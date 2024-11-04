Когда и как укрывать деревья, кусты и лианы на зиму? Дождитесь такой температуры, чтобы избавиться от вредителей
Осень в саду - время большой подготовки к приходу холодов. Укрытие растений на зиму - одна из задач, от которой зависит красота клумб следующего сезона, а также будущий урожай. Узнайте, какие виды растений нуждаются в защите, а также когда и чем следует укрыть деревья и кустарники до наступления морозов.
Какие деревья нужно укрывать на зиму?
Зима вредит растениям по-разному. Это не только низкие температуры, которые приводят к замерзанию и гибели побегов и корней, но и воздействие ветра, зимнего солнца и недостаток воды в ледяной почве, которые создают проблемы. Зрелые деревья обычно устойчивы к этим неблагоприятным условиям, но бывают и исключения из этого правила.
Какие деревья необходимо укрывать на зиму? Особенно молодые плодовые деревья, в частности вишни, абрикосы, нектарины и персики.
Также очень важно укрыть посаженные осенью растения, даже самые выносливые сорта яблонь и груш. Особенно важно защитить ствол и основание дерева, но в случае с молодыми косточковыми деревьями рекомендуется укрыть всю крону.
В защите также нуждаются молодые деревья магнолии, клена, катальпы, тюльпанового дерева и метасеквойи, то есть виды из более теплых регионов.
Зимнее укрытие кустарников
Многие популярные декоративные кустарники также не приспособлены к капризным белорусским зимам и нуждаются в защите, по крайней мере, в первые несколько лет. Такова цена, которую садоводы платят за выращивание видов, которые не встречаются в нашем климате. Однако укрытие кустарников на зиму не слишком трудоемко.
Стоит укрыть цветущие кустарники, такие как:
- рододендроны;
- азалии;
- клематисы;
- жимолости;
- кальмии;
- различные виды гортензий.
Вереск, магония и пиерис, которые не сбрасывают листья, но имеют неглубокие корни и чувствительны к морозам, также должны быть укрыты на зиму. То же самое касается молодых туй, кипарисов и восточных лавров, особенно если они подвергаются регулярной формировке.
Большинство роз, особенно крупноцветковые, бордюрные и миниатюрные, также не переносят морозов. Вьющиеся, дикие и исторические виды более устойчивы.
Защита роз должна быть очень тщательной и включать в себя не только защиту корневой системы и главного стебля, но и всего растения.
Укрытие лиан на зиму
Лианы обычно доставляют садоводам меньше хлопот, поскольку некоторые из них полностью морозоустойчивы, а другие, например настурции, являются однолетними. Однако в некоторых случаях укрытие вьющихся растений на зиму необходимо.
Почти все клематисы (кроме итальянского) попадают в эту категорию, и защищать следует как корни, создавая вокруг растения насыпь, так и надземную часть.
Акации (трех- и пятилистные) и глицинии (китайская и цветущая) также требуют тщательного зимнего укрытия. Кроме того, многие вьющиеся растения чувствительны к морозам в первые три года после посадки.
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Когда и чем укрывать деревья и кустарники?
Споры о том, когда лучше укрывать деревья, кустарники и лозы, до сих пор не нашли окончательного решения. Более раннее укрытие снижает риск повреждения от неожиданных заморозков, а более позднее - помогает уменьшить количество вредителей, которые зимуют вокруг растений.
Выбор даты зависит от требований конкретного вида, а также от преобладающих погодных условий в этот год.
Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что оптимальным временем является первая половина ноября, если морозы уже достигли -5°C и земля сверху промерзла.
Чем защищать растения?
Ответ на вопрос, что использовать для укрытия деревьев и кустарников, еще более сложен. Можно использовать как натуральные материалы, так и синтетический текстиль.
Особенно рекомендуются:
- садовая земля и опавшие листья - идеально подходят для насыпи;
- ветки хвойных деревьев, которые можно использовать как для укрытия корней, так и целых растений;
- сосновая кора - особенно подходит для укрытия гортензий и вересков;
- соломенные маты - идеально подходят для укрытия роз и молодых фруктовых деревьев;
- джутовые мешки и листы - рекомендуются для кустарников и плодовых деревьев;
- белые нетканые материалы - универсальное укрытие для надземной части растений, также выпускается в виде удобных колпаков, подвязанных бечевкой.
Во многих случаях оптимальная защита на зиму включает в себя несколько вышеупомянутых материалов, например, сочетание агротекстиля и сосновой коры.
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Что делать с растениями, посаженными осенью?
Наконец, стоит напомнить, что чувствительность к морозам во многом зависит от степени развития корневой системы. Поэтому рекомендуется укрывать посаженные осенью растения, даже если они теоретически морозоустойливы.
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