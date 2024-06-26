Подкармливаете сад яичной скорлупой? Вот каким растениям вы сделаете только хуже

Опубликовано: 26.06.2024 10:09 , Обновлено: 26.06.2024

Многие владельцы приусадебных участков знают, что яичная скорлупа - отличное удобрение для садовых и горшечных растений. Использование этих остатков не только позволяет лучше утилизировать отходы, но и обеспечивает растения дополнительными питательными веществами. Однако далеко не всем растениям такая подкормка идёт на пользу. Рассказываем, как эффективно использовать яичную скорлупу в саду и огороде и что ею лучше не удобрять.

Яичная скорлупа в саду. Как её использовать?

Яичная скорлупа богата кальцием, кремнием, серой, фтором и цинком и является отличным источником питательных веществ для почвы. Это практически идеальное природное удобрение. Она особенно полезна в саду для подкормки растений, предпочитающих нейтральную или щелочную почву, таких как помидоры, капуста, фасоль, а также декоративных растений, таких как тюльпан, юкка или крассула. Скорлупа не только обогащает почву кальцием, но и способствует снижению ее кислотности, что полезно для многих видов.

Приготовление удобрений из яичной скорлупы просто и не требует специальных приспособлений. Сначала высушите скорлупу, а затем измельчите ее в порошок, который можно рассыпать непосредственно вокруг растений или смешать с верхним слоем почвы. На 1 квадратный метр посевов на огороде вам понадобится около 100 грамм яичной скорлупы. Альтернативно их можно добавить в компост, что обогатит материал необходимыми минералами. Мелкие фрагменты яичной скорлупы разлагаются быстрее, выделяя ценные питательные вещества, тогда как на разложение более крупных кусочков может уйти до двух лет.

Яичную скорлупу также можно использовать для приготовления жидких удобрений . Для этого 10 грамм яичной скорлупы залейте 1 литром кипятка и настаивайте примерно неделю, помешивая раствор каждые два-три дня. По истечении этого времени, когда оболочки растворятся, раствор готов к использованию в качестве удобрения для полива горшечных и садовых растений. Также вы можете использовать охлажденную воду, оставшуюся после варки яиц, которая также содержит растворенные минералы, для производства жидких удобрений.

Вы также можете использовать скорлупки как естественное средство против улиток. Придавленные или разбросанные вокруг растений, они создают острый, шероховатый барьер, неприятный для улиток и затрудняющий их передвижение. Регулярное обновление этого барьера обеспечит длительную защиту от этих вредителей, что особенно полезно при выращивании любимых культур, таких как салат, капуста или морковь.

Какие растения любят яичную скорлупу?

Используйте удобрение из яичной скорлупы для растений, предпочитающих щелочную или нейтральную почву. Такие овощи, как кабачки, капуста, фасоль, огурцы, горох, сельдерей, фасоль, морковь и салат , получают пользу от этого дополнительного источника кальция, который влияет на их здоровый рост и обильный урожай. Среди фруктовых деревьев и кустарников удобрение яичной скорлупой также полезно для виноградных лоз, яблонь, груш и персиков . Для этих растений скорлупа является ценным источником не только кальция, но и других микроэлементов, таких как кремний, сера, фтор и цинк, которые обогащают почву и поддерживают здоровое развитие.

Декоративным растениям также полезно удобрение яичной скорлупой. Такие виды, как горная сосна, чемерица, лаванда, тис, тюльпан, самшит, плющ, юкка, пион, астра, толстянка, кизил, диптум и лабурнум лучше растут на почвах, обогащенных кальцием. Регулярное использование яичной скорлупы (2-3 раза за вегетацию) улучшает структуру почвы, повышает ее щелочность и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.

Однако следует избегать яичной скорлупы растениям, предпочитающим кислые почвы. Плохо реагируют на обогащение почвы кальцием такие растения, как гортензии, папоротники, ландыши, вереск, фиалки трехцветные, барбарис и рододендроны, а также многие хвойные кустарники . Яичная скорлупа повышает pH почвы, что приводит к более слабому росту этих растений, ухудшению их состояния и большей восприимчивости к таким заболеваниям, как хлороз. Также некоторые фрукты, например черника, малина, клубника, земляника, крыжовник, черноплодная рябина и смородина, предпочитают кислую почву и их не следует удобрять яичной скорлупой. В таких случаях лучше использовать удобрения, подходящие для кислолюбивых растений, например кофейную гущу, которые помогают поддерживать правильный pH почвы.

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