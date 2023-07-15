Как избавиться от фитофторы на огурцах за 1 рубль? Самый простой способ предусматривает поход на кухню

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Опубликовано: 15.07.2023 10:30 , Обновлено: 05.09.2023

Наиболее часто заболевание растений огурцов проявляется изменением окраски листьев. Как только вы увидите первые тревожные признаки, сразу же постарайтесь им помочь. Как же защитить огурцы от болезней и грибков? Для этой цели стоит приготовить проверенный раствор из дрожжей.

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[info_b]Фитофтора - род грибоподобных протистов из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). Были описаны около 100 видов, хотя по оценкам существует 100—500 ещё не открытых.[/info_b]

Просто растворите 100 граммов свежих пекарских дрожжей (в магазинах стоят около рубля) в 10 литрах теплой воды, добавьте несколько чайных ложек сахара и тщательно перемешайте.

Получившийся раствор перелейте все в пульверизатор. Тщательно опрыскайте огурцы. Обработку можно проводить профилактически, но она сработает и в борьбе с зараженными культурами. Аналогичный эффект можно получить, используя сухие дрожжи.э, но их понадобится в 3 раза меньше (30-35 грамм).

Ранее Телеграф писал, что огурцы требуют регулярного полива и защиты от вредителей и болезней. Однако также важно спасти эти овощи от слишком высоких температур и палящего солнца, которые они не переносят. В этом вам поможет домашнее средство, которым нужно будет поливать огурцы всего лишь 1 раз в неделю.

Как защитить огурцы от солнца и жары? Поливайте этим раствором 1 раз в неделю

Тем временем, эксперты уверяют, что благодаря одному средству можно продлить период сбора урожая и дать возможность собрать с каждого куста до 11-13 кг огурцов. Хватит трех обработок, проводимых в нужное время.

Как получить по 13 кг огурцов с каждого куста? Трижды полейте их этим домашний раствором