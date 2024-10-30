Как правильно обрезать виноград в ноябре? Избегайте этих 7 ошибок — и ждите богатого урожая в следующем году

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Опубликовано: 30.10.2024 13:18 , Обновлено: 30.10.2024

Обрезка садовых растений – дело непростое. С плодовыми деревьями и ягодными кустарниками многие садоводы уже научились справляться, но вот когда речь заходит о винограде, тут начинаются сложности. Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Зачем обрезать виноград?

Обрезка винограда – важная процедура для поддержания здоровья растения, улучшения качества урожая и упрощения ухода за ним. Вот несколько причин, почему проводят обрезку винограда:

Контроль роста. Виноградная лоза может расти очень быстро и разрастаться в разные стороны. Обрезка помогает контролировать форму куста и направление его роста. Это особенно важно при выращивании винограда на шпалерах или других конструкциях. Улучшение плодоношения. Регулярная обрезка стимулирует растение направлять больше питательных веществ к плодам, а не к лишней зелёной массе. Это приводит к увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств. Здоровье растения. Удаление старых, больных или повреждённых ветвей предотвращает распространение болезней и вредителей. Также обрезка улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, что снижает риск грибковых заболеваний. Упрощение сбора урожая. Хорошо сформированный куст легче обслуживать, включая сбор плодов. Кроме того, правильно обрезанная лоза позволяет солнечным лучам лучше проникать внутрь кроны, способствуя равномерному созреванию ягод. Подготовка к зиме. Осенняя обрезка помогает подготовить растение к зимовке. Удаляются лишние побеги, чтобы уменьшить нагрузку на корни и повысить морозостойкость куста.

Когда проводить обрезку винограда?

Обрезку винограда обычно проводят дважды в год:

Весной – до начала сокодвижения, чтобы вытекающий сок не мешал заживлению ран. Обрезают виноград весной, когда установится среднесуточная температура +5°С.

Осенью – после сбора урожая, перед подготовкой к зимнему периоду. Обрезают виноград, в зависимости от климатической зоны, в октябре или ноябре, когда прекращается сокодвижение.

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Как правильно обрезать виноград — пошаговая инструкция

Обрезка винограда имеет свои особенности. Независимо от сорта винограда и типа формировки куста, правила обрезки одинаковы: прошлогодние побеги, которые плодоносили, нужно убрать и оставить только побеги этого года.

Для каждого длинного побега (плодовая стрелка) нужно подобрать короткий – это будет побег (сучок) замещения. Вместе длинный и короткий побеги будут формировать плодовое звено. Как это выглядит, показано на картинке.

Инструкция по осенней обрезке винограда

Подготовьте инструменты

Для работы используют продезинфицированные и хорошо заточенные инструменты:

секатор для тонких побегов;

садовую пилу для толстых ветвей.

Кроме того, при обрезке винограда нужны перчатки для защиты рук.

Удалите лишние побеги

Осмотрите растение и удалите все слабые, больные или повреждённые побеги. Удалите прошлогодние побеги, которые отплодоносили, и тонкие зелёные побеги, идущие от подземной части куста. Нужно стараться, чтобы срезы были ровными и гладкими, без заусениц и расщеплений. Срез лучше выполнять одним движением под прямым углом.

Обрежьте плодовые побеги

Выберите сильный побег текущего года (плодовая стрелка) и обрежьте так, чтобы осталось 7–10 глазков (почек). Этот длинный побег будет плодоносить в следующем сезоне. Короткий побег (сучок замещения) обрежьте короче, оставив 2–3 глазка. Он станет запасным побегом на случай повреждения основного.

Сформируйте куст

Определитесь с формой куста. Наиболее популярные формы – веерная и штамбовая.

Если вы формируете куст по веерной системе, оставьте несколько основных рукавов (многолетних лоз), отходящих от основания куста. Обычно оставляют два рукава. Они будут основой для будущих плодоносящих побегов.

Если предпочитаете штамбовую форму, выберите один или два сильных рукава и направьте их в стороны от шпалеры. На рукавах обрежьте лозы так, чтобы сформировалось по 4-6 плодовых звеньев.

Заключительные шаги

После обрезки обработайте места срезов садовым варом или другим защитным средством, чтобы предотвратить заражение грибковыми заболеваниями.

Уложите оставшиеся лозы на землю и укройте их агроволокном или лапником на зиму. Это особенно важно в регионах с холодными зимами.

Правильная осенняя обрезка винограда обеспечит вам здоровый и продуктивный куст в следующем году!

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Ошибки при обрезке винограда

Обрезка винограда – важный этап ухода за растением, который влияет на урожайность и здоровье куста. Однако неправильная обрезка может привести к нежелательным последствиям. Вот несколько распространённых ошибок:

1. Поздняя обрезка

Обрезку лучше проводить до начала сокодвижения, то есть ранней весной или поздней осенью. Если обрезать виноград слишком поздно, когда уже началось движение сока, это может ослабить растение и снизить его зимостойкость.

2. Неправильная длина среза

Слишком короткая обрезка (например, оставление коротких побегов с одним-двумя глазками) может привести к слабому росту растения и снижению урожая. Оптимальная длина среза – от 6 до 10 глазков для плодоносящих лоз.

3. Необоснованное удаление молодых побегов

Молодые побеги важны для роста и развития растения. Удаление всех молодых побегов может ослабить куст и уменьшить количество плодов в будущем году.

4. Оставление старых ветвей

Старые ветви могут занимать много места и препятствовать доступу света к молодым побегам. Регулярная замена старых веток новыми способствует лучшему развитию растения и увеличению урожая.

5. Недостаточная санитарная обрезка

Санитарная обрезка включает удаление сухих, больных и повреждённых побегов. Если этого не делать, болезни и вредители могут распространиться на здоровые части растения.

6. Использование грязного инструмента

Садовая пила или секатор должны быть чистыми и острыми. Грязный инструмент может занести инфекцию в срезы, что приведёт к болезням растения.

7. Игнорирование формировки куста

Правильное формирование куста помогает обеспечить равномерное освещение и вентиляцию, а также облегчает уход за растением. Игнорирование этой задачи может привести к загущению кроны и снижению качества ягод.

Правильная обрезка винограда требует знаний и опыта. Избегая перечисленных выше ошибок, вы сможете поддерживать здоровье своего виноградника и получать высокие урожаи качественных ягод.

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