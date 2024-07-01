Что белорусам делать в саду в июле? Вот что можно пересеять, чтобы насладиться урожаями дольше

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.07.2024 15:15 , Обновлено: 16.07.2024

Огурцы, помидоры, картофель... В июле большинство владельцев приусадебных участков уже наслаждается частью урожая в виде фруктов и овощей. Тем не менее это не означает, что работы в саду окончены. Некоторые растения еще можно сеять, а за остальными стоит не забывать правильно ухаживать. Что делать в саду в июле?

Что посеять и посадить в саду в июле?

Некоторые растения можно сеять в течение всего июля, а некоторые только в первую или последнюю неделю месяца. В первых числах июля можно сеять в грунт свеклу, зеленую фасоль, стеблевой салат, капусту, горох и бобы. Однако, чтобы посеять шпинат, китайскую капусту и репу , придётся подождать до конца июля.

Кроме того, на протяжении всего июля можно сеять такие овощи, как:

фенхель

чеснок

кресс-салат

руккола

петрушка

поздние сорта редиса

поздние сорта моркови.

В июле также можно пересадить рассаду таких овощей, как:

цветная капуста

кольраби

брюссельская капуста

брокколи

цуккини

тыква

корень сельдерея

перец

помидор.

Огород в июле

Помимо посева и посадки новых овощей, в июле нужно позаботиться об уже растущих растениях. Прежде всего, огород в это время необходимо регулярно пропалывать, ведь сорняки появляются быстрее обычного. Нельзя забывать о поливе , особенно во время засухи.

У ранее посаженных помидоров в июле удаляйте боковые побеги, появившиеся в пазухах листьев. В конце месяца удаляйте верхушки помидоров.

Июль - пора сбора урожая целого ряда культур на огороде, в том числе: зеленого горошка, стручковой фасоли, капусты ранних сортов. роме того в эту пору уже можно насладиться огурцами, кабачками, фасолью, морковью, петрушкой, салатом и свеклой.

Июль в цветнике

В июле луковицы гиацинтов следует удалить из цветника. Вы также должны закончить выкапывание луковиц тюльпанов в начале месяца.

Растения, которые цветут или вот-вот начнут цвести, следует поливать в периоды засухи. Почву на клумбах и грядках можно аккуратно разрыхлить мотыгой. Обработка предотвратит пересыхание почвы и появление трещин на поверхности. Также стоит в это время мульчировать субстрат.

В июле еще можно посеять двулетние растения для цветника. В первую неделю мы посеем такие растения, как: фиалка рогатая, маргаритка, незабудка . Середина месяца станет идеальным временем для прививки роз и размножения вереска.

Как ухаживать за горшечными растениями в июле?

Горшечные растения — самая требовательная группа в июле. Не забывайте поливать его ежедневно в жаркую погоду и засуху. Такие виды, как герань, петуния, сурфиния , можно поливать даже два раза в день – утром и вечером.

Горшечные растения гораздо быстрее используют доступные запасы питательных веществ, поэтому мы также стоит их удобрить. Используйте жидкий кондиционер примерно каждые 7-14 дней. У таких видов, как лобелия, шафран и герань , необходимо удалять отцветшие соцветия, чтобы дать им возможность снова зацвести.

Как ухаживать за газоном в июле?

В июле газон, как и другие растения, нуждается в поливе. Вы даже можете поливать его каждый день. В силу сложившихся условий он отрастет гораздо быстрее, поэтому его следует регулярно косить, желательно примерно каждую неделю. Дополнительно траву можно удобрить специальным газонным удобрением, но это не обязательно.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в тёплую пору каждый владелец приусадебного участка желает наслаждаться не только плодами своего сада, но и пышностью и ароматов цветов. Если вы хотите иметь еще больше растений, то совсем не обязательно тратить деньги на новые саженцы. Уже в июне вы можете размножить многие цветущие многолетники. Рассказываем, как получить таким образом дополнительные экземпляры для клумб и укоренить их без использования специальных препаратов.

Как размножить многолетники в июне? Этот способ подарит больше саженцев лаванды и не только