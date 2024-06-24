Как вырастить виноград крупнее и слаще? Эта домашняя подкормка сделает грозди достойными прилавков магазина

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Опубликовано: 24.06.2024 10:13 , Обновлено: 24.06.2024

Кто не хотел бы побаловать себя сочным и сладким виноградом осенью? Однако нередко выходит так, что урожай разочаровывает и грозди винограды выходят редкими, а ягоды - мелкими. Для того чтобы улучшить качество плодов, совсем не обязательно отправляться за спецсредствами в садоводческий магазин. Вы можете приготовить эффективную подкормку для удобрения винограда в домашних условиях. Из чего её сделать?

Виноград не очень требователен в уходе. Однако, чтобы насладиться сочностью и обилием ягод, ему необходимо обеспечить соответствующие условия для роста и урожайности. Лучше всего чувствует себя виноградная лоза на солнечных местах, хотя хорошо растет и в полутени. Виноград не требователен к типу почвы, но не переносит тяжелые, уплотненные и кислые почвы. Также он не терпит избытка воды, но пренебрегать поливом, особенно во время засухи, нельзя. Поливать виноград следует умеренно. Стоит помнить, что перелив растения влияет на него хуже, чем его пересушивание. Избыток воды в субстрате способствует загниванию корней, развитию болезней и даже растрескиванию плодов.

Чтобы виноград был сладким и крупным, также стоит обеспечить его питательными веществами. Когда удобрять виноград? Оптимально выполнять это действие трижды за сезон: до начала вегетации (на рубеже марта и апреля), во время цветения (примерно в мае и июне) и во время роста плодов. В целом виноградная лоза очень любит удобрения, но выбирать их следует внимательно. Лучше всего на лозу воздействуют питательные вещества, содержащие много фосфора и калия, но мало азота. Благодаря этому побеги будут крепкими и будет много цветов и плодов. Однако будьте осторожны и не переудобряйте лозы азотом – они хотя и будут пышно расти, но плодоношение получится слабее. Кроме того, следует позаботиться об обеспечении растений бором, медью, железом, марганцем, цинком, магнием и серой.

Натуральное удобрение для сочности и обилия винограда

Подкармливать лозу можно как минеральными, так и органическими удобрениями. Вы можете приготовить эффективную подкормку из легко доступных ингредиентов. Благодаря этому удобрению виноград каждый год будет радовать обилием вкусных, сладких и сочных ягод.

Дрожжевое удобрение . 100 г свежих дрожжей растворите в 500 мл теплой воды, затем оставьте смесь в тёплом месте на неделю. По истечении этого времени добавьте 5 литров воды и используйте эту смесь для полива лозы винограда. Дрожжи – природный стимулятор роста растений. Более того, они улучшают их состояние и защищают от болезней. Дрожжевые удобрения стимулируют лозу лучше плодоносить, благодаря чему грозди будут крупными, а плоды очень вкусными.

. 100 г свежих дрожжей растворите в 500 мл теплой воды, затем оставьте смесь в тёплом месте на неделю. По истечении этого времени добавьте 5 литров воды и используйте эту смесь для полива лозы винограда. Дрожжи – природный стимулятор роста растений. Более того, они улучшают их состояние и защищают от болезней. Дрожжевые удобрения стимулируют лозу лучше плодоносить, благодаря чему грозди будут крупными, а плоды очень вкусными. Золовое удобрение . Для приготовления этого натурального удобрения добавьте 2 стакана золы на 10 литров воды и оставьте препарат на неделю. По истечении этого времени полейте лозу. Зола содержит множество питательных веществ, необходимых для здорового роста и развития растений. Он содержит калий, фосфор, кальций, магний и железо. Благодаря этому он положительно влияет на урожайность и даже улучшает вкус и качество плодов. Кроме того, повышается устойчивость к различным видам болезней и вредителей. Этот натуральный кондиционер заставит виноградную лозу обильно приносить сладкие, сочные плоды.

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