельскохозяйственных наук Александра Аутко. Так, время для посева семян Екатерина выбирает, исходя из 2-х условий.

Условие 1: когда можно высадить в грунт

Времени, когда минует угроза возвратных заморозков и можно высадить перцы в открытый грунт.

Для центральной части Беларуси, например, это период с 25 мая по 5 июня.

“Оптимальный возраст рассады перца для высадки составляет 50-60 дней от всходов, а всходят они 8-15 дней. Следовательно, если мы хотим посадить рассаду 25 мая, то высевать семена нам необходимо где-то с 11 по 29 марта”, — объяснила Екатерина.

Условие 2: из сроков созревания плодов

Если же у вас есть возможность укрыть и защитить рассаду от заморозков, то можно исходить из сроков созревания плодов.

“Рассмотрим на примере перца сорта “Геркулес F1”. Мы хотим получить урожай в середине июля, например - 15 июля. Производитель семян указывает срок от высадки рассады в открытый грунт до созревания плодов – 70-75 дней. Отнимаем от этой даты 75-70 дней и получаем подходящие даты для высадки рассады – с 1 мая по 5 мая. Для достижения оптимального возраста рассады, необходимо 58 дней. Следовательно, посеять семена мы должны в период с 5 по 9 марта», – объяснила принцип расчёта даты садовник.

[info_b]Как отметила Екатерина, если сеять семена в ящики, а не в стаканчики, то им потребуется пикировка. В таком случае, по заданной формуле, нужно отнять еще 10-14 дней для получения подходящей даты для посева.[/info_b]

“В настоящее время существует множество сортов и гибридов перца. Какой же для посадки выбрать, каждый для себя решает сам. Мы садим как белорусские районированные сорта, так и различные гибриды. Последние несколько лет делаем упор на семена французской селекции фирмы Clause: “Геркулес”, “Соланор”. В этом году будем также пробовать перчик “Редкан”, – рассказала Екатерина.

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Как посеять семена перцев?

Семена перца лучше обеззаразить при замачивании. Фото: архив Екатерины Ямочки

Перед посевом семена Екатерина предпочитает замачивать. Так они всходят чуть быстрее. Для замачивания можно использовать препараты сенной палочки (фитоспорин или жидкий профит “Сенная палочка”). Но отличный обеззараживающий эффект дадут и домашние методы, например, сок алоэ или чеснок.

Обеззараживание семян соком алоэ

Для этого алоэ 5–6 суток выдерживают в темноте при температуре 2 °С, например, в холодильнике. Затем отжимают сок и разводят его водой в соотношении 1:1. В полученный раствор семена опускают на 24 ч, после чего их просушивают.

Обеззараживание семян настоем чеснока

Для этого способа 25 г. растолченного чеснока смешивают в банке с 100 мл. воды. В полученную смесь опускают семена, закрывают банку и выдерживают 1 час. После процедуры семена нужно промыть и просушить.

Фото: архив Екатерины Ямочки

Если вы сажаете перцы в большом количестве, то для экономии места лучше посеять их в ящики. Для себя можно сразу сажать в стаканчики объёмом 0,5 л.

Для перцев идеально подойдёт слегка уплотнённый грунт с pH 6–6,5. Наполните ящики, насыпав слой 8–10 см, и нарежьте ряды с расстоянием между рядами 2–3 см.

Уложите в них семена, отступая 1,5–2 см друг от друга. Опрыскайте сверху водой и засыпьте лёгким грунтом. Далее укройте ящики плёнкой, сделайте отверстия и поставьте в тёплое светлое место до всходов на 8–15 дней. Оптимальная температура для проращивания семян – 25–27 °С.

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“Сеянцы через 10–14 дней после массовых всходов, в фазу 2 настоящих листочков, пикируем. Но имейте в виду, что проведение пикировки притормозит развитие рассады на 10–14 дней. Для пикировки лучше взять стаканчики примерно 0,5 л, но мы для экономии места берем самодельные объемом 0,2 л. Считается, что перцы нельзя заглублять, но, например, в учебнике говорят, что заглублять сеянцы можно до семядольных листиков”, – объяснила Екатерина.

Когда и чем удобрять рассаду перцев?

Через две недели после пикировки можно начинать первые подкормки. На начальном этапе для развития корневой системы нужно внести удобрение с большим содержанием фосфора (монокалий фосфат, желтый кристалон).

В дальнейшем подкормку нужно проводить раз в 2-3 недели удобрением с одинаковым содержанием азота, фосфора, калия. Проще всего взять готовые удобрения, содержащие макро- и микроэлементы (кристалон, акварин, лифдрип и т.п.).

За 10 дней до высадки в грунт рассаду нужно закалить.

“В первый день выносим рассаду на солнышко на 1-2 часа, в последующие дни время пребывания под прямыми солнечными лучами постепенно увеличиваем. Если видите, что есть слабые и сильно отстающие растения, то лучше их убрать”, — рассказала садовод.

Портрет идеального сеянца, возрастом 50–60 дней следующий:

фаза развития: начало цветения – бутонизации;

настоящих листьев: 6–8 шт.;

толщина стебля – 0,6–0,8 см;

высота растений – 20–30 см.

Ранее Telegraf.news писал о том, что разноцветные петуньи — цветы, которые могут преобразить любое пространство, будь то балкон городской квартиры или территория частного дома. Кто-то предпочитает купить готовую рассаду, однако вырастить интересные сорта можно и самостоятельно. Журналисты Telegraf.news поговорили с опытным садоводом Екатериной Ямочкой, чтобы узнать, какие гибриды ампельных петуний будут выглядеть максимально эффектно и как вырастить крепкую рассаду из семян в домашних условиях.

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