Когда и как укрывать деревья, кусты и лианы на зиму? Дождитесь такой температуры, чтобы избавиться от вредителей

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Опубликовано: 04.11.2024 12:23 , Обновлено: 04.11.2024

Осень в саду - время большой подготовки к приходу холодов. Укрытие растений на зиму - одна из задач, от которой зависит красота клумб следующего сезона, а также будущий урожай. Узнайте, какие виды растений нуждаются в защите, а также когда и чем следует укрыть деревья и кустарники до наступления морозов.

Какие деревья нужно укрывать на зиму?

Зима вредит растениям по-разному. Это не только низкие температуры, которые приводят к замерзанию и гибели побегов и корней, но и воздействие ветра, зимнего солнца и недостаток воды в ледяной почве, которые создают проблемы. Зрелые деревья обычно устойчивы к этим неблагоприятным условиям, но бывают и исключения из этого правила.

Какие деревья необходимо укрывать на зиму? Особенно молодые плодовые деревья, в частности вишни, абрикосы, нектарины и персики.

Также очень важно укрыть посаженные осенью растения, даже самые выносливые сорта яблонь и груш. Особенно важно защитить ствол и основание дерева, но в случае с молодыми косточковыми деревьями рекомендуется укрыть всю крону.

В защите также нуждаются молодые деревья магнолии, клена, катальпы, тюльпанового дерева и метасеквойи, то есть виды из более теплых регионов.

Зимнее укрытие кустарников

Многие популярные декоративные кустарники также не приспособлены к капризным белорусским зимам и нуждаются в защите, по крайней мере, в первые несколько лет. Такова цена, которую садоводы платят за выращивание видов, которые не встречаются в нашем климате. Однако укрытие кустарников на зиму не слишком трудоемко.

Стоит укрыть цветущие кустарники, такие как:

рододендроны;

азалии;

клематисы;

жимолости;

кальмии;

различные виды гортензий.

Вереск, магония и пиерис, которые не сбрасывают листья, но имеют неглубокие корни и чувствительны к морозам, также должны быть укрыты на зиму. То же самое касается молодых туй, кипарисов и восточных лавров, особенно если они подвергаются регулярной формировке.

Большинство роз, особенно крупноцветковые, бордюрные и миниатюрные, также не переносят морозов. Вьющиеся, дикие и исторические виды более устойчивы.

Защита роз должна быть очень тщательной и включать в себя не только защиту корневой системы и главного стебля, но и всего растения.

Укрытие лиан на зиму

Лианы обычно доставляют садоводам меньше хлопот, поскольку некоторые из них полностью морозоустойчивы, а другие, например настурции, являются однолетними. Однако в некоторых случаях укрытие вьющихся растений на зиму необходимо.

Почти все клематисы (кроме итальянского) попадают в эту категорию, и защищать следует как корни, создавая вокруг растения насыпь, так и надземную часть.

Акации (трех- и пятилистные) и глицинии (китайская и цветущая) также требуют тщательного зимнего укрытия. Кроме того, многие вьющиеся растения чувствительны к морозам в первые три года после посадки.

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Когда и чем укрывать деревья и кустарники?

Споры о том, когда лучше укрывать деревья, кустарники и лозы, до сих пор не нашли окончательного решения. Более раннее укрытие снижает риск повреждения от неожиданных заморозков, а более позднее - помогает уменьшить количество вредителей, которые зимуют вокруг растений.

Выбор даты зависит от требований конкретного вида, а также от преобладающих погодных условий в этот год.

Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что оптимальным временем является первая половина ноября, если морозы уже достигли -5°C и земля сверху промерзла.

Чем защищать растения?

Ответ на вопрос, что использовать для укрытия деревьев и кустарников, еще более сложен. Можно использовать как натуральные материалы, так и синтетический текстиль.

Особенно рекомендуются:

садовая земля и опавшие листья - идеально подходят для насыпи;

ветки хвойных деревьев, которые можно использовать как для укрытия корней, так и целых растений;

сосновая кора - особенно подходит для укрытия гортензий и вересков;

соломенные маты - идеально подходят для укрытия роз и молодых фруктовых деревьев;

джутовые мешки и листы - рекомендуются для кустарников и плодовых деревьев;

белые нетканые материалы - универсальное укрытие для надземной части растений, также выпускается в виде удобных колпаков, подвязанных бечевкой.

Во многих случаях оптимальная защита на зиму включает в себя несколько вышеупомянутых материалов, например, сочетание агротекстиля и сосновой коры.

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Что делать с растениями, посаженными осенью?

Наконец, стоит напомнить, что чувствительность к морозам во многом зависит от степени развития корневой системы. Поэтому рекомендуется укрывать посаженные осенью растения, даже если они теоретически морозоустойливы.

Бесснежные зимы с сильными морозами или большими колебаниями температуры особенно опасны для молодых многолетников, кустарников и деревьев. Лучше их прикрыть, чем потом сожалеть.

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