Зачем опрыскивать виноград содой? Об этих преимуществах должен знать каждый садовод

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Опубликовано: 10.06.2024 09:00 , Обновлено: 09.06.2024

При любительском выращивании винограда некоторые люди используют химические средства защиты растений. Однако, как оказалось, домашние и натуральные средства тоже отлично работают, особенно в небольших масштабах. Узнайте, как сделать натуральный и органический спрей с пищевой содой для винограда шаг за шагом!

Почему сода лучше химикатов?

Опрыскивание пищевой содой - эффективный способ избавиться от грибковых заболеваний и вредителей. Его применяют на различных растениях - как декоративных, так и тех, которые едят. Ее также можно использовать на винограде.

Это удобное решение по ряду причин. Во-первых, опрыскивание пищевой содой действительно эффективно, а также экологично. Пищевая сода не вредна для здоровья и не токсична для людей и домашних животных.

[info_b]А вот хранить химические средства опасно, так как есть риск, что ребенок или домашнее животное может поиграть с ними или выпить содержимое бутылок. Это вещества, часто обладающие коррозийным или токсичным действием.[/info_b]

Кроме того, вы можете быть уверены, что вредные ингредиенты не просочатся в пищу.

Спрей с пищевой содой полезно использовать в любом домашнем саду. К тому же он очень дешевый - пищевую соду можно купить в любом продуктовом магазине буквально менее чем 2 белорусских рубля за килограмм.

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Как сода поможет винограду?

Спрей с пищевой содой используют для опрыскивания самых разных растений, чаще всего для борьбы с вредителями, особенно тлей. Это один из самых эффективных способов избавиться от этих мелких насекомых, которые за короткое время могут захватить все растение. Опрыскивать можно как зеленую, так и черную тлю, но для достижения хорошего результата обработку необходимо провести несколько раз.

Однако виноградная лоза не так уж часто подвергается нападению тли. Гораздо чаще в нашем климате ее беспокоят грибковые заболевания, особенно если лето влажное. Опрыскивание винограда пищевой содой часто используют именно для борьбы с грибковыми патогенами. Чем раньше среагировать, тем лучше.

Это средство применяют против мучнистой росы, а также против пятнистости листьев. Таким образом можно спасти даже сильно зараженные лозы, но обработку придется повторить, и чем меньше пятен, тем лучше эффект.

Применение соды против мучнистой росы дает результат сразу же. Через несколько дней на месте белых пятен должны появиться более темные, болезнь явно исчезнет с растения.

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Как правильно опрыскать виноград содовым раствором?

Опрыскивание винограда содой делается очень просто. Самый простой рецепт раствора для опрыскивания - 1 чайная ложка соды на 1 литр воды.

Вода должна быть теплой, так как в этом случае сода лучше растворится. После остывания средство готово к использованию в саду.

Если вы хотите усилить действие препарата, обязательно добавьте в него 1 чайную ложку масла , например рапсового или льняного. Это сделает натуральный препарат более липким и тщательно покроет поверхность всего растения.

При опрыскивании от мучнистой росы садоводы советуют использовать немного хозяйственного мыла, возможно, жидкого. Оно обладает дезинфицирующим действием, поэтому оно более эффективно против грибковых патогенов.

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