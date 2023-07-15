Как избавиться от фитофторы на огурцах за 1 рубль? Самый простой способ предусматривает поход на кухню
Наиболее часто заболевание растений огурцов проявляется изменением окраски листьев. Как только вы увидите первые тревожные признаки, сразу же постарайтесь им помочь. Как же защитить огурцы от болезней и грибков? Для этой цели стоит приготовить проверенный раствор из дрожжей.
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[info_b]Фитофтора - род грибоподобных протистов из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). Были описаны около 100 видов, хотя по оценкам существует 100—500 ещё не открытых.[/info_b]
Просто растворите 100 граммов свежих пекарских дрожжей (в магазинах стоят около рубля) в 10 литрах теплой воды, добавьте несколько чайных ложек сахара и тщательно перемешайте.
Получившийся раствор перелейте все в пульверизатор. Тщательно опрыскайте огурцы. Обработку можно проводить профилактически, но она сработает и в борьбе с зараженными культурами. Аналогичный эффект можно получить, используя сухие дрожжи.э, но их понадобится в 3 раза меньше (30-35 грамм).
Ранее Телеграф писал, что огурцы требуют регулярного полива и защиты от вредителей и болезней. Однако также важно спасти эти овощи от слишком высоких температур и палящего солнца, которые они не переносят. В этом вам поможет домашнее средство, которым нужно будет поливать огурцы всего лишь 1 раз в неделю.
Как защитить огурцы от солнца и жары? Поливайте этим раствором 1 раз в неделю
Тем временем, эксперты уверяют, что благодаря одному средству можно продлить период сбора урожая и дать возможность собрать с каждого куста до 11-13 кг огурцов. Хватит трех обработок, проводимых в нужное время.
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