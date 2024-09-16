Подкормите сливовые деревья в сентябре этим. Ветки будут ломиться от фруктов в следующем сезоне

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Опубликовано: 16.09.2024 13:35 , Обновлено: 16.09.2024

После того как вы собрали урожай рожковых слив в сентябре, необходимо правильно ухаживать за деревьями. Если вы любите вкус домашних джемов, компотов и пирогов, приготовленных из этих плодов, не поленитесь выполнить несколько простых процедур. Разложите под своими сливами в сентябре правильные удобрения, и в следующем году все соседи будут завидовать вашему урожаю.

Удобрение слив осенью после сбора урожая поможет вам сохранить растения в хорошей форме. Это также поможет обеспечить деревьям хороший урожай в следующем сезоне. Однако это не все, о чем вам нужно помнить.

Если вы выполните эти две простые меры в сентябре, то в следующем году вы наверняка сможете получить самый большой урожай в своем районе. Почитайте о самых важных правилах ухода за сливовым деревом, растущим в вашем саду.

Как ухаживать за сливовым деревом осенью?

Уход за сливами осенью может окупиться с лихвой. Не забывайте об этом, если хотите в следующем сезоне получить много полезных и вкусных плодов с темно-фиолетовой кожицей, золотисто-желтой мякотью и слегка кисловатым вкусом. Не забывайте регулярно собирать плоды (также регулярно убирайте их из-под деревьев, чтобы избежать гниения и привлечения вредителей).

Когда все сливы будут собраны, проведите осеннюю обрезку. Прежде всего, удалите сухие, поврежденные и больные ветви, чтобы деревья успели выпустить молодые здоровые побеги до наступления зимы. Это особенно важно, если вы выращиваете ранние сорта сливы.

Чем удобрить сливы в сентябре?

Осеннюю подкормку сливы лучше начинать сразу после сбора плодов - чем раньше, в сентябре, тем лучше.

Однако сначала, чтобы подготовить деревья к следующему сезону, необходимо позаботиться о почве: разрыхлите землю и избавьтесь от сорняков.

Помните, что сейчас нельзя давать сливам продукты с большим количеством азота. Оставьте их для весны.

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Чем же удобрять сливу в сентябре? Фосфорно-калийными удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и тем самым сделать деревья более зимостойкими.

Например, хорошо подойдут:

Суперфосфат (обычный или двойной);

Аммофос;

Сульфат калия (сернокислый калий);

Калимагнезия;

Калимаг;

Хлористый калий (хлорид калия);

Монофосфат калия (монокалийфосфат);

Диаммофоска;

Борофоска.

[info_b]Осенью проводятся только корневые подкормки. Они могут быть как сухими (гранулы удобрения вносятся в почву), так и жидкими (приготовленный водный раствор). Однако важно правильно вносить удобрения, как в виде растворов, так и в виде гранул. Удобрения следует распределять по проекции кроны дерева, то есть отступая от основного ствола на 40-60 см и более (до 1-2 метров), поскольку именно там находятся всасывающие корни.

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Ранее Telegraf.news писал, что осень в саду — время сбора урожая и более интенсивной работы. В это время года необходимо обеспечить растениям условия, необходимые для того, чтобы они смогли пережить предстоящую зиму. Это идеальное время для наведения порядка, ухода за газоном и клумбами, а также для посева красивых луковичных растений, которые украсят ваши клумбы весной.

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