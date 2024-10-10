Как размножить лаванду в октябре? Эти 2 способа позволят превратить клумбы в "Прованс"

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Опубликовано: 10.10.2024 10:36 , Обновлено: 10.10.2024

Ароматная и элегантная лаванда - полезное и ценное растение, которое может преобразить любое пространство. Особенно красиво смотрится масса из кустиков лаванды. Чтобы увеличить количество кустов, совсем необязательно покупать новые саженцы. Их можно получить из уже имеющегося куста, и тёплый октябрь - подходящий период для этой процедуры. Рассказываем, как размножить лаванду 2 способами, чтобы уже летом насладиться ароматом молодых растений.

Размножение лаванды осенью - отличная возможность приумножить количество этих интересных и очаровательных растений в своём саду. Сделав всё правильно и обеспечив молодым саженцам должный уход, они хорошо укоренятся, и уже летом вы сможете насладиться их ароматом и первым цветением.

Когда можно сделать рассаду лаванды?

Лаванду можно размножить весной или на рубеже лета и осени. Идеальным временем для получения рассады лаванды считается август-сентябрь, а если позволяет погода - даже первая половина октября.

Синоптики предрекли белорусам потепление в ближайшие дни, а это значит, что момент для получения здоровой и красивой рассады не упущен. Осенняя посадка - более успешное время для этой процедуры, ведь растение не будет подвержено стрессу в виде жары и сильного солнца.

Для размножения лаванды, лучше использовать черенки со взрослых растений. Выбирайте здоровые и нецветущие побеги длиной около 10-15 см. Также стоит обратить внимание на то полностью ли здорово материнское растение, не имеет ли оно симптомов вредителей или болезней. Это напрямую повлияет на приживаемость растений.

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Как размножить лаванду?

Чтобы подготовить рассаду лаванды, вам нужно избавить побег от нижних листьев, оставив лишь несколько наверху. Затем подрежьте его концы, чтобы стимулировать растение к более интенсивному укоренению.

Полученные черенки нужно укоренить. Для этого лучше всего использовать субстрат из смеси песка и торфа. Разместите рассаду в освещённом месте, но не под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, не забывайте регулярно опрыскивать саженцы лаванды водой , чтобы поддерживать влажность и создавать хорошие условия для развития молодых корней. Через несколько недель у саженцев появятся корни и их можно будет пересадить в контейнеры большего размера или прямо в землю. Однако не забудьте защитить молодые растения до первых заморозков. Это позволит им пережить зиму.

Для этого укройте их хвойными ветками или агротекстилем для защиты от мороза . Зимой полив рассады следует ограничить. Также стоит не забывать регулярно проверять состояние почвы, ведь лаванде нужен лёгкий и хорошо дренированный субстрат.

Размножить лаванду можно и без черенкования. Для этого следует присыпать растущий кустик лаванды песком так, чтобы побеги отделились. Это простимулирует рост их корней, и летом вам только останется отделить готовые саженцы с корнями для их пересадки. Как это сделать, можно ещё раз увидеть в видео ниже.

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Как ухаживать за лавандой? Вот что нужно сделать весной

С приходом весны, как только спадут первые морозы, лаванда пойдёт в рост. Потому после снятия зимнего укрытия можно обрезать побеги растения , чтобы простимулировать их ещё более активный рост.

Также не стоит забывать регулярно рыхлить почву вокруг растения, чтобы лучше насыщать корни кислородом. Подкормка молодой лаванды обеспечит её крепость и хорошее развитие. Лучше всего для этого использовать органические удобрения или препараты, предназначенные для цветущих растений. Однако будьте осторожны и не переусердствуйте с внесением удобрений, чтобы не навредить лаванде.

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