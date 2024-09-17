Как обрезать виноград осенью? Вот какие 5 ошибок могут стоить потери урожая

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Опубликовано: 17.09.2024 10:51 , Обновлено: 17.09.2024

Сбор урожая винограда - ритуал всех белорусских виноградарей в осенний сезон. Однако для того, чтобы и последующие года не разочаровывали количеством и размером гроздей лозу нужно ежегодно обрезать. Как это сделать правильно и каких ошибок стоит избегать, чтобы не навредить растению?

Согласно легенде, раньше люди не видели нужны в том, чтобы обрезать виноградную лозу. Эффективность этой процедуры случайным образом продемонстрировал осёл, который сжевал побеги на одном из виноградников в Древней Греции. На следующий год урожай винограда вышел в разы богаче, и люди начали заниматься его обрезкой повсеместно.

Сегодня в пользе обрезки винограда садовники давно не сомневаются. Эта процедура помогает в решении сразу нескольких вопросов в выращивании винограда, а именно:

Подготавливает виноград к зимовке. Обрезка помогает удалить слабые и больные побеги, которые могут не пережить зимние холода. Улучшает вентиляцию и освещение. Удаление лишних побегов способствует лучшему воздухообмену и освещению куста, что снижает риск заболеваний. Формируете куст. Осенняя обрезка помогает задать правильную форму куста, что облегчает уход за ним в будущем. Стимулирует рост. Удаление старых и неэффективных побегов позволяет растению сосредоточиться на развитии более сильных и продуктивных лоз.

Осенняя обрезка винограда

Посаженные осенью молодые саженцы винограда обрезать не стоит. За это время растение должно расширить свою корневую систему, образовать новые побеги и листья и набраться сил сил перед первой зимовкой. Обрезка в такой период только ослабит молодые и неокрепшие саженцы. Первую обрезку молодого винограда лучше проводить весной следующего года.

[info_b]Так-то виноградные лозы требуют стоит обрезать ежегодно. Если этого не делать, то лоза пустит в рост много побегов. Они будут конкурировать друг с другом за солнечный свет и питательные вещества, что в конечном итоге приведёт к плохому плодоношению куста. [/info_b]

Сам процесс осенней обрезки не так сложен, как может показаться, но всё же требует определённых знаний. Неправильная обрезка может привести к тому, что куст не даст плодов, а может и вовсе погибнуть. Чтобы избежать серьезных ошибок, важно выполнять обрезку поэтапно.

Существует два основных правила, которые помогут избежать крупных промахов. Первое — это правильное время для обрезки. Наилучший период для этой процедуры — перед наступлением зимы, когда лозы входят в состояние покоя и сбрасывают листья. При этом сроки обрезки могут различаться для молодых и уже сформировавшихся кустов.

Второе важное правило — использование качественного и остро заточенного инструмента. Обрезку следует проводить только с помощью надежного секатора, который способен одним движением аккуратно укорачивать побеги без «закусов» и неровных срезов.

Чистый срез способствует тому, что побеги не будут расслаиваться, и заживление крупных ран пройдет легче для растения.

Как обрезать виноградную лозу осенью?

Процедуру осенней обрезки лучше проводить в 2 подхода. Первый нужно сделать после сбора урожая. В этот период нужно удалить засохшие и очень толстые ветки.

Второй этап проводится через 14 дней после того, как опадут все листья. Желательно, чтобы температура не опускалась более чем на 6 градусов.

Сама процедура обрезки не так сложна, но требует некоторых знаний.

Правильность обрезки во многом зависит от возраста растения.

Первый год

Сначала избавитесь от всех безжизненных, искривленных или повреждённых лоз. Затем выберите 2 или 3 здоровые и обрежьте оставшиеся.

Второй год

Если после зимовки выжила только 1 лоза, ее укорачивают до 3-го глазка; две — до 2-го. За сезон должно образоваться не менее 3-х сильных побегов: из них будут формироваться рукава. Их следует подвязать к шпалере.

Третий год

Формировка зависит от количества побегов:

если их 2, укорачивайте до 3-4 почек;

если из 3, то из двух сформируйте плечи, третий – укоротите до 3-4 глазков, чтобы на нём выраосли новые рукава;

если 4, то сделайте всё с рукавами, укоротите до 3 почек.

Четвёртый год

Аналогично предыдущему периоду:

выделите новые звенья и плечи;

для формирования новых рукавов удалите верхнюю лозу со старого плеча;

оставшиеся ветви обрежьте так, чтобы образовались плодовые побеги;

скелет куста нподвяжите.

После появления листьев рекомендуется удалять поврежденные и засохшие лозы. Последующий уход заключается в удалении оставшихся ветвей, удалении плодоносящих лоз, формировании новых плодоносящих звеньев из заменяющих сучков и обрезке лишних лоз.

Как провести обрезку винограда на наглядно показал опытный виноградарь Валерий Помельников для белорусского бренда средств для растений Procvetok.

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Каких распространённых ошибок стоит избегать при обрезке?

Обрезка верхушек

Многие начинающие виноградари боятся “стричь” крупные ветви и ограничиваются лишь лёгкой обрезкой верхушек.

В результате кусты со временем загущаются, побеги замедляют свой рост и истончаются, а качество и количество урожая снижается.

Не бойтесь обрезать много. Помните, что с плодоносящего куста необходимо удалять 50-90% прироста ежегодно.

Обрезка неправильных побегов

Виноградари-новички считают, что лучше оставить толстые побеги, так как они выглядят крепче. Другие же предпочитают избавляться от зрелой лозы, оставляя только молодые побеги.

На самом деле оба подхода неверны. Осенью следует вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не дадут хорошего урожая), а также тонкие и загущающие куст ветви. После обрезки у вас должен остаться штамб с несколькими здоровыми рукавами и тонкими побегами, выросшими в текущем году.

Оставление пеньков на побегах

Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги и нужно ли оставлять пенёк. Это важный аспект, который стоит учитывать. При обрезке винограда оставляйте пенёк длиной около 1 см только на зрелых побегах. Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, чтобы избежать появления гнили на оставшемся “хвостике”.

Неподходящее время для обрезки

Оптимальное время для обрезки — поздняя осень. Если вы укрываете виноград на зиму, лучше обрезать его через 2-3 недели после опадения листьев. Морозостойкие сорта можно обрезать позже, но затягивать с этим до зимы не стоит: обрезку следует проводить при температуре не ниже -3°С, иначе на обмороженной лозе могут образоваться трещины.

Пасынки

Ошибка многих виноградарей — оставлять на кустах пасынки. Эти побеги второго порядка развиваются в пазухах листьев и ослабляют куст, загущая его и замедляя рост основных побегов. Пасынки обязательно нужно удалять: дайте им вырасти на 1-2 листика и аккуратно отщипните побег над ними.

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Что ещё сделать после осенней обрезки винограда?

После осенней обрезки уход за виноградом сводится к его защите от болезней и вредителей, а также к укрытию на зимний период. Важно обработать лозу 5-7% раствором медного купороса. Также стоит подкормить растение, так как после сбора урожая и удаления побегов виноград может находиться в ослабленном состоянии.

Осенью рекомендуется использовать только фосфорные и калийные удобрения , а также любые подходящие органические добавки.

После удаления лишних стеблей лозу нужно укрыть , чтобы предотвратить повреждения. Укрытие следует проводить, когда температура опустится до -5 °C. Для этого используйте легкие и тёплые материалы, которые хорошо пропускают воздух, такие как солома, камыш, агротекстиль или старая тёплая одежда. В некоторых случаях можно закопать лозу в землю.

[info_b]Важно помнить! Популярные сорта винограда могут выдерживать температуры от -17 до -24 °C. Если укрыть побеги слишком рано, они могут загнить, поэтому дождитесь устойчивых заморозков.[/info_b]

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