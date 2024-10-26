В цветочном горшке появилась плесень? Посыпьте почву этими 4 продуктами

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Опубликовано: 26.10.2024 10:26 , Обновлено: 22.10.2024

Появление плесени в цветочном горшке - неприятное зрелище, которое может нести прямую угрозу любимым комнатным растениям. Однако эту проблему можно эффективно и быстро решить с помощью проверенных бабушкиных трюков. Вместо того чтобы бежать за свежим грунтом и фитоспорином в магазин, стоит использовать простые решения, для реализации которых, как правило, дома уже есть всё необходимое.

Комнатные цветы приносят немало уюта в пространство, но иногда они могут подавать тревожные знаки, заставляющие их владельцев волноваться. Одним из таких признаков являются необычные отложения на поверхности земли.

Жёлтый налет часто возникает из-за жесткости воды и избытка кальция и обычно не представляет угрозы.

Белые отложения могут сигнализировать о повышении солености и предупреждать о необходимости снизить внесение удобрений.

Если вы заметили бляшки, похожие на плесень, необходимо немедленно принять меры, чтобы защитить растения от грибка.

Откуда появляется плесень в горшке?

Появление белого пушистого налета — это ничто иное как плесень, которая часто вызывается грибковыми инфекциями. Плесень также возникает, когда растение чрезмерно поливают или в помещении слишком влажно.

Прежде чем приступить к удалению грибка, проверьте, что его вызвало. Ограничьте на некоторое время полив растения. Если плесень исчезает, это признак того, что она возникла из-за слишком большого количества воды. Если это не помогло, попробуйте один из бабушкиных способов избавиться от плесени.

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Как избавиться от плесени в горшке? 4 бабушкиных способа

Простой метод избавления от плесени, который используется уже много лет, — это хорошо высушить почву. Вытрясите её из кастрюли на противень и поставьте в нагретую до 90 градусов духовку. Держите при такой температуре около 30 минут, несколько раз перемешивая в процессе.

Прожарив субстрат таким способом, вы избавитесь не только от плесени, но и от личинок вредителей.

Также избавиться от плесени в горшке можно с помощью соды

Её можно применить двумя способами.

Вы можете сделать эффективный спрей, смешав 10 г пищевой соды с 1 литром воды (можно также добавить немного средства для мытья посуды). Опрыскивайте растения в течение 10 дней, налет начнёт темнеть, и ситуация нормализируется. Вы можете нанести пищевую соду непосредственно на зараженные участки. В этом варианте растворите 1,5 столовые ложки пищевой соды в 1 стакане кипяченой и охлажденной воды, затем распылите смесь на зараженные участки.

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Помимо пищевой соды, у вас, наверняка, есть и другие продукты, которые помогут бороться с плесенью.

Посыпьте землю вокруг растения корицей. Она быстро удалит плесень и предотвратит её повторное появление.

Можно использовать чеснок. Нарежьте зубчик кусочками и положите в землю. Через несколько дней плесень исчезнет.

Присыпьте и перемешайте кофейную гущу с верхним слоем почвы. Она подкормит растение и остановит рост грибка.

Ранее Telegraf.news писал о том, что при пересадке растений всегда остаётся старый грунт, который многие предпочитают просто выбросить. Отчасти это решение выглядит логичным, ведь за время, пока в нём жили растения, почва истощилась, а возможно, в неё даже поселились болезнетворные микроорганизмы. Однако нет нужды выбрасывать выработанную почву. Ей можно найти множество применений и даже вернуть питательные свойства, чтобы использовать для посадок повторно.

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