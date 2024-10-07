Эти растения белорусам нужно успеть посадить в октябре. Чем дополнить сад и что оставить зимовать на клумбе?
В октябре большая часть садовых работ уже позади и многие огородники неспешно занимаются уборкой территории. Однако те, кто желает пополнить сад новыми экземплярами деревьев, кустарников и цветов не откладывают лопаты далеко. Именно сейчас лучшее время для посадки многих растений. Рассказываем, чем пополнить сад и клумбы, чтобы наслаждаться пышным цветением и урожаем в новом сезоне.
Каждый, кто занимается садом и грядками, знает, что октябрь - это в основном время уборки, последнего скашивания травы, обрезки кустов и сгребания опавших листьев. Однако в этот период стоит задуматься о посадке некоторых видов растений. Это последняя возможность прикупить желанные саженцы фруктовых деревьев и кустарников, а также момент для того, чтобы высадить красивые цветы, которые порадуют весной.
Какие луковичные посадить в октябре?
Уже сейчас стоит высадить луковицы тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и мускарей, которые одними из первых порадуют глаза в марте пышным цветением. Покупая луковицы в магазине, внимательно осматривайте их на предмет дефектов и заболеваний.
Также важный аспект - соблюдение глубины посадки. Не стоит закапывать луковицы глубже, чем на 10-15 см. Выбирайте для растений солнечные участки.
Все эти растения хорошо переносят зимовку и если высажены в срок, то не нуждаются в мульчировании.
С наступлением первых заморозков, когда ночные температуры достигнут устойчивых 0-3 °C, нужно не забыть выкопать луковицы гладиолусов. Их нужно будет высушить на открытом воздухе в течение дня, а затем не отряхивая землю положить на хранение в подвал или холодильник.
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Какие ещё многолетники посеять в октябре?
В конце месяца, когда почва немного остынет, можно начинать подзимний посев однолетних и многолетних цветов. Конкретные сроки зависят от погодных условий. Семена высеиваются в бороздки. Весной те, что прошли такую стратификацию, успешно прорастут.
Если посеять цветы под зиму в конце октября или ноябре, то уже в июне можно наслаждаться яркими цветущими клумбами.
Посеять в конце октября можно следующие многолетники:
- астра;
- ленок;
- календула;
- эшшольция;
- космея;
- гипсофила;
- лобулярия;
- иберис;
- маттиола;
- годеция;
- кларкия;
- лаватера;
- дельфиниум;
- алиссум;
- лилейники;
- аквилегия;
- гайлардия;
- примула;
- купальница;
- эхинацея;
- лофант.
Также в этот период можно обрезать уже посаженные на клумбе многолетники.
У большинства таких растений рекомендуется обрезать все надземные части, оставляя пеньки высотой 3-5 см. После обрезки следует замульчировать растения компостом или другим подходящим материалом.
- Астильба обрезается до уровня почвы, удаляя всю надземную часть, когда наступают первые серьезные морозы и листья с стеблями начинают чернеть.
- Ирисы оставляют с пеньками высотой около 10 см и мульчируют почву торфом или соломой.
- Лаванда требует укорочения стеблей, оставляя 3 см до одревесневшего побега.
- Лилейники необходимо срезать под корень по мере увядания их листьев.
- Пионы обычно обрезают до заморозков, оставляя 4-5 см от уровня земли.
- Гортензии также подвергаются обрезке: убираются слабые и поврежденные ветви.
Под кусты пионов, примул, флоксов и молодые кустики маргариток можно подсыпать торфа или компоста для лучшей зимовки.
Этот трюк без обрезки заставит розы ломиться от цветов. Вот что нужно сделать в сентябре
Посадка фруктовых деревьев и кустарников
Также сейчас самое время для посадки саженцев яблони, груши, ежевики, смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины, слив и грецкого ореха. Благодаря обильным осадкам в течение осени и зимы корневая система укрепится, и деревья, и кустарники хорошо переживут летнюю засуху.
Перед посадкой стоит правильно подготовить участок: прополоть и прорыхлить почву. Выкапывайте яму глубиной примерно 40 см. Она должна быть достаточно широкой, чтобы корневой ком помещался свободно.
Перед посадкой и изъятием саженца их горшка обильно полейте растение. Полейте водой примерно до половины укрытия и яму, в которую будете садить растение. Это поможет почве лучше прилипнуть к корням.
Также в этот период можно высадить и декоративные кустарники. Например, форзицию, вейгелу, дёрен белый и спирею японскую . Эти растения, хоть и требуют обрезки, неприхотливы в уходе и радуют своим внешним видом и цветением продолжительное время.
Посадка роз
Если вы хотели пополнить свой цветник розами, то это стоит сделать сейчас. Но помните, что роза достаточно привередлива к местоположению и не очень устойчива к каким-либо заболеваниям растений.
При посадке саженца в грунт следуйте нескольким важным правилам:
- Выбирайте солнечное место, защищённое от сквозняков.
- Перед посадкой важно срезать корни розы и поставить их на несколько часов в воду.
- В выкопанную яму на глубину примерно 50 см стоит добавить горсть перлита, чтобы почва стала более водопроницаемой.
- Насыпьте на дно немного удобрений длительного действия, потому что розы очень прожорливы в вопросах питательных веществ.
Ранее Telegraf.news писал о том, что осень в саду — время сбора урожая и более интенсивной работы. В это время года необходимо обеспечить растениям условия, необходимые для того, чтобы они смогли пережить предстоящую зиму. Это идеальное время для наведения порядка, ухода за газоном и клумбами, а также для посева красивых луковичных растений, которые украсят ваши клумбы весной.
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