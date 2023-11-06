Не кладёте чеснок под подушку перед сном? Вот с какой частой проблемой поможет справиться осенью

Опубликовано: 06.11.2023 08:24 , Обновлено: 06.11.2023

Это может показаться странным, но есть веская причина, зачем класть чеснок под подушку перед сном. Нет, речь вовсе не о мистических способах отпугивания вампиров - всё куда прозаичнее и практичнее. Осенью, в разгар сезона простудных и вирусных заболеваний один ароматный зубчик поможет сэкономить вам на дорогих лекарствах.

Дело в том, что чеснок – это не только важный ингредиент многих блюд, придающий им особый вкус, но и ценное антибактериальное и противовирусное средство. Сторонники народной медицины и именитые ученые в один голос утверждают, что употребление чеснока в пищу принесет пользу практически любому человеку (ну, разве что у вас есть на него аллергия или серьёзные заболевания ЖКТ). Именно поэтому его стоит всегда иметь под рукой, чтобы при необходимости можно было положить его и под подушку. Особенно актуален этот совет осенью, в разгар вирусных заболеваний и ослабления иммунитета.

Многие медики считают чеснок бесценным оружием в борьбе с различными заболеваниями. Он помогает при лечении простудных заболеваний, а его регулярное употребление положительно влияет на кровообращение, позволяет снизить уровень вредного холестерина и укрепить иммунитет организма. Все дело в том, что это продукт содержит в себе большое количество аллицина — соединения серы, обладающего бактерицидным действием.

Именно поэтому людям, страдающим от частого насморка и гайморита, рекомендуют перед сном класть чеснок под подушку. Причем нет необходимости запихивать туда целую головку - достаточно одного ароматного зубчика. Аллицин начнет естественным образом выделять и вместе с вдыхаемым воздухом вещество будет ночью проникать в организм спящего человека и будут вести активную борьбу с микробами, пока вы спокойно спите.

Кроме того, аллицин, выделяемый чесноком, также успокаивает нервную систему, поэтому это также отличное решение для людей, страдающих бессонницей. Соединения серы действуют как естественный очиститель, что позволяет спящему лучше дышать, прочищая заложенный нос и позволяя сделать более глубокий вдох.

Спать с чесноком под подушкой также можно и в профилактических целях в период подъёма вирусных заболеваний. Как отметил портал Pysznosci.pl, многие из тех, кто попробовал спать с чесноком под подушкой, отмечали, что с тех пор, как они начали это делать, их дыхание стало более спокойным и насморк перестал так сильно их беспокоить.

Если такой метод вас не убедил, можно использовать чеснок и более привычным способом - нюхать перед сном раздавленный или мелко нарезанный зубчик чеснока. Пусть это и не самый романтичный аромат, но он точно принесёт пользу организму, особенно, в дождливое и промозглое межсезонье.

Кроме того, можно приготовить чесночно-молочный напиток, который может стать спасительным во многих случаях. Ранее Телеграф рассказывал о его полезных свойствах.

Новость Телеграф

А положить под подушку можно и более приятно пахнущий кулинарный продукт - лавровый лист. Он также обладает полезными свойствами, благоприятно влияющими на здоровье человека. Кому именно подойдёт такой “ночной” аромат, Телеграф также рассказывал ранее.

Зачем некоторые кладут лавровые листья под подушку? Узнали о их «волшебных» свойствах