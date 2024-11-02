Как правильно поливать туи в ноябре? Вот в какое время это делать, чтобы не было грибка

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Опубликовано: 02.11.2024 10:03 , Обновлено: 01.11.2024

Многие садоводы сходятся во мнении, что в ноябре нужно обязательно поливать туи. Правильная влажность, накопленная в побегах растений до зимы, может оказаться решающей для их выживания. Как сделать это правильно?

Туи, хотя и выносливы, зимой страдают от физиологической засухи, потому что замерзший субстрат затрудняет поглощение воды. Поэтому именно ноябрьский полив, а затем повторение этого действия в феврале во время оттепели, может обеспечить хвойникам здоровое начало в новом сезоне.

Когда поливать туи?

Вода — это жизнь, в том числе и для туи. Но дело не только в ее количестве, но и в соответствующем моменте полива.

Летом, чтобы избежать испарения и потенциального ожога веток, предпочтительнее поливать тую вечером. А вот весной и осенью идеально подходит раннее утро. Растения успеют высохнуть до ночи, что является ключевым фактором в предотвращении грибковых заболеваний.

Принцип “реже, но обильно” преобладает в отношении количества, побуждая тую формировать более глубокую корневую систему.

Чем поливать туи?

Любой, кто желает обеспечить своим туям наилучшие условия, должен сделать ставку на дождевую воду. Ее слабокислая реакция и отсутствие хлора делают ее идеальным выбором.

При отсутствии доступа к природной воде следует попробовать другие способы. Оставить ее на день (чтобы получить отстоянную воду) или фильтрация - это методы, которые позволят избежать потенциального вреда для растений.

Ранее Telegraf.news писал, что осенью многие владельцы туи с тревогой наблюдают, как их растения начинают терять интенсивную зелень. Эта проблема может быть связана с ошибками ухода, которые можно легко исправить и вернуть растениям здоровый вид. Вот что нужно делать, чтобы туи оставались зелеными и здоровыми в течение всего года.

Почему туи осенью становятся бурыми? Обязательно сделайте это в ноябре, чтобы оставались зелеными круглый год