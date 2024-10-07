Эти растения белорусам нужно успеть посадить в октябре. Чем дополнить сад и что оставить зимовать на клумбе?

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Опубликовано: 07.10.2024 12:19 , Обновлено: 07.10.2024

В октябре большая часть садовых работ уже позади и многие огородники неспешно занимаются уборкой территории. Однако те, кто желает пополнить сад новыми экземплярами деревьев, кустарников и цветов не откладывают лопаты далеко. Именно сейчас лучшее время для посадки многих растений. Рассказываем, чем пополнить сад и клумбы, чтобы наслаждаться пышным цветением и урожаем в новом сезоне.

Каждый, кто занимается садом и грядками, знает, что октябрь - это в основном время уборки, последнего скашивания травы, обрезки кустов и сгребания опавших листьев. Однако в этот период стоит задуматься о посадке некоторых видов растений. Это последняя возможность прикупить желанные саженцы фруктовых деревьев и кустарников, а также момент для того, чтобы высадить красивые цветы, которые порадуют весной.

Какие луковичные посадить в октябре?

Уже сейчас стоит высадить луковицы тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и мускарей, которые одними из первых порадуют глаза в марте пышным цветением. Покупая луковицы в магазине, внимательно осматривайте их на предмет дефектов и заболеваний.

Также важный аспект - соблюдение глубины посадки. Не стоит закапывать луковицы глубже, чем на 10-15 см. Выбирайте для растений солнечные участки.

Все эти растения хорошо переносят зимовку и если высажены в срок, то не нуждаются в мульчировании.

С наступлением первых заморозков, когда ночные температуры достигнут устойчивых 0-3 °C, нужно не забыть выкопать луковицы гладиолусов. Их нужно будет высушить на открытом воздухе в течение дня, а затем не отряхивая землю положить на хранение в подвал или холодильник.

Когда высаживать луковичные цветы осенью? Добавьте это в лунки к тюльпанам, чтобы весной цвели дольше

Какие ещё многолетники посеять в октябре?

В конце месяца, когда почва немного остынет, можно начинать подзимний посев однолетних и многолетних цветов. Конкретные сроки зависят от погодных условий. Семена высеиваются в бороздки. Весной те, что прошли такую стратификацию, успешно прорастут.

Если посеять цветы под зиму в конце октября или ноябре, то уже в июне можно наслаждаться яркими цветущими клумбами.

Посеять в конце октября можно следующие многолетники:

астра;

ленок;

календула;

эшшольция;

космея;

гипсофила;

лобулярия;

иберис;

маттиола;

годеция;

кларкия;

лаватера;

дельфиниум;

алиссум;

лилейники;

аквилегия;

гайлардия;

примула;

купальница;

эхинацея;

лофант.

Также в этот период можно обрезать уже посаженные на клумбе многолетники.

У большинства таких растений рекомендуется обрезать все надземные части, оставляя пеньки высотой 3-5 см. После обрезки следует замульчировать растения компостом или другим подходящим материалом.

Астильба обрезается до уровня почвы, удаляя всю надземную часть, когда наступают первые серьезные морозы и листья с стеблями начинают чернеть.

обрезается до уровня почвы, удаляя всю надземную часть, когда наступают первые серьезные морозы и листья с стеблями начинают чернеть. Ирисы оставляют с пеньками высотой около 10 см и мульчируют почву торфом или соломой.

оставляют с пеньками высотой около 10 см и мульчируют почву торфом или соломой. Лаванда требует укорочения стеблей, оставляя 3 см до одревесневшего побега.

требует укорочения стеблей, оставляя 3 см до одревесневшего побега. Лилейники необходимо срезать под корень по мере увядания их листьев.

необходимо срезать под корень по мере увядания их листьев. Пионы обычно обрезают до заморозков, оставляя 4-5 см от уровня земли.

обычно обрезают до заморозков, оставляя 4-5 см от уровня земли. Гортензии также подвергаются обрезке: убираются слабые и поврежденные ветви.

Под кусты пионов, примул, флоксов и молодые кустики маргариток можно подсыпать торфа или компоста для лучшей зимовки.

Этот трюк без обрезки заставит розы ломиться от цветов. Вот что нужно сделать в сентябре

Посадка фруктовых деревьев и кустарников

Также сейчас самое время для посадки саженцев яблони, груши, ежевики, смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины, слив и грецкого ореха. Благодаря обильным осадкам в течение осени и зимы корневая система укрепится, и деревья, и кустарники хорошо переживут летнюю засуху.

Перед посадкой стоит правильно подготовить участок: прополоть и прорыхлить почву. Выкапывайте яму глубиной примерно 40 см. Она должна быть достаточно широкой, чтобы корневой ком помещался свободно.

Перед посадкой и изъятием саженца их горшка обильно полейте растение. Полейте водой примерно до половины укрытия и яму, в которую будете садить растение. Это поможет почве лучше прилипнуть к корням.

Также в этот период можно высадить и декоративные кустарники. Например, форзицию, вейгелу, дёрен белый и спирею японскую . Эти растения, хоть и требуют обрезки, неприхотливы в уходе и радуют своим внешним видом и цветением продолжительное время.

Посадка роз

Если вы хотели пополнить свой цветник розами, то это стоит сделать сейчас. Но помните, что роза достаточно привередлива к местоположению и не очень устойчива к каким-либо заболеваниям растений.

При посадке саженца в грунт следуйте нескольким важным правилам:

Выбирайте солнечное место, защищённое от сквозняков. Перед посадкой важно срезать корни розы и поставить их на несколько часов в воду. В выкопанную яму на глубину примерно 50 см стоит добавить горсть перлита, чтобы почва стала более водопроницаемой. Насыпьте на дно немного удобрений длительного действия, потому что розы очень прожорливы в вопросах питательных веществ.

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