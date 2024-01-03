Как правильно покупать комнатные растения зимой? Обязательно сделайте эти три вещи

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Опубликовано: 03.01.2024 11:43 , Обновлено: 03.01.2024

Любителям зеленых горшечных растений хорошо известно, что зима - непростое время года. Многие сорта в это время плохо растут, а в горшках появляется плесень. Отопительный сезон, недостаточная вентиляция и чрезмерный полив — вот главные враги растений. Если вы все же решились на покупку нового, стоит знать несколько важных правил.

Почему зимой не стоит покупать растения?

Однако сначала стоит предупредить о последствиях, которыми чревата покупка растений зимой. Во-первых, красивый цветок из магазина может быстро погибнуть — этому, среди прочего, поспособствует дорога домой. Все из-за огромного перепада температур, который смертельно опасен для растения.

[info_b]Зимой при низких температурах особенно могут пострадать тропические сорта — даже простая перевозка растения в машине нанесет ему непоправимый вред.[/info_b]

Имеет огромное значение, подвергался ли цветок морозу или холоду. Если листья растения уменьшаются и начинают быстро становиться коричневыми или желтыми, растение начинает выглядеть так, как будто оно увядает, а его стебли становятся стеклянными — значит, происходит замерзание воды в его клетках.

Как правильно купить и перевезти растение?

Если вам непременно нужно купить растение зимой, не забудьте его как следует защитить . Так вы точно не повредите его. Возьмите с собой в магазин бумагу или старые газеты, чтобы завернуть в них цветок. Также стоит взять с собой полотенце или тряпку - так растение, накрытое ими, сохранит температуру.

[info_b] Продавцы могут помочь вам в этом вопросе и подскажут, как правильно укрыть растение.[/info_b]

С другой стороны, перед покупкой стоит потрогать почву в горшке. Если она влажная, то лучше не забирать растение домой — велика вероятность, что оно не переживет зиму и, что еще хуже, в почве начнет развиваться плесень.

Транспортировать цветок домой тоже нелегко, и лучше всего предварительно нагреть воздух в машине. Так вы сможете не беспокоиться о том, что растение замерзнет за несколько минут пути.

Когда вы прибудете домой, не стоит ставить растение сразу на выбранное место. Нужно постепенно приучить его к более высокой температуре (то есть, начала поставить его в более прохладное помещение). То же самое и с поливом, который должен быть умеренным.

Ранее Телеграф писал, что в последнее время все большую популярность у дачников и любителей комнатных цветов приобретают фитолампы. Ведь с их помощью, как обещает реклама, можно вырастить здоровую рассаду и красивые растения. Но так ли нужны для этого фитолампы? И как они влияют на человека?

На самом ли деле фитолампы помогают рассаде и домашним растениям? А людям не вредят?