Добавьте 15 капель в воду и молоко. Этот домашний спрей сделает помидоры крупными и сочными

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Опубликовано: 16.07.2024 10:51 , Обновлено: 16.07.2024

Йодный спрей - это широко распространенный антисептик, который находит свое применение не только в медицине, но и в садоводстве. Его состав, основанный на спиртовом растворе йода и воды, дает ряд преимуществ для сельскохозяйственных культур, в частности томатов. Как правильно опрыскать овощи, чтобы собрать хороший урожай?

[info_b]Спрей с йодом - это хорошее домашнее удобрение, способное улучшить состояние томатов и защитить их от грибков и других вредителей. Чтобы наслаждаться прекрасными овощами на своем домашнем огороде, достаточно приготовить очень простой раствор. Результаты могут удивить многих садоводов.[/info_b]

Чем полезен йодный спрей для помидоров

Йодный спрей обладает множеством ценных противогрибковых, противовирусных и антибактериальных свойств. Его можно использовать как в профилактических целях, так и в тех случаях, когда растения уже подверглись нападению плесени, грибков или других микроорганизмов. Йод также защищает корни от гниения и делает их устойчивыми к переменам погоды. Если регулярно применять опрыскивание, урожайность может быть выше.

[info_b]В белорусских аптеках 5% раствор йода 10 мл стоит от 2,08 до 2,65 рублей.

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Как приготовить?

Чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, необходимо приготовить подходящий спрей. Существует несколько проверенных способов.

Один из них заключается в добавлении 15 капель йода в 10 литров воды, по желанию можно добавить литр обезжиренного молока. Опрыскивание следует проводить каждые две недели, делая две или три серии.

Стоит помнить, что йодные растворы нужно использовать сразу, так как йод быстро испаряется и теряет свои свойства.

Что еще нужно сделать с помидорами для урожайности?

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