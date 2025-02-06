Какие цветы сажать белорусам на рассаду в феврале? Эти 8 точно порадуют весной и летом

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Опубликовано: 06.02.2025 13:01 , Обновлено: 06.02.2025

Февраль — насыщенный на посевы цветов месяц. Чтобы получить цветение в начале лета и успеть собрать семена, цветочные культуры лучше выращивать рассадным способом. Если их посадить в открытый грунт, зацветут они ненадолго только осенью и их быстро убьют первые заморозки.

В феврале в тёплых регионах Беларуси солнечного света становится больше, что позволяет выращивать цветочную рассаду без дополнительного досвечивания. В остальных для получения качественных сеянцев придётся позаботиться о том, чтобы растения получали достаточно света, или перенести сроки посева на более поздний период.

До середины февраля нужно успеть посеять цветы с самым длинным вегетационным периодом:

сальпиглоссис;

аквилегию;

газанию;

примулу;

львиный зев.

До конца февраля высевают на рассаду:

циннию;

торению;

виолу.

Аквилегия (Водосбор)

Красивое, изящное и неприхотливое многолетнее растение с разнообразной окраской цветов. Проще всего сеять аквилегию под зиму — тогда семена взойдут уже в апреле. При выращивании рассады этого цветка нужно, чтобы семенам какое-то время нужно побыть на холоде (пройти стратификацию). Для этого в конце января семена смешивают с влажным песком, помещают в контейнер и отравляют в холодильник на 2-3 недели при температуре 3 – 4 °С. После этого их можно сеять на рассаду.

Поливают рассаду аквилегии часто. Нужно следить, чтобы почва всегда была немного влажной. В фазе 2-3 настоящих листочков сеянцы пересаживают в отдельные ёмкости.

Примула

Этот цветок выращивают рассадой из-за необходимости стратификации (семена какое-то время должны провести в холоде) и из-за размеров семян. Они очень мелкие и сеять в открытый грунт их трудно.

Также примулу можно выращивать семенами, посадив их в открытый грунт осенью, делением куста и черенками.

[info_b]Важно: семена примулы быстро теряют всхожесть, поэтому сажать их в открытый грунт осенью нужно в год сбора.[/info_b]

При посеве примулы на рассаду семенам предварительно нужна стратификация. Семена сеют в контейнер в слегка влажную почву на глубину 0,5 см и убирают в холодильник на 2-3 недели. Затем контейнер переносят в тёплое место.

В стадии 2-3 настоящих листочков сеянцы рассаживают в отдельные ёмкости. Поливать примулу следует умеренно. Нельзя при этом допускать пересыхания почвы.

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Сальпиглоссис

Однолетник с эффектными большими и яркими цветами. Лепестки бархатистые, с красивым мраморным рисунком. В хороших условиях непрерывно цветёт всё лето.

В южных регионах сальпиглоссис можно сеять в открытый грунт, а во всех остальных лучше выращивать цветок рассадой. Семена у сальпиглоссиса очень мелкие, поэтому высевают их в контейнеры поверхностно, увлажняют и прикрывают крышкой, стеклом или плёнкой. Всходы появляются через 2-3 недели. В стадии 2-3 настоящих листьев растения пикируют по отдельным горшочкам.

Чтобы цветок активно ветвился и цветение было более обильным, у растения прищипывают центральные побеги.

Львиный зев

Львиный зев любят за эффектные соцветия с крупными цветками. Это многолетнее растение, но чаще всего его выращивают как однолетник. Эти цветы можно посадить в начале мая в открытый грунт, но, чтобы они зацвели раньше, многие садоводы выращивают львиный зев рассадой.

Семена цветка сеют в контейнеры, распределяя их по поверхности почвы, и слегка присыпают грунтом. Затем контейнеры закрывают крышкой, стеклом или плёнкой и убирают в тёплое, светлое место. Всходы появляются примерно через две недели.

Поливают рассаду львиного зева умеренно, так как он не любит переувлажнённой почвы. Через 3-4 недели после появления всходов сеянцы пересаживают в ёмкости объёмом 200 мл, где они будт находится до пересадки в открытый грунт.

Чтобы растения кустились, сеянцы нужно прищипнуть над 4-5 листом.

Газания

Газания или африканская ромашка внешне напоминает сразу два цветка — ромашку и календулу, но она может похвастаться более яркой цветовой гаммой. Цветёт газания всё лето, до заморозков, и никогда не закрывает бутоны. Компактные и засухоустойчивые цветы великолепно подходят и для балконного выращивания.

Лучше всего выращивать газанию через рассаду. Семена раскладывают в контейнер по поверхности почвы, слегка присыпают грунтом и увлажняют. Почва должна быть постоянно слегка влажной. Всходы появляются через 10-14 дней. Через 3-4 недели после появления всходов сеянцы рассаживают по стаканчикам объёмом 200 мл.

Торения

Многолетний экзотический цветок в условиях Беларуси выращивают как однолетник. Торения подходит и для комнатного выращивания и может украсить участок. Растение компактное, высотой не более 30 см. Формирует пышные кустики с листьями с заострёнными кончиками и эффектными бархатными цветами-колокольчиками. Комбинация окраски впечатляет: белая, жёлтая, голубая, розовая, лиловая, пурпурная.

Радует торения цветением всё лето.

Семена торении высаживают в контейнер, раскладывают по поверхности, слегка присыпают грунтом и увлажняют. Контейнер закрывают крышкой, стеклом или плёнкой, и ставят в тёплое и светлое место. Почву увлажняют, не допуская её пересыхания. Всходы появляются через 12-14 дней. Как только у рассады сформируется два-три настоящих листочка, её рассаживают по индивидуальным ёмкостям. Сеянцы обязательно нужно прищипывать, чтобы сформировать густые кустики.

Виола (анютины глазки)

Это двулетние цветы, которые в первый год только наращивают побеги, а цвести начинают на второй год. Выращивая виолу рассадой, можно добиться обильного цветения в первый год.

Семена высевают в контейнеры, раскладывая их по почве и не присыпая землёй. Затем контейнер закрывают и убирают в тёмное тёплое место — семена анютиных глазок должны прорастать без света.

После появления всходов контейнер переставляют на свет. В фазе 2-3 настоящих листочков сеянцы пересаживают в ёмкости объёмом 200 мл.

Цинния

Циннию ценят за неприхотливость и красоту цветков. Цветущая цинния радует разноцветными ярким шапками соцветий. Она может расти на солнцепёке и легко переносит засуху.

В тёплых регионах циннию можно сеять в середине мая сразу в открытый грунт. В более холодных регионах цветок выращивают через рассаду. Семена высеивают в контейнеры на глубину до 1,5 см. Сеянцы циннии легко переносят пересадку на новое место.

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