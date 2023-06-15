Как защитить огурцы от солнца и жары? Поливайте этим раствором 1 раз в неделю

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Опубликовано: 15.06.2023 15:38 , Обновлено: 28.04.2024

Огурцы требуют регулярного полива и защиты от вредителей и болезней. Однако также важно спасти эти овощи от слишком высоких температур и палящего солнца, которые они не переносят. В этом вам поможет домашнее средство, которым нужно будет поливать огурцы всего лишь 1 раз в неделю.

Как защитить огурцы от солнца?

Все, что вам нужно, это вода, кола и светлое пиво. И нет, это не рецепт для идеальной вечеринки, а препарат, который действительно защитить огурцы.

Налейте в ведро 10 литров воды, добавьте 1 литр дегазированного пива и 1 литр дегазированной колы.

[info_b]Важно заранее открыть пиво и колу, чтобы избавить напитки от газа и пены.[/info_b]

Этот раствор нужно использовать для полива один раз в неделю утром или вечером.

Как это работает? Дело в том, что ингредиенты, содержащиеся в коле и пиве, т. е. калий, фосфор и дрожжи, улучшают состояние огурцов. Стоит отметить, что в состав колы также входит фосфорная кислота, которая отлично защищает урожай. С другой стороны дрожжи укрепляют правильную структуру овощей, которая не изменяется под воздействием высоких температур.

Чем удобрить огурцы, чтобы получить бешенный урожай?

Питательные вещества следует использовать в течение всего периода вегетации огурцов, поэтому стоит также приготовить препарат, используя домашние средства:

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Не менее эффективное питательное вещество можно создать, смешав воду и молоко в соотношении 10:1 , поскольку высокое содержание кальция укрепит овощ. Стоит добавить, что молоко также можно использовать в качестве защитного спрея от вредителей или плесени.

Крапивный навоз для огурцов

Кроме того, можно приготовить экологическое удобрение из экологическое удобрение. Вещества, содержащиеся в крапиве, эффективно и быстро питают огурцы.

Достаточно собрать даже 1 кг крапивы, затем нарезать ее на мелкие кусочки и напоследок все залить водой. Весь процесс брожения начнется, когда на поверхности воды появится пена и смрад. И это закончится, когда исчезнет пена. В течение этого времени навоз следует перемешивать каждый день.

Использовать нужно разбавленное удобрение.

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