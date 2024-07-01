Что белорусам делать в саду в июле? Вот что можно пересеять, чтобы насладиться урожаями дольше
Огурцы, помидоры, картофель... В июле большинство владельцев приусадебных участков уже наслаждается частью урожая в виде фруктов и овощей. Тем не менее это не означает, что работы в саду окончены. Некоторые растения еще можно сеять, а за остальными стоит не забывать правильно ухаживать. Что делать в саду в июле?
Что посеять и посадить в саду в июле?
Некоторые растения можно сеять в течение всего июля, а некоторые только в первую или последнюю неделю месяца. В первых числах июля можно сеять в грунт свеклу, зеленую фасоль, стеблевой салат, капусту, горох и бобы. Однако, чтобы посеять шпинат, китайскую капусту и репу , придётся подождать до конца июля.
Кроме того, на протяжении всего июля можно сеять такие овощи, как:
- фенхель
- чеснок
- кресс-салат
- руккола
- петрушка
- поздние сорта редиса
- поздние сорта моркови.
В июле также можно пересадить рассаду таких овощей, как:
- цветная капуста
- кольраби
- брюссельская капуста
- брокколи
- цуккини
- тыква
- корень сельдерея
- перец
- помидор.
Огород в июле
Помимо посева и посадки новых овощей, в июле нужно позаботиться об уже растущих растениях. Прежде всего, огород в это время необходимо регулярно пропалывать, ведь сорняки появляются быстрее обычного. Нельзя забывать о поливе , особенно во время засухи.
У ранее посаженных помидоров в июле удаляйте боковые побеги, появившиеся в пазухах листьев. В конце месяца удаляйте верхушки помидоров.
Июль - пора сбора урожая целого ряда культур на огороде, в том числе: зеленого горошка, стручковой фасоли, капусты ранних сортов. роме того в эту пору уже можно насладиться огурцами, кабачками, фасолью, морковью, петрушкой, салатом и свеклой.
Июль в цветнике
В июле луковицы гиацинтов следует удалить из цветника. Вы также должны закончить выкапывание луковиц тюльпанов в начале месяца.
Растения, которые цветут или вот-вот начнут цвести, следует поливать в периоды засухи. Почву на клумбах и грядках можно аккуратно разрыхлить мотыгой. Обработка предотвратит пересыхание почвы и появление трещин на поверхности. Также стоит в это время мульчировать субстрат.
В июле еще можно посеять двулетние растения для цветника. В первую неделю мы посеем такие растения, как: фиалка рогатая, маргаритка, незабудка . Середина месяца станет идеальным временем для прививки роз и размножения вереска.
Как ухаживать за горшечными растениями в июле?
Горшечные растения — самая требовательная группа в июле. Не забывайте поливать его ежедневно в жаркую погоду и засуху. Такие виды, как герань, петуния, сурфиния , можно поливать даже два раза в день – утром и вечером.
Горшечные растения гораздо быстрее используют доступные запасы питательных веществ, поэтому мы также стоит их удобрить. Используйте жидкий кондиционер примерно каждые 7-14 дней. У таких видов, как лобелия, шафран и герань , необходимо удалять отцветшие соцветия, чтобы дать им возможность снова зацвести.
Как ухаживать за газоном в июле?
В июле газон, как и другие растения, нуждается в поливе. Вы даже можете поливать его каждый день. В силу сложившихся условий он отрастет гораздо быстрее, поэтому его следует регулярно косить, желательно примерно каждую неделю. Дополнительно траву можно удобрить специальным газонным удобрением, но это не обязательно.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в тёплую пору каждый владелец приусадебного участка желает наслаждаться не только плодами своего сада, но и пышностью и ароматов цветов. Если вы хотите иметь еще больше растений, то совсем не обязательно тратить деньги на новые саженцы. Уже в июне вы можете размножить многие цветущие многолетники. Рассказываем, как получить таким образом дополнительные экземпляры для клумб и укоренить их без использования специальных препаратов.
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